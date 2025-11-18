સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટી ગયા, શું આ ખરીદી કરવાની યોગ્ય તક છે?
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. શું તમારે હવે સોનું ખરીદવું જોઈએ? સંપૂર્ણ સ્ટોરી વાંચો.
Published : November 18, 2025 at 8:50 PM IST
નવી દિલ્હી: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તે ઘટી રહ્યો છે. હાલમાં, સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,21,120 પર પહોંચી ગયો છે, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹1,51,652 પર પહોંચી ગયો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે થોડા દિવસ પહેલા જ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1.32 લાખ પર પહોંચી ગયો હતો. તે ભાવની તુલનામાં, ભાવ ₹10,000થી વધુ ઘટ્યા છે. જોકે, પીટીઆઈ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, મંગળવારે દિલ્હીના બુલિયન માર્કેટમાં સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,25,800 હતો.
તેવી જ રીતે, ચાંદીનો વર્તમાન ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹1.70 લાખ પર પહોંચી ગયો હતો. આ ભાવની તુલનામાં, તે હવે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹16,000 થી વધુ ઘટ્યો છે.
ફક્ત આ વર્ષે જ, સોનામાં પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹46,018 અને ચાંદીમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹67,000 નો વધારો થયો છે.
સોનાના ભાવમાં ઘટાડો યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના નિર્ણય અને સ્થાનિક પુરવઠાને કારણે છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ હાલમાં 99.59 પર છે. સોનાના ભાવ ડોલરમાં દર્શાવવામાં આવે છે. જેમ જેમ ડોલર મજબૂત થાય છે, તેમ તેમ અન્ય ચલણો નબળા પડે છે. મજબૂત ડોલરનો અર્થ એ છે કે અન્ય ચલણો સસ્તા થાય છે. આ સોનાના ભાવ પર દબાણ લાવે છે, જેના કારણે વિદેશી ખરીદી ઓછી થાય છે.
યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ બુધવારે વ્યાજ દરનો નિર્ણય લેવાનું છે. આનાથી ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ ઓછી થઈ ગઈ છે, જેના કારણે રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર અસર પડી છે. જ્યારે પણ ડોલર મજબૂત થાય છે ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવ સામાન્ય રીતે ઘટે છે, કારણ કે અન્ય ચલણોમાં કોમોડિટીના ભાવ વધુ મોંઘા થાય છે.
ઓગ્મોન્ટના રિસર્ચ હેડ રેનિશા ચૈનાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "યુએસ વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ ઓછી થઈ રહી છે, રોકાણકારો આ અઠવાડિયે જાહેર થયેલા યુએસ આર્થિક ડેટામાં ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ દિશાના સંકેતોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેના કારણે સોના અને ચાંદીમાં ભારે વેચાણ થયું છે."
તેમણે કહ્યું, "છેલ્લા છ અઠવાડિયાથી યુએસ ડેટાની ગેરહાજરી અને ઘણા ફેડરલ રિઝર્વ અધિકારીઓની આક્રમક ટિપ્પણીઓએ ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની શક્યતા ઘટાડી દીધી છે."
મીરાઇ એસેટ શેરખાનના કોમોડિટીઝના વડા પ્રવીણ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "ફેડરલ રિઝર્વ (ફેડ) અધિકારીઓની આકરી ટિપ્પણીઓથી યુએસ સેન્ટ્રલ બેંકના વ્યાજ દરમાં ઘટાડા પર શંકા વ્યક્ત થતાં સ્પોટ ગોલ્ડ સતત ચોથા દિવસે ઘટતો રહ્યો."
પીટીઆઈ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (એમસીએક્સ) પર ડિસેમ્બરમાં ડિલિવરી માટેના સોનાના કોન્ટ્રેક્ટનો ભાવ રૂ. 1,807 અથવા 1.47 ટકા ઘટીને રૂ. 1,21,120 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો હતો. ફેબ્રુઆરી 2026માં ડિલિવરી માટેના કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 1,833 અથવા 1.47 ટકા ઘટીને રૂ. 1,22,841 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા હતા. સોનાની જેમ, ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો હતો. હાલમાં, ચાંદીના ભાવ રૂ. 151,652 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
મની કંટ્રોલ રિપોર્ટ અનુસાર, ઓક્ટોબરમાં ભારતમાં સોનાની આયાત ત્રણ ગણી વધી ગઈ છે. આ એક પરિબળ છે જેણે ભાવમાં ઘટાડાનું કારણ બન્યું છે.
નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાના ભાવમાં કામચલાઉ ઘટાડો થયો હોવા છતાં, નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની શક્યતા ઓછી છે. આનું કારણ વિશ્વભરમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની ખરીદી ચાલુ રહેવાને કારણે છે. અમેરિકામાં વધતા દેવાને કારણે પણ સોનાના ભાવ ઊંચા રહેવાની શક્યતા છે.
આજે, મુંબઈ, કોલકાતા, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદમાં સોનાનો ભાવ આશરે ₹123,660 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. ચેન્નાઈમાં, 24-કેરેટ સોનું ₹124,370 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. 22-કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹114,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
