એશિયાના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બન્યા ગૌતમ અદાણી, એક જ દિવસમાં 3.56 અબજ ડોલરનો ઉછાળો

બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ અનુસાર ગુરુવારે અદાણી જૂથની કંપનીઓના શેરોમાં ભારે ઉછાળો, વર્ષ 2026માં અત્યાર સુધી મુકેશ અંબાણીની સંપત્તિમાં 16.9 અબજ ડોલરનો ઘટાડો નોંધાયો.

અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી (ians)
Published : April 17, 2026 at 12:59 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય ઉદ્યોગ જગત માટે 17 એપ્રિલ, 2026નો દિવસ ખૂબ જ ઐતિહાસિક અને મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થયો છે. અદાણી જૂથના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ ફરી એક વાર એશિયાના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બનવાનું ગૌરવ હાંસલ કર્યું છે. પ્રતિષ્ઠિત 'બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઈન્ડેક્સ' દ્વારા ગુરુવારે જાહેર કરવામાં આવેલા તાજા આંકડા અનુસાર, ગૌતમ અદાણીએ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વડા મુકેશ અંબાણીને પાછળ છોડી દેતાં એશિયા ખંડમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે.

સંપત્તિમાં જંગી ઉછાળો

રિપોર્ટમાં આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, ગૌતમ અદાણીની કુલ સંપત્તિ આજના દિવસે વધીને 92.6 અબજ ડોલર (લગભગ 7.75 લાખ કરોડ રૂપિયા) થઈ ગઈ છે. આ આંકડાએ તેમને વિશ્વભરના ધનિકોની યાદીમાં 19મા ક્રમે પહોંચાડી દીધા છે. બીજી તરફ, લાંબા સમયથી આ સ્થાન જાળવી રાખનાર ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીની કુલ સંપત્તિ 90.8 અબજ ડોલર નોંધાઈ છે. તેમના માટે ચિંતાનો વિષય એ છે કે આ આંકડો તેમને વૈશ્વિક સ્તરે 20મા સ્થાને ધકેલાઈ ગયો છે. ગુરુવારના શેરબજારના કારોબારી સત્ર દરમિયાન અદાણી સમૂહની મોટાભાગની કંપનીઓના શેરના ભાવમાં આક્રમક તેજી જોવા મળી હતી. આ તેજીના પરિણામે ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિમાં માત્ર એક જ દિવસના ગાળામાં 3.56 અબજ ડોલરનો વધારો નોંધાયો હતો.

બજારનો મિજાજ અને તેજીનાં કારણો

અદાણી જૂથની અગ્રણી કંપનીઓ જેવી કે અદાણી ટોટલ ગેસ, અદાણી પોર્ટ્સ અને અદાણી પાવરના શેરોમાં શુક્રવારના દિવસે પણ ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડિંગ વેળાએ 3 ટકા જેટલો મજબૂત વધારો નોંધાયો હતો. શેરબજારના જાણકારો અને વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે દેશના પાયાના માળખાકીય ક્ષેત્ર (ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર) અને નવીનીકરણીય ઊર્જા (ગ્રીન એનર્જી)ના ક્ષેત્રમાં અદાણી જૂથે લીધેલા રણનીતિક વિસ્તરણના નિર્ણયોએ નિવેશકોનો વિશ્વાસ ફરીથી જીતી લીધો છે. તેનાથી વિપરીત, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરના પ્રદર્શનમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી જોવા મળી રહેલી અસ્થિરતા અને વૈશ્વિક આર્થિક બજારોની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓના કારણે મુકેશ અંબાણીની સંપત્તિમાં આ વર્ષ 2026માં અત્યાર સુધીમાં 16.9 અબજ ડોલરનો ઘટાડો નોંધાઈ ચૂક્યો છે.

વૈશ્વિક ધનિકોની સૂચિનું ગણિત

વિશ્વભરના અરબપતિઓની સૂચિ પર એક નજર કરીએ તો ટેસ્લા કંપનીના સીઇઓ એલન મસ્ક હાલમાં 656 અબજ ડોલરની વિરાટ સંપત્તિ સાથે અવ્વલ નંબર પર યથાવત બિરાજમાન છે. તેમના પછીના ક્રમે ગૂગલના સહ-સ્થાપક લેરી પેજ (286 અબજ ડોલર) અને એમેઝોનના સ્થાપક જેફ બેઝોસનું નામ આવે છે. આ રિપોર્ટ એ પણ દર્શાવે છે કે વર્ષ 2026ની શરૂઆત વિશ્વના મોટાભાગના અરબપતિઓ માટે ખાસ લાભદાયક રહી નથી. ખાસ કરીને લૂઈ વિત્તોં જેવી લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સના માલિક બર્નાર્ડ અરનોલ્ટે ચાલુ વર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ 44 અબજ ડોલરની સંપત્તિ ગુમાવી છે.

ભારતીય ઉદ્યોગપતિઓનો દબદબો યથાવત

ગૌતમ અદાણી અને મુકેશ અંબાણી સિવાય પણ ભારતીય ઉદ્યોગ જગતના અન્ય દિગ્ગજો વૈશ્વિક સૂચિમાં પોતાની મજબૂત સ્થિતિ જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યા છે. સ્ટીલ કિંગ તરીકે ઓળખાતા લક્ષ્મી મિત્તલ કુલ 36.9 અબજ ડોલરની સંપત્તિ સાથે 62મા સ્થાને છે. જ્યારે દેશની અગ્રણી આઈટી કંપની એચસીએલના સ્થાપક શિવ નાદર 70મા ક્રમે છે. તેમના ઉપરાંત, ઓ.પી. જિંદલ ગ્રુપનાં અધ્યક્ષા સાવિત્રી જિંદલ 32.7 અબજ ડોલરની સંપત્તિ સાથે દેશનાં સૌથી અમીર મહિલા તરીકેનું બિરુદ જાળવી રાખ્યું છે. તેઓ હાલમાં વૈશ્વિક સ્તરે 73મા સ્થાને છે.

આગામી સમયમાં રસપ્રદ સ્પર્ધા

નાણાકીય બાબતોના જાણકારોનું કહેવું છે કે હાલમાં ગૌતમ અદાણી અને મુકેશ અંબાણી વચ્ચેની સંપત્તિનો તફાવત માત્ર 1.8 અબજ ડોલર જેટલો છે. આટલો નાનો તફાવત શેરબજારની રોજબરોજની ચાલ-વલણના આધારે કોઈપણ ક્ષણે બદલાઈ શકે છે. જેના કારણે આગામી દિવસો અને અઠવાડિયાઓમાં એશિયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિના ખિતાબ માટેની સ્પર્ધા હજુ પણ વધુ રસપ્રદ અને રોમાંચક બનવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.

