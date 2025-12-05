મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે માત્ર ₹436 માં મેળવો ₹2 લાખનું જીવન વીમા કવચ
વાર્ષિક માત્ર ₹436 ચૂકવીને, તમે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના હેઠળ ₹2 લાખનું જીવન વીમા કવચ મેળવી શકો છો. નોંધણી કેવી રીતે કરવી તે જાણો.
Published : December 5, 2025 at 4:55 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગરીબ અને ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારોને ખૂબ જ ઓછા પ્રીમિયમ પર જીવન વીમા કવચ પૂરું પાડવાનો છે. આ યોજના ખાતરી કરે છે કે જીવનની અનિશ્ચિતતાઓ હોવા છતાં, તમારા પરિવાર પાસે અણધારી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે મજબૂત નાણાકીય તકિયો છે.
PMJJBY એક સરળ, સસ્તું અને ડિજિટલ-ફ્રેન્ડલી યોજના છે, જેના દ્વારા દેશભરના લાખો નાગરિકો પહેલાથી જ જોડાઈ ચૂક્યા છે અને તેમના પરિવારો માટે નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી રહ્યા છે.
યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ અને લાભો
પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) દેશના દરેક નાગરિક માટે વીમા સુલભ બનાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે, જેમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે:
વાર્ષિક પ્રીમિયમ: દર વર્ષે ફક્ત ₹436
વીમા કવર રકમ: ₹2,00,000 (રૂ. 2 લાખ)
કવરેજ પ્રકાર: વાર્ષિક ટર્મ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ (દર વર્ષે રિન્યુઅલ ફરજિયાત)
ચુકવણી પદ્ધતિ: પ્રીમિયમ રકમ સીધી બેંક ખાતામાંથી કાપવામાં આવે છે (ઓટો-ડેબિટ).
દાવાની ચુકવણી: વીમાધારકના મૃત્યુ પર, નોમિનીને ₹2 લાખની રકમ તાત્કાલિક વિતરિત કરવામાં આવે છે.
મુખ્ય વિશેષતા: આ યોજના ઓછા રોકાણ સાથે મહત્તમ સુરક્ષા પૂરી પાડે છે, જે તેને દેશની સૌથી સસ્તી વીમા યોજનાઓમાંની એક બનાવે છે.
લાયકાત માપદંડ અને આવશ્યકતાઓ
આ મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા મેળવવા માટે, તમારે નીચેની પાત્રતા શરતો પૂરી કરવી આવશ્યક છે:
1. આવશ્યક પાત્રતા
વય મર્યાદા: અરજદારોની ઉંમર 18 થી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
બેંક ખાતું: અરજદારો પાસે વર્તમાન બચત બેંક ખાતું હોવું આવશ્યક છે. આ ખાતામાંથી પ્રીમિયમ રકમ ઓટો-ડેબિટ થશે.
2. જરૂરી દસ્તાવેજો
અરજી કરતી વખતે, તમારી પાસે નીચેના દસ્તાવેજો તૈયાર હોવા જોઈએ: આધાર કાર્ડ, ઓળખનો પુરાવો (મતદાર ID/PAN કાર્ડ), બેંક ખાતાની પાસબુક, પાસપોર્ટ-સાઇઝ ફોટો અને સક્રિય મોબાઇલ નંબર.
પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?
PMJJBY માટે નોંધણી પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ અને સુલભ છે.
તમારી બેંકનો સંપર્ક કરો: તમે તમારી નજીકની બેંક શાખા (જે બેંકમાં તમારું બચત ખાતું છે) ની મુલાકાત લઈને અરજી ફોર્મ મેળવી શકો છો.
અરજી ફોર્મ ભરો: ફોર્મમાં જરૂરી વિગતો દાખલ કરો અને તમારી વાર્ષિક પ્રીમિયમ રકમ ઓટો-ડેબિટ કરવા માટે તમારી સંમતિ આપો.
દસ્તાવેજો સબમિટ કરો: ફોર્મ સાથે ઉપર જણાવેલ બધા જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરો.
તમારી સંમતિ પર, પ્રીમિયમ રકમ આપમેળે તમારા ખાતામાંથી કાપવામાં આવશે અને તમારું વીમા કવર સક્રિય થઈ જશે.
સુરક્ષિત ભવિષ્ય તરફ એક પગલું ભરો!
ફક્ત ₹436 પ્રતિ વર્ષના પ્રીમિયમ પર ₹2 લાખનું વીમા કવચ મેળવો અને ખાતરી કરો કે અણધારી ઇમર્જન્સીના કિસ્સામાં પણ તમારા પરિવારને આર્થિક રીતે ટેકો મળે.
