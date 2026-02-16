સોનું-ચાંદી સસ્તું થયું, ચાંદીમાં ₹8,500નો ઐતિહાસિક ઘટાડો, જુઓ આજનો નવો રેટ
MCX પર ચાંદી ₹8,492 તૂટીને ₹2,35,868 લાખ થઇ. સોનું ₹1.56 લાખ પાસે પહોચ્યું
Published : February 16, 2026 at 1:49 PM IST
નવી દિલ્હી: ઘરેલુ ફ્યૂચર માર્કેટમાં સોમવારે સોના-ચાંદીની કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર આજે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 5 માર્ચ 2026ની એક્સપાયરી ધરાવતું સિલ્વર વાયદો આજે 3.48 ટકા એટલે કે લગભગ 8,492 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભારે ઘટાડા સાથે 2,35,868 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરતું જોવા મળ્યું હતું. બજાર ખોલવાના સમયે ચાંદી 2,38,489 રૂપિયા પર હતી, જે આજનો ઉચ્ચસ્તર પણ હતો પરંતુ દિવસ આગળ વધવાની સાથે કિંમતમાં સતત ઘટાડો થતો ગયો હતો.
દેશના મોટા શહેરમાં સોનાની સ્થિતિ
આજે સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો હતો. રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹156,590 નોંધાયું હતું. આર્થિક રાજધાની મુંબઈ અને કોલકાતામાં તે ₹156,440 પર રહ્યું હતું. દક્ષિણ ભારતમાં, ચેન્નાઈમાં સોનાના ભાવ થોડા ઊંચા હતા, જ્યાં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹157,530માં વેચાઈ રહ્યું હતું. અમદાવાદમાં ₹156,490-₹157,800 સોનાનો ભાવ રહ્યો હતો.
રિટેલ બજારમાં ચાંદીની કિંમત
રિટેલ માર્કેટમાં પણ ચાંદીની કિંમતમાં બદલાવ આવ્યો છે. દિલ્હી, મુંબઇ અને કોલકાતા જેવા શહેરોમાં 10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 2,680 રૂપિયા છે. જ્યારે 100 ગ્રામ માટે ગ્રાહકોએ 26,800 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડી રહ્યા છે. ચેન્નાઇમાં ચાંદીની કિંમત અન્ય શહેરોના મુકાબલે વધારે છે, જ્યા 10 ગ્રામ ચાંદી 2,800 રૂપિયાની કિંમતે વેચાઇ રહી છે.
ઘટાડા પાછળનું મુખ્ય કારણ
બજારના જાણકારોનું માનવું છે કે અમેરિકામાં મોંઘવારીના આંકડાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ડૉલર ઇન્ડેક્સમાં મજબૂતી આવી છે, જેને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીની કિંમત પર દબાણ વધ્યુ છે. સાથે જ, ભારતીય રોકાણકારોએ ઉંચા સ્તરો પર પ્રોફિટ બુકિંગ શરૂ કરી દીધુ છે, જેને કારણે કિંમતમાં આ કરેક્શન જોવા મળી રહ્યું છે.
મોટા શહેરોમાં લેટેસ્ટ ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
દિલ્હી: 24K - ₹1,56,590 | 22K - ₹1,43,550
મુંબઇ: 24K - ₹1,56,440 | 22K - ₹1,43,400
ચેન્નાઇ: 24K - ₹1,57,530 | 22K - ₹1,44,400
અમદાવાદ/ પટણા- 24K - ₹1,56,490 | 22K - ₹1,43,450
નોંધ: ઘરેણાં ખરીદતા પહેલા, તમારા સ્થાનિક ઝવેરી સાથે વર્તમાન કિંમતો અને મેકિંગ ચાર્જીસ માટે ખાતરી કરો. નવી અપડેટ્સ માટે તમે ગુડરિટર્ન્સની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા MCX Indiની વેબસાઇટ જોઇ શકો છો.
