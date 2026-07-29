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ભારતમાં નોકરીઓ Gen-AIનું જોખમ: ગોલ્ડમેન સાક્સે જણાવ્યું કઈ 12% નોકરીઓ પર સંકટ

રિપોર્ટ અનુસાર, AI ના આવવાથી લોકો નોકરી ગુમાવશે નહીં; તેના બદલે, નોકરીઓનું સ્વરૂપ બદલાશે

રિપોર્ટ અનુસાર, AI ના આવવાથી લોકો નોકરી ગુમાવશે નહીં; તેના બદલે, નોકરીઓનું સ્વરૂપ બદલાશે
રિપોર્ટ અનુસાર, AI ના આવવાથી લોકો નોકરી ગુમાવશે નહીં; તેના બદલે, નોકરીઓનું સ્વરૂપ બદલાશે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 3:32 PM IST

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નવી દિલ્હી: દુનિયાની અગ્રગણ્ય ફાયનાન્શિયલ કંપની ગોલ્ડમેન સૅક્સના નવા અહેવાલ મુજબ, જનરેટિવ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (Gen-AI) ભારતમાં લોકોની કાર્યપદ્ધતિને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે AI ટેકનોલોજી કૃષિ ક્ષેત્રને બાદ કરતાં 8 થી 12 ટકા લોકોની નોકરીઓને અસર કરી શકે છે. જોકે, સકારાત્મક પાસું એ છે કે આનાથી મોટાપાયે બેરોજગારી નહીં આવે; તેના બદલે, ટેકનોલોજી 42 થી 48 ટકા કર્મચારીઓને તેમના કાર્યો સરળ બનાવીને મદદ કરશે.

નોકરીઓ ખતમ નહીં થાય; કામની પ્રકૃતિ બદલાશે

અહેવાલ મુજબ, AI ના આવવથી લોકોની નોકરીઓ નહીં જાય; પરંતુ નોકરીઓનું સ્વરૂપ બદલાઈ જશે. જે કામ રોજેરોજ એક જેવા હોય છે અથવા જેમાં દિમાગનો ખૂબ સામાન્ય ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, તેને AI જાતે કરવા લાગશે. આનાથી કર્મચારીઓનો સમય બચશે, જેનાથી તેઓ વધુ મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે. તેનાથી વિપરીત, શારીરિક શ્રમની જરૂર હોય તેવી નોકરીઓ આ નવી ટેકનોલોજીથી મોટાભાગે ખાસ પ્રભાવિત થશે નહીં.

જો AI ટેકનોલોજી આવનારા સમયમાં જટિલ કાર્યો - જેમ કે પૈસા હિસાબ-કિતાબ રાખવો, કંપનીના નિયમોની તપાસ કરવી અને ડેટને સમજવા જેવા કામો કરવા લાગશે ત્યારે આશરે 13થી 15 ટકા કામ ઑટોમેશનના દાયરામાં આવી જશે,

કોણ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે?

અહેવાલ મુજબ, આ ટેકનોલોજીથી સર્વિસ સેક્ટર સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. આ સેક્ટરમાં શિક્ષણ, મીડિયા, ફાયનાન્શિયલ સર્વિસિસ અને પ્રોફેશનલ સર્વિસિસ શામેલ છે.

  • ઓફિસ અને ક્લેકિકલ સ્ટાફ: ઑફિસોમાં ક્લેરિકલ અને સપોર્ટ સ્ટાફની ભૂમિકાઓ ધરાવતી નોકરીઓ (3%) સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની સંભાવના છે.
  • પ્રોફેશનલ્સ અને સેલ્સ: આના પછી પ્રોફેશનલ્સ (3%), સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ વર્કર્સ (2%) અને ટેકનિશિયન (1%) ની કાર્યપદ્ધતિમાં ફેરફાર થશે.

ઉદાહરણ તરીકે, બેંકો અને ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાં, AI મૂળભૂત એકાઉન્ટિંગ અને ગણતરીના કાર્યોનું સંચાલન કરશે. જ્યારે આ એક્ઝિક્યુટિવ્સને મદદ કરશે, ત્યારે હાલમાં નિયમિત બેક-ઓફિસ કાર્યો કરતા કર્મચારીઓની ભૂમિકામાં પરિવર્તન આવશે.

મેન્યુઅલ લેબર સેક્ટર્સમાં વધશે નોકરીઓ

રિપોર્ટમાં એક રાહતભર્યા સમાચાર પણ આપવામાં આવ્યા છે. શારીરિક હાજરી અને મેન્યુઅલ કાર્યની જરૂર હોય તેવા ક્ષેત્રોમાં નોકરીની તકો વધશે. ઉદાહરણ તરીકે, બાંધકામ ક્ષેત્ર પર AI ની અસર નહિવત રહેશે. રિપોર્ટનો અંદાજ છે કે:

  • મેન્યુઅલ લેબર સાથે સંકળાયેલી નોકરીઓ 4% સુધી વધી શકે છે.
  • કારીગરો અને વેપાર સંબંધિત ભૂમિકાઓમાં રોજગાર 3% સુધી વધી શકે છે.
  • પ્લાન્ટ અને મશીન ઑપરેટરો માટે નોકરીઓ 2% સુધી વધી શકે છે.

આખરે, જનરેટિવ AI માનવોને રિપ્લેસમેન્ટને બદલે સહાયક તરીકે કાર્ય કરશે. કંટાળાજનક અને પુનરાવર્તિત કાર્યોને દૂર કરીને, આ ટેકનોલોજી મનુષ્યોને નવી અને વધુ સારી કુશળતા શીખવાની તક પૂરી પાડશે.

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