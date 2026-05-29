ETV Bharat / business

Gold and Silver Price Today: સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં મોટી હલચલ, જાણો તમારા શહેરમાં આજના ભાવ

શુક્રવાર, 27 મેના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, તમારા શહેરના તાજા ભાવ અહીં તપાસો...

શુક્રવાર, 27 મેના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, તમારા શહેરના તાજા ભાવ અહીં તપાસો...
શુક્રવાર, 27 મેના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, તમારા શહેરના તાજા ભાવ અહીં તપાસો... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોમાં સતત ઉથલપાથલ અને ભૂરાજકીય અનિશ્ચિતતા વચ્ચે શુક્રવારે સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો. સવારના ટ્રેડિંગ સત્રમાં બંને કિંમતી ધાતુઓ લગભગ 1% નબળી પડી. જોકે, આ વધઘટ છતાં, વિવિધ રાજ્યોના મુખ્ય શહેરોમાં છૂટક ભાવમાં થોડો ફેરફાર થયો.

MCX ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ સ્થિતિ

મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સવારના સત્રમાં વેચાણનું દબાણ સ્પષ્ટપણે દેખાયુ.

સોના વાયદા (5 જૂનનો કરાર): ₹1,56,683 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થયો, જે અગાઉના ₹1,56,925 ના બંધથી ₹242 (0.15%) ઘટીને ₹1,56,316 ના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો, જે 0.38% નો ઘટાડો છે.

ચાંદીના વાયદા (3 જુલાઈનો કરાર): ₹1,156 (0.43%) ઘટીને ₹2,69,537 ના બંધથી ₹2,68,381 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો. દિવસ દરમિયાન ચાંદી ₹2,67,500 ની નીચી સપાટીએ પહોંચી.

દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં આજના છૂટક ભાવ

ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના આંકડા અનુસાર, 29 મે, 2026 ના રોજ દેશના મુખ્ય શહેરોમાં 24 કેરેટ અને 22 કેરેટ સોનાના છૂટક ભાવ નીચે મુજબ હતા.

ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, દેશભરમાં ચાંદીનો સરેરાશ છૂટક ભાવ ₹2,68,160 પ્રતિ કિલોગ્રામ નોંધાયો હતો.

ઘટાડાનાં મુખ્ય કારણો

યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટો અને વૈશ્વિક સંકેતો: બજાર નિષ્ણાતોના મતે, આંતરરાષ્ટ્રીય COMEX એક્સચેન્જ પર સોનું ઔંસ દીઠ $4,540 અને ચાંદી $76 પ્રતિ ઔંસ પર નજીવી રીતે ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. આ સ્થિરતા અને ભાવમાં થોડો ઘટાડો યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવ ઓછો થવાના અહેવાલોને આભારી છે.

અહેવાલો અનુસાર, બંને દેશોના વાટાઘાટકારો ત્રણ મહિના લાંબા સંઘર્ષમાં 60 દિવસ માટે યુદ્ધવિરામ લંબાવવા અને તેહરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરવા માટે કામચલાઉ કરાર પર સંમત થયા છે. યુએસના ઉપપ્રમુખ જેડી વાન્સે પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી, જેનાથી વૈશ્વિક બજારોમાં જોખમની ભાવના સુધરી. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દ્વારા અવિરત શિપિંગની ચર્ચાઓએ પણ સલામત રોકાણ તરીકે સોનાની માંગમાં થોડો ઘટાડો કર્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GOLD AND SILVER PRICE
GOLD PRICE UPTADE
SILVER PRICE UPDATE
IRAN WAR
GOLD AND SILVER PRICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.