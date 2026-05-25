Gold-Silver Price: માર્કેટ ખુલતા જ સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો, 22K અને 24Kના રેટે ચોંકાવ્યા
ચાલો આજે દેશના મુખ્ય મહાનગરોમાં 22-કેરેટ અને 24-કેરેટ સોનાના નવીનતમ ભાવ જાણીએ.
Published : May 25, 2026 at 3:26 PM IST
હૈદરાબાદ: આજે દેશભરમાં સોના-ચાંદીના ભાવે અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. લગ્નની મોસમ અને વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળેલા મજબૂત સંકેતો વચ્ચે, ભારતીય બજારોમાં આજે 25 મે, 2026ના રોજ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,60,000 ને વટાવી ગયો છે, જ્યારે ચાંદી પણ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,77,510 ની નવી ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. આ જંગી ઉછાળાથી રોકાણકારો ખુશ થયા છે, પરંતુ તેનાથી સામાન્ય ખરીદદારોમાં પણ ચિંતા ફેલાઈ છે. ચાલો દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નાઈ સહિત દેશના મુખ્ય મહાનગરોમાં આજે 22 કેરેટ અને 24 કેરેટ સોનાના નવીનતમ ભાવો પર એક નજર કરીએ.
મુખ્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, દેશભરના વિવિધ મેટ્રોપોલિટન શહેરોમાં 24 કેરેટ અને 22 કેરેટ ના ભાવ નીચે મુજબ છે:
|શહેર
|24K સોનું (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
|22K સોનું (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
|દિલ્હી
|₹1,59,600
|₹1,46,300
|મુંબઈ
|₹1,59,870
|₹1,46,548
|કોલકાતા
|₹1,59,660
|₹1,46,355
|બેંગલુરુ
|₹1,60,000
|₹1,46,667
|હૈદરાબાદ
|₹1,60,130
|₹1,46,786
|ચૈન્નઈ
|₹1,60,290
|₹1,46,933
|થિરુવનંતપુરમ
|₹1,60,330
|₹1,46,969
આજના આંકડાઓ પર એક નજર નાખતા જાણવા મળે છે કે કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં સોનું હાલમાં દેશમાં સૌથી વધુ ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹1,60,330 પર પહોંચી ગયો છે. તેનાથી વિપરીત, રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં, તે ₹1,59,600ના સૌથી નીચા ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
ખરીદી કરતી વખતે આ મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખો
બજારના નિષ્ણાતો જણાવે છે કે, ઉપર આપેલા ભાવો બેસ રેટ્સ છે. જ્યારે તમે કોઈપણ જ્વેલરીની દુકાન અથવા શોરૂમમાંથી સોનાના દાગીના ખરીદો છો, ત્યારે અંતિમ બિલમાં ચોક્કસ વધારાના ચાર્જ ઉમેરવામાં આવે છે:
- મેકિંગ ચાર્જ: દરેક જ્વેલર ડિઝાઇન મુજબ 5% થી 25% સુધીનો મેકિંગ ચાર્જ વસૂલ કરે છે.
- GST: દાગીનાના કુલ મૂલ્ય અને મેકિંગ ચાર્જમાં 3% નો ફરજિયાત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ઉમેરવામાં આવે છે.
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, વર્તમાન વૈશ્વિક આર્થિક સ્થિતિને જોતાં, આગામી દિવસોમાં સોનાના ભાવમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, ગ્રાહકોએ હંમેશા સરકાર દ્વારા માન્ય હોલમાર્ક ધરાવતા દાગીના ખરીદવા જોઈએ જેથી શુદ્ધતા સાથે કોઈ સમાધાન ન થાય.
આ પણ વાંચો: