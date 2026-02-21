24 ફેબ્રુઆરીથી વિશ્વભરમાં 10% નો નવો ટેરિફ લાદવામાં આવશે, ભારત અને વૈશ્વિક વેપાર પર શું અસર પડશે?
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ, ટ્રમ્પનો નવો 10% ગ્લોબલ ટેરિફ 24 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવશે. તે કલમ 122 હેઠળ 150 દિવસ સુધી ચાલશે.
Published : February 21, 2026 at 1:41 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ન્યાયતંત્ર વચ્ચેનો સંઘર્ષ એક નવા વળાંક પર પહોંચ્યો છે. યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના પ્રારંભિક ટેરિફ આદેશોને "ગેરકાયદેસર" જાહેર કર્યા પછી, ટ્રમ્પે એક નવો માસ્ટરસ્ટ્રોક માર્યો છે. વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા જાહેર કરાયેલી સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026થી વિશ્વભરના તમામ દેશોની આયાત પર હવે 10% નો નવો ગ્લોબલ ટેરિફ લાદવામાં આવશે.
સુપ્રીમ કોર્ટની કાર્યવાહી અને ટ્રમ્પની પ્રતિક્રિયા
20 ફેબ્રુઆરીના રોજ, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે 10% થી 50% સુધીના ભારે ટેરિફ લાદવાના તેના આદેશને રદ કરીને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને મોટો ફટકો આપ્યો. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે રાષ્ટ્રપતિ આ રીતે ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) નો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. આ નિર્ણય પર ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરતા, ટ્રમ્પે તેને યુએસ અર્થતંત્ર માટે હાનિકારક ગણાવ્યું અને તરત જ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને 1974 ના ટ્રેડ એક્ટની કલમ 122 હેઠળ એક નવા આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
VIDEO | After the decision of the SC to strike down tariffs levied on other countries, US President Donald Trump (@realDonaldTrump) says he will sign an order today to impose a 10 pc global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged.— Press Trust of India (@PTI_News) February 20, 2026
He… pic.twitter.com/wN2xy9vSnn
કલમ 122 શું છે અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરશે?
યુએસ ટ્રેડ એક્ટની કલમ 122 રાષ્ટ્રપતિને વિશેષ સત્તાઓ આપે છે. આ હેઠળ, જો કોઈ દેશનું ચુકવણી સંતુલન બગડે છે, તો રાષ્ટ્રપતિ કોઈપણ તપાસ વિના 150 દિવસ માટે 15% સુધીની આયાત ટેક્સ લાદી શકે છે. ટ્રમ્પે આનો લાભ લીધો છે અને 10% વૈશ્વિક ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. આ આદેશ પાંચ મહિના (150 દિવસ) માટે અમલમાં રહેશે, ત્યારબાદ તેને લંબાવવા માટે યુએસ કોંગ્રેસની મંજૂરીની જરૂર પડશે.
VIDEO | US President Donald Trump (@realDonaldTrump) says the SC decision to strike down tariffs levied on other countries might not substantially constrain a president's ability to order tariffs going forward, and there can be even more tariffs.— Press Trust of India (@PTI_News) February 20, 2026
He says, " but now i'm going to… pic.twitter.com/nkuGZaABlV
ભારત અને વિશ્વ પર તેની અસર
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી, એક ક્ષણ માટે એવું લાગતું હતું કે વિશ્વને રાહત મળશે અને જકાત તેમના પાછલા સ્તરો (ભારત માટે 3-4%) પર પાછા ફરશે. પરંતુ ટ્રમ્પના નવા "ગ્લોબલ સરચાર્જ" એ પરિસ્થિતિ બદલી નાખી છે. હવે, હાલની ડ્યુટી ઉપર 10% વધારાની ડ્યુટી લાદવામાં આવશે. જોકે, ટ્રમ્પે એવો પણ સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ ભારત જેવા મિત્ર દેશો સાથે વાટાઘાટો ચાલુ રાખી રહ્યા છે.
વ્હાઇટ હાઉસની તૈયારીઓ
વ્હાઇટ હાઉસે એક "ફેક્ટ શીટ" જારી કરી છે જેમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે નવી સિસ્ટમ માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. યુએસ કસ્ટમ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ 24 ફેબ્રુઆરીની મધ્યરાત્રિથી નવા નિયમો હેઠળ વસૂલાત શરૂ કરશે. ટ્રમ્પનું આ પગલું સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે કાનૂની અવરોધો હોવા છતાં, તેઓ તેમની "અમેરિકા ફર્સ્ટ" વેપાર નીતિથી પાછળ હટશે નહીં.
