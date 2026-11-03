દિવાળી પર સોનું કે ચાંદી? જાણો પાછલા 10 વર્ષોમાં કયામાં રોકાણ કરવા પર વધુ સારું રિટર્ન મળ્યું
હાલના વર્ષોમાં બંને ધાતુઓની કિંમતોમાં બમ્પર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. સૌરભ શુક્લાની રિપોર્ટમાં જાણો સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ.
Published : November 3, 2026 at 3:40 PM IST
નવી દિલ્હી: દિવાળીના અવસરે ઘણા લોકો સોના કે ચાંદીના ઘરેણાં, સિક્કા અથવા અન્ય કિંમતી ધાતુઓ ખરીદતા હોય છે, જે એક પરંપરા બની ગઈ છે. ઘણા પરિવારો માટે, આવી ખરીદી પરંપરા અને રોકાણ એમ બંને પાસાઓ સાથે જોડાયેલી હોય છે. જોકે, તાજેતરના વર્ષોમાં વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાને કારણે આ ધાતુઓના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે. પરિણામે, તહેવારો દરમિયાન કરવામાં આવતી ખરીદીને હવે લાંબા ગાળાની રોકાણ વ્યૂહરચના તરીકે પણ જોવામાં આવી રહી છે.
આંકડાઓ પર નજર નાખતા પહેલા, એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે: જો કોઈ પરિવાર તહેવારો પર માત્ર પ્રસંગોપાત ખરીદી કરવાને બદલે, દર દિવાળીએ સોના કે ચાંદીમાં ₹50,000નું રોકાણ કરે, તો શું થાય? વર્ષો દરમિયાન કેટલી સંપત્તિ એકત્ર થઈ શકી હોત? અને સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે, આ બે કિંમતી ધાતુઓમાંથી કઈ ધાતુએ વધુ સારું વળતર આપ્યું હોત? આ જાણવા માટે, ETV ભારતે નિષ્ણાતો સાથે વાતચીત કરી અને છેલ્લા એક દાયકામાં દર વર્ષે સોના કે ચાંદીમાં ₹50,000નું રોકાણ કરવાથી કેટલું વળતર મળી શક્યું હોત, તેનું વિશ્લેષણ કર્યું.
રિદ્ધિ સિદ્ધિ બુલિયન્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પૃથ્વીરાજ કોઠારીએ ETV ભારત સાથે 2016 થી 2025 દરમિયાન તહેવારોની સીઝનમાં કરવામાં આવેલી ખરીદી અંગેનું વિશ્લેષણ શેર કર્યું છે. આ વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે આવી વ્યૂહરચના દ્વારા નોંધપાત્ર સંપત્તિનું સર્જન થઈ શક્યું હોત. જો કોઈ રોકાણકારે 10 વર્ષ સુધી દર દિવાળીએ સોનામાં ₹50,000નું રોકાણ કર્યું હોત એટલે કે કુલ ₹5 લાખનું રોકાણ કર્યું હોય તો આજે તે રોકાણનું મૂલ્ય આશરે ₹15.90 લાખ થયું હોત, જે 218 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
વાર્ષિક વળતરની ગણતરી XIRR પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવી છે, જે આશરે 20.4 ટકા જેટલું થાય છે. નોંધનીય છે કે, અલગ-અલગ સમયે કરવામાં આવેલા રોકાણો પર વાર્ષિક વળતર જાણવા માટે XIRR પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. કોઠારીએ એ પણ જણાવ્યું કે, ચાંદીમાંથી મળતું વળતર સોનાની સરખામણીમાં થોડું વધારે હોત. તેમણે સમજાવ્યું કે, જો કોઈ વ્યક્તિએ આ સમયગાળા દરમિયાન દર દિવાળીએ ₹50,000નું રોકાણ કર્યું હોત, તો તેની પાસે આશરે 8.8 કિલોગ્રામ ચાંદી જમા થઈ હોત. કુલ રૂ.5 લાખના રોકાણ સામે, આજે તેનું મૂલ્ય આશરે રૂ. 17.28 લાખ થાય છે જેનો અર્થ છે કે તેમાં 246 ટકા નફો અને વાર્ષિક ધોરણે 21.8 ટકા વળતર મળ્યું છે.
