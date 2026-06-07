ગૌતમ અદાણી $89.2 બિલિયનની સંપત્તિ સાથે એશિયાના સૌથી ધનિક બિઝનેસમેન બન્યા: ફોર્બ્સ
અમેરિકાના જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ અદાણી ગ્રુપ સામેના આરોપો પરત ખેંચ્યા બાદ ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિમાં $10 બિલિયનનો વધારો થયો છે.
By IANS
Published : June 7, 2026 at 5:34 PM IST
નવી દિલ્હી: ફોર્બ્સની રીઅલ-ટાઇમ બિલિયોનેર્સ યાદી અનુસાર, અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીની કુલ સંપત્તિ વધીને $89.2 બિલિયન થઈ ગઈ છે, જે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મુકેશ અંબાણી ($88 બિલિયન) અને સોફ્ટબેંકના માસાયોશી સન ($87 બિલિયન) કરતા આગળ છે, જેમણે ગુરુવારે જાપાની ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીના શેર ઘટ્યા તે પહેલાં એશિયાના સૌથી ધનિકનું બિરુદ મેળવ્યું હતું.
બીજી તરફ, ગૌતમ અદાણીએ તેમના અદાણી ગ્રુપની હેઠળની કંપનીઓમાં વ્યાપક શેર ઉછાળા પછી નેટવર્થમાં વધારો નોંધાવ્યો છે, જેમાં અદાણી પાવર (1.1 ટકા), અદાણી પોર્ટ્સ (1.9 ટકા), અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ (2.3 ટકા), અદાણી ગ્રીન એનર્જી (6.9 ટકા) અને અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સ (3.8 ટકા)નો સમાવેશ થાય છે.
શુક્રવાર સુધીમાં અદાણી ગ્રુપની છ કંપનીઓનું સંયુક્ત બજાર મૂલ્ય લગભગ $191 બિલિયન હતું. જેમાં અદાણી પાવરની કુલ સંપત્તિ $47.2 બિલિયન છે, ત્યારબાદ અદાણી પોર્ટ્સ ($44.2 બિલિયન), અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ ($44 બિલિયન), અદાણી ગ્રીન એનર્જી ($26.4 બિલિયન), અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સ ($19.9 બિલિયન) અને અદાણી ટોટલ ગેસ ($8.8 બિલિયન)નો સમાવેશ થાય છે.
ગયા મહિને અમેરિકાના કાયદા વિભાગે અદાણી ગ્રુપ સામેના છેતરપિંડીના આરોપોને ફગાવી દીધા પછી ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિમાં લગભગ $10 બિલિયનનો વધારો થયો છે, કારણ કે ફોર્બ્સના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, સોલાર એનર્જી સપ્લાય કોન્ટ્રાક્ટ પર ગ્રુપ દ્વારા $250 મિલિયનની લાંચ યોજનામાં ભાગ લેવાના આરોપો (અદાણી અને તેમના સહ-એક્ઝિક્યુટિવ્સે દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા), ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિમાં લગભગ $10 બિલિયનનો વધારો થયો છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં વિવિધ આરોપો વચ્ચે તેમની કંપનીઓના મૂલ્યમાં ઘટાડા બાદ એશિયાના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ તરીકે તેમનું પુનરાગમન થયું છે. યુએસ શોર્ટ-સેલર હિડનબર્ગ રિસર્ચે 2023 માં અદાણી પર સ્ટોક મેનીપ્યુલેશન અને વ્યાપક છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જોકે, ગયા વર્ષે ભારતીય નિયમનકારો દ્વારા આ દાવાઓને નકારી કાઢવામાં આવ્યા હતા, જેમણે કહ્યું હતું કે, આ આરોપો "સાબિત થયા નથી". યુએસમાં પણ તેમના પર આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેનું હવે સેટલમેન્ટ થઈ ગયું છે.
અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિએ ગયા મહિને શેરધારકોને લખેલા તેમના વાર્ષિક પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, અદાણી જૂથ તેના યુએસ કાનૂની પડકારોથી આગળ વધી ગયું છે અને ઊર્જા, પરિવહન, લોજિસ્ટિક્સ અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણને વેગ આપી રહ્યું છે.
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