સોનું-ચાંદી સસ્તું થયું; રેકોર્ડ ઊંચાઇએથી કિંમતો ઘટી; જાણો શું છે આજનો ભાવ
MCX અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ઘટાડાને કારણે સોનું અને ચાંદી સસ્તું થયું છે; સ્થાનિક બજારમાં, સોનું ₹1,55,784 અને ચાંદી ₹2,51,006 ના સ્તરે પહોંચી ગયું છે.
Published : March 18, 2026 at 2:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક આર્થિક સંકેતો અને રોકાણકારો દ્વારા નફા-બુકિંગને કારણે, બન્ને કિંમતી ધાતુો આજે લાલ નિશાનમાં ખુલી છે. સ્થાનિક બજારમાં, સોનું ₹1,55,750ની નજીક ટ્રેડ કરી રહ્યું છે જ્યારે ચાંદી ₹2,51,000ના સ્તરે સ્થિર છે.
ઘરેલુ બજારની સ્થિતિ
મલ્ટી કોમોડિટિ એક્સચેન્જ (MCX)પર, એપ્રિલ સોનાનો બેન્ચમાર્ક કોન્ટ્રેક્ટ ₹1,55,658 પર ખુલ્યો છે 327નો ઘટાડો દર્શાવે ચે. ગત ટ્રેડિંગ સત્રમાં તે ₹ 1,55,985 પર બંધ થયો હતો. સોનું ₹ 201ના ઘટાડા સાથે 1,55,784 પર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું. આજના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન, તે ₹ 1,55,600ના નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો- જે તેના વર્ષના ₹ 1,80,779ના ઉચ્ચતમ સ્તરથી નોંધપાત્ર રીતે નીચે છે.
ચાંદીની વાત કરીએ તો મે મહિનાના વાયદા કરારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. ચાંદી આજે ₹1,615ના ઘટાડા સાથે ₹251,498 પર ખુલી હતી. અગાઉનો બંધ ભાવ ₹ 2,53,113ના મુકાબલે આ ₹2,107નો ભારે ઘટાડા સાથે ₹2,51,006 પર વેપાર કરી રહી છે. ચાંદીએ આજે ₹ 2,50,919ની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગઇ છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ વર્ષની શરૂઆતમાં ચાંદી પહેલાથી જ ₹420,048 પ્રતિ કિલોગ્રામની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગઇ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારના સંકેત
વૈશ્વિક બજારોમાં પણ કિંમતી ધાતુઓની ચમક ઝાંખી રહી છે. COMEX પર સોનું $5,010.60 પ્રતિ ઔંસ પર ખુલ્યું પરંતુ ટૂંક સમયમાં $5,000ની મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી નીચે સરકી ગયું હતું. તે હાલમાં $4,994.40 પર ટ્રેડ થઇ રહ્યું છે, જે $13.80 ઘટીને છે. ચાંદી પણ દબાણ હેઠળ છે અને $78.46 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઇ રહી છે જે $1.45નો ઘટાડો છે.
ઘટાડાના મુખ્ય કારણ
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વની આગામી નીતિઓ અને ડૉલર ઇન્ડેક્સમાં મજબૂતાઇને કારણે રોકાણકારો સોનામાંથી હાથ પાછા ખેંચી રહ્યા છે. વધુમાં, તાજેતરના ભાવમાં થયેલા વધારાને કારણે બજારમાં કરેક્શનની સ્થિતિ બનેલી ચે.
લગ્નની સિઝન છતા કિંમતોમાં આ ઉતાર-ચઢાવે સ્થાનિક ગ્રાહકો અને રોકાણકારોને 'વેટ એન્ડ વોચ' (થોભો અને રાહ જુઓ)ની સ્થિતિમાં મૂક્યા છે. નિષ્ણાતો અપેક્ષા રાખે છે કે જો આ ઘટાડો ચાલુ રહેશે, તો તે આગામી દિવસોમાં ખરીદદારો માટે વધુ સારી રોકાણની તકો ઊભી કરી શકે છે.