વળતરમાં જોવા મળતો આ તફાવત દર્શાવે છે કે, રોકાણના આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સોનાની સરખામણીમાં ચાંદીએ વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. કોઠારીના જણાવ્યા અનુસાર, તેનું એક કારણ એ હતું કે જ્યારે ચાંદીના ભાવ પ્રમાણમાં ઓછા હતા ત્યારે મોટી માત્રામાં તેની ખરીદી કરવાની તક મળી હતી. વર્ષ 2017 અને 2018ની દિવાળી દરમિયાન, ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ રૂ. 40,000થી પણ ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ હતી. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, અલગ-અલગ ભાવ સ્તરે ખરીદી કરવાથી કુલ ખરીદ કિંમતની સરેરાશ કાઢવામાં મદદ મળી.
પાંચ વર્ષના રોકાણ પર વળતર
પાંચ વર્ષના રોકાણના સમયગાળાને જોતાં એક વધુ આકર્ષક ચિત્ર સામે આવે છે. જો કોઈ રોકાણકારે 2021 થી 2025 દરમિયાન દર દિવાળીએ ₹50,000નું રોકાણ કર્યું હોત, તો તેમણે કિંમતી ધાતુ (સોનું કે ચાંદી)માં કુલ ₹2.5 લાખનું રોકાણ કર્યું હોત. સોનામાં કરેલા રોકાણથી લગભગ 39 ગ્રામ સોનું એકત્ર થયું હોત, જેનું મૂલ્ય આજે આશરે ₹5.58 લાખ થાય છે.
આ કિસ્સામાં, ચાંદીએ પણ વધુ સારું વળતર આપ્યું છે. ₹2.5 લાખના રોકાણથી લગભગ 3.2 કિલોગ્રામ ચાંદી ખરીદી શકાઈ હોત, જેનું વર્તમાન મૂલ્ય ₹6.29 લાખ છે. આનો અર્થ એ છે કે વાર્ષિક વળતર 32.7 ટકા રહ્યું, જ્યારે સોનાના કિસ્સામાં તે 28.2 ટકા હતું.
કોઠારીના જણાવ્યા અનુસાર, પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં ઊંચું વાર્ષિક વળતર મળવાનું કારણ રોકાણના સમયગાળાના અંતિમ વર્ષોમાં ભાવમાં થયેલો તીવ્ર ઉછાળો છે. જે રોકાણકારોએ 2021માં સોનું અને ચાંદી ખરીદવાનું શરૂ કર્યું હતું, તેમને ભાવમાં થયેલા વધારાનો લાભ મળ્યો; ખાસ કરીને 2024 થી 2026 દરમિયાન જોવા મળેલી તેજીમાં.
આ આંકડા રોકાણકારોને શું સૂચવે છે?
આ આંકડા દર્શાવે છે કે કિંમતી ધાતુઓમાં રોકાણ કરતી વખતે, બજારના સમયને સંપૂર્ણ રીતે પારખવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે, અલગ-અલગ સમયે શિસ્તબદ્ધ રીતે રોકાણ કરવાના શું ફાયદા છે. દર દિવાળીએ નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરવાથી, રોકાણકારે જ્યારે ભાવ નીચા હતા ત્યારે વધુ ધાતુ ખરીદી હશે અને જ્યારે ભાવ ઊંચા હતા ત્યારે ઓછી ધાતુ ખરીદી હશે.
સમય જતાં, આ અભિગમ ખરીદ કિંમતની સરેરાશ કાઢવામાં મદદ કરે છે. આ સરખામણી એ પણ દર્શાવે છે કે રોકાણનો સમયગાળો વળતર પર કેવી રીતે નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે. જ્યાં 10 વર્ષના રોકાણથી નોંધપાત્ર સંપત્તિનું સર્જન થયું, ત્યાં 5 વર્ષના રોકાણે ઊંચું વાર્ષિક વળતર આપ્યું, જેનું મુખ્ય કારણ તે સમયગાળા દરમિયાન ભાવમાં થયેલો મોટો ઉછાળો હતો. જે પરિવારો આ દિવાળીએ સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેમને નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે તહેવારો દરમિયાન કરવામાં આવતી આવી ખરીદી લાંબા ગાળાની રોકાણ વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ પણ બની શકે છે.
કોમોડિટી નિષ્ણાત અનુજ ગુપ્તાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ભૂતકાળના વળતરને ભવિષ્યના પ્રદર્શનની ગેરંટી તરીકે ન ગણવું જોઈએ. તેમણે ઉમેર્યું કે આગામી દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. વધુમાં, વસ્તુઓ કયા સ્વરૂપમાં ખરીદવામાં આવે છે તેના આધારે, રોકાણકારોએ ઘડામણ, GST, સંગ્રહ ખર્ચ અને વ્યવહાર સંબંધિત અન્ય ખર્ચાઓને પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: