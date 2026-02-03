ETV Bharat / business

સોના-ચાંદીમાં ફરી આવી તેજી: ચાંદી 17,000 મોંઘી થઈ, સોનાના ભાવ કેટલે પહોંચ્યા?

ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારને કારણે, સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.

Published : February 3, 2026 at 10:56 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ઐતિહાસિક વેપાર કરારની જાહેરાતથી સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં નવો ઉત્સાહ ફેલાયો છે. આ કરારના સકારાત્મક સંકેતો વચ્ચે, પાછલા 3 દિવસના ઘટાડા પર બ્રેક લાગતા આજે MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મજબૂત સુધારો જોવા મળ્યો.

ચાંદીમાં તોફાની તેજી
મંગળવારે સવારે શરૂઆતના કારોબારમાં ચાંદીએ રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. સતત ત્રણ દિવસના ઘટાડા પછી, માર્ચ ડિલિવરી ચાંદીમાં ₹17,000 થી વધુનો રેકોર્ડ વધારો નોંધાયો. સવારે 9:30 વાગ્યા સુધીમાં, ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,53,999 પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી, જે ₹17,738 નો મોટો વધારો દર્શાવે છે. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે ભારતીય માલ પર ટેરિફ ઘટાડવાના યુએસના નિર્ણયથી ઔદ્યોગિક માંગમાં વધારો થવાની ધારણા છે, જેની સીધી અસર ચાંદીના ભાવ પર પડી છે.

ચાંદીની સાથે સોનામાં પણ વધારો થયો છે. એપ્રિલ ડિલિવરી માટેનું સોનું આજે શરૂઆતના સત્રમાં ₹4,595 વધીને ₹10 ગ્રામ પર પહોંચ્યું. આ વેપાર કરારથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે જ, પરંતુ વૈશ્વિક ડોલરના ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે સોનાની સલામત રોકાણ તરીકેની સ્થિતિ પણ મજબૂત થઈ છે.

ટ્રેડ ડીલ અને બજેટની બેવડી અસર
આ તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર હેઠળ આયાત અને નિકાસ નિયમોમાં છૂટછાટ હોવાનું માનવામાં આવે છે. અમેરિકાએ ભારતીય ઉત્પાદનો પર ટેરિફ 50% થી ઘટાડીને 18% કર્યો છે, જેનાથી રત્નો અને ઝવેરાત ક્ષેત્રની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, બજેટ 2026 માં સોના પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ઘટાડાથી સ્થાનિક બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં પણ વધારો થયો છે.

રોકાણકારોની સલાહ
બજાર વિશ્લેષકો કહે છે કે વેપાર પછીની આ તેજી લાંબી ચાલી શકે છે. જોકે, રોકાણકારોને વૈશ્વિક ભૂરાજકીય પરિસ્થિતિઓ પર નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. હાલ માટે, કોમોડિટી બજારમાં આ તેજીએ ઝવેરીઓ અને મોટા રોકાણકારોને ખુશી આપી છે.

સંપાદકની પસંદ

