સરકારના એક નિર્ણયને કારણે સોનું અને ચાંદી મોંઘા થયા, કિંમતી ધાતુ પર ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 15% વધારી
સરકારે કિંમતી ધાતુઓ પર આયાત ડ્યુટી 15% સુધી વધારી દીધા બાદ ભારતમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે.
Published : May 13, 2026 at 12:37 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નાગરિકોને પશ્ચિમ એશિયાના સંકટ વચ્ચે વિદેશી મુદ્રા બચાવવા માટે બિન જરૂરી ખરીદી ટાળવાની અપીલના બે દિવસ બાદ કેન્દ્ર સરકારે કિંમતી ધાતુઓ પરની આયાત ડ્યુટી (ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી) છ ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી દીધી છે, જેના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આઠ ટકા સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
આજથી (13 મે)થી લાગુ થયેલા સુધારેલા ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચરમાં 10 ટકા બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી (BCD) અને પાંચ ટકા એગ્રીકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેસ (AIDC)નો સમાવેશ થાય છે.
નાણા મંત્રાલયના નોટિફિકેશન અનુસાર, ભારતે સોના અને ચાંદી પરની ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી છે અને કિંમતી ધાતુની આયાત પર સોશિયલ વેલફેર સરચાર્જ (SWS) અને AIDCમાં પણ સુધારો કર્યો છે. જે ધાતુઓની વિદેશમાં ખરીદીને રોકવા અને દેશના વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર દબાણ ઓછું કરવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે છે. ઓર્ડરમાં જણાવાયું છે કે, પ્લેનટિનમ પર આયાત ડ્યુટી 6.4 ટકાથી વધારીને 15.4 ટકા કરવામાં આવી છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંકટ અને ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ પર વધતા દબાણને કારણે ભારતે ઇમ્પોર્ટ બિલ અંગે ચિંતા વચ્ચે આ પગલું ભર્યું છે.
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં હૈદરાબાદમાં એક જાહેર રેલીને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવા, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ, સોનાની ખરીદી ટાળવા અને સંકટ દરમિયાન ફોરેન એક્સચેન્જ બચાવવામાં મદદ માટે બિન જરૂરી વિદેશ યાત્રા ટાળવાની અપીલ કરી હતી.
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ (5 જૂન) સવારે 9:50 વાગ્યા સુધીમાં 7.20 ટકા અથવા 11,055 રૂપિયા વધીને 1,64,497 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની ઇન્ટ્રાડે હાઇ સપાટીએ પહોંચી ગયો હતો. પીળી ધાતુ ગત ક્લોઝિંગથી છ ટકા અથવા 9,286 રૂપિયા વધીને 1,62,728 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહી હતી. આ પહેલા સેશનમાં, આ 0.91 ટકા અથવા 1,409 રૂપિયા વધીને 1,54,851 રૂપિયા પર ખુલ્યુ હતું જે અત્યાર સુધીનો ઇંટ્રાડે લો પણ રહ્યો હતો.
દરમિયાન, ચાંદી વાયદા (3 જુલાઇ)માં પણ સેશન દરમિયાન મજબૂત વધારો નોંધાયો હતો, જે આઠ ટકા અથવા 22,367 રૂપિયા ઉછળીને 3,01,429 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના ઇંટ્રાડે હાઇ પર પહોંચી ગયો હતો. સફેદ ધાતુ 2,97,655 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહી હતી જે પાછલા બંધ ભાવથી 6.66 ટકા અથવા 18,593 રૂપિયા વધુ છે. આ પાછલા સેટલમેન્ટ પ્રાઇઝથી ચાર ટકા અથવા 11,162 રૂપિયા વધીને 2,90,224 રૂપિયા પર ખુલ્યુ હતું.
સૂત્રો અનુસાર, ભારતનો સોનાનો ઇમ્પોર્ટ 2025-26માં 24 ટકા કરતા વધીને રેકોર્ડ USD 71.98 બિલિયન થઇ ગયો છે, જોકે ઇમ્પોર્ટ વોલ્યૂમ થોડુ ઓછુ થઇને 721.03 ટન રહી ગયું છે.
સરકારે રત્ન અને ઝવેરાત ઉદ્યોગને સપોર્ટ કરવા અને દાણચોરીને રોકવા માટે 2024-25ના બજેટમાં સોના પરની કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડીને છ ટકા કરી હતી. જોકે, પશ્ચિમ એશિયામાં બગડતી જિયોપોલિટિકલ પરિસ્થિતિ અને રૂપિયા પર દબાણને કારણે કેન્દ્રએ હવે તે નિર્ણયને પલટી દીધો છે.
ભારતે ચાલુ ખાતાની ખાધને નિયંત્રિત કરવા અને રૂપિયાને સ્થિર કરવા માટે 2022માં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન સોનાની ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી વધારીને 15 ટકા કરી હતી.
મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર વી.અનંત નાગેશ્વરે પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષને ભારત માટે લાઇવ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ ગણાવ્યું છે અને મોંઘવારી, રૂપિયા અને દેશના ઇમ્પોર્ટ બિલ પર તેના અસરની ચેતવણી આપી હતી.
મંગળવારે ભારતીય રૂપિયો અમેરિકન ડૉલર સામે 95.63ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
