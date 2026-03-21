સોના-ચાંદીના ભાવ તૂટ્યા, સોનું અઠવાડિયામાં રૂ.9000થી વધુ સસ્તુ, જાણો શું છે નવા રેટ્સ
આ અઠવાડિયા સોનાની કિંમતમાં ઘટાડો થયો છે. સોમવારે 1,56,436 પર વેચાતું સોનું શુક્રવાર સુધીમાં 1,47,218 પર આવી ગયું.
Published : March 21, 2026 at 3:35 PM IST
નવી દિલ્હી: આ અઠવાડિયું ભારતીય બુલિયન બજાર માટે એક મોટા નાણાકીય આંચકાથી ઓછું નહોતું. સતત પ્રોફિટ-બુકિંગ અને યુએસ ડોલરમાં રેકોર્ડ મજબૂતાઈને કારણે આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં 5.89 ટકાનો તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. રોકાણકારો દ્વારા ઊંચા સ્તરે વેચવાલીથી કિંમતી ધાતુની ચમક ઝાંખી પડી છે.
નવીનતમ બજાર ડેટા: MCX અને હાજર ભાવ
શુક્રવારના ટ્રેડિંગ સત્રમાં બજારમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાના એપ્રિલ વાયદામાં 0.23 ટકાનો નજીવો વધારો જોવા મળ્યો અને ₹1,44,825 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો. તેનાથી વિપરીત, MCX સિલ્વર મે વાયદામાં 1.72 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ₹2,27,470 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો.
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ના ડેટા અનુસાર, 24-કેરેટ સોનાનો ભાવ, જે સોમવારે ₹1,56,436 હતો, શુક્રવાર સુધીમાં ઘટીને ₹1,47,218 થયો. આનો અર્થ એ થયો કે માત્ર પાંચ દિવસમાં હાજર બજારમાં સોનું આશરે ₹9,218 પ્રતિ 10 ગ્રામ સસ્તું થયું છે.
ઘટાડા પાછળના ત્રણ મુખ્ય કારણો
ડોલરનું વર્ચસ્વ: યુએસ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં મજબૂતાઈને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં સોનું મોંઘું થયું છે, જેના કારણે માંગમાં ઘટાડો થયો છે.
કેન્દ્રીય બેંકોનું કડક વલણ: યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ અને બેંક ઓફ ઈંગ્લેન્ડ સહિત અનેક કેન્દ્રીય બેંકોએ સૂચવ્યું છે કે તેઓ વ્યાજ દર ઊંચા રાખશે. જ્યારે વ્યાજ દર વધે છે, ત્યારે સોના જેવા વ્યાજ વગરના રોકાણની અપીલ ઓછી થઈ જાય છે.
ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ઉર્જા સંકટ: ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ઉર્જા સ્થાનો પરના હુમલાઓએ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આનાથી આયાતી ફુગાવાનું જોખમ વધ્યું છે, જેના કારણે બજારમાં અસ્થિરતા આવી છે.
રોકાણકારો માટે શું સલાહ છે?
બજાર નિષ્ણાતોના મતે, ₹1,35,000 થી ₹1,40,000 ના સ્તર હવે સોના માટે મજબૂત ખરીદી ક્ષેત્ર સાબિત થઈ શકે છે. દરમિયાન, ઉપર તરફ, ₹1,50,000 થી ₹1,52,000 ના સ્તરે નોંધપાત્ર પ્રતિકાર જોવા મળી શકે છે. જો તમે ખરીદી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો નિષ્ણાતો માને છે કે આ ઘટાડો એક સારી તક હોઈ શકે છે, કારણ કે ચાંદીમાં હજુ પણ ₹2,40,000 સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે.
