નોકરી છોડ્યાના બે દિવસમાં તમામ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે, નવા લેબર કોડથી લાખો કર્મચારીઓને રાહત

નવા શ્રમ સંહિતા હેઠળ, કંપનીઓએ હવે રાજીનામું આપ્યાના અથવા નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યાના માત્ર બે દિવસમાં કર્મચારીના દેવાની સંપૂર્ણ ચુકવણી કરવાની રહેશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 12:54 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 5:17 PM IST

હૈદરાબાદ: દેશના લાખો રોજગાર મેળવનારા લોકો માટે થોડી રાહત છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા નવા શ્રમ સંહિતા હેઠળ, કર્મચારીઓને હવે તેમના મહેનતના પૈસા માટે મહિનાઓ રાહ જોવી પડશે નહીં. નવા નિયમો અનુસાર, જો કોઈ કર્મચારી નોકરી છોડી દે છે, તેને કાઢી મૂકવામાં આવે છે અથવા કંપની બંધ થઈ જાય છે, તો કંપનીએ ફક્ત બે કાર્યકારી દિવસોમાં સંપૂર્ણ અને અંતિમ સમાધાન કરવું પડશે.

નવો નિયમ શું છે અને તેનો અમલ ક્યારે થશે?

આ જોગવાઈ વેતન સંહિતા, 2019 ની કલમ 17(2) હેઠળ કરવામાં આવી છે. વર્તમાન સિસ્ટમ હેઠળ, કંપનીઓ સામાન્ય રીતે સમાધાન કરવામાં 45 થી 90 દિવસ લે છે, જેના કારણે કર્મચારીઓ માટે નાણાકીય મુશ્કેલી ઊભી થાય છે. જો કે, નવા અહેવાલો અનુસાર, સરકારે 1 એપ્રિલ, 2026 થી અમલમાં મુકાયેલા આ નિયમોને સંપૂર્ણપણે લાગુ કર્યા છે. ત્યારબાદ, રાજીનામા પછી બીજા કાર્યકારી દિવસ સુધીમાં તમામ બાકી ચૂકવણી કર્મચારીના ખાતામાં જમા થઈ જવી જોઈએ.

પૂર્ણ અને અંતિમ સમાધાનમાં શું પ્રાપ્ત થશે?

F&F સમાધાનનો અર્થ ફક્ત છેલ્લા મહિનાનો પગાર નથી. તેમાં અન્ય ઘણા ઘટકો શામેલ છે:

પગારનો બાકી ભાગ: કામ કરેલા છેલ્લા દિવસોનો સંપૂર્ણ પગાર.

લીવ એન્કેશમેન્ટ: કમાયેલા રજાઓના બદલામાં મળેલા પૈસા.

બોનસ અને ઇન્સેટીવ: કામગીરીના આધારે નક્કી કરાયેલા અગાઉના બાકી બોનસ.

ગ્રેચ્યુઇટી: કંપની સાથે વિતાવેલા સમયના બદલામાં મળેલા સેવા લાભો.

ભરપાઈ: મુસાફરી અથવા અન્ય ઓફિસ-સંબંધિત ખર્ચ માટે બાકી રકમ.

ગ્રેચ્યુઇટી નિયમોમાં ઐતિહાસિક ફેરફારો

નવા શ્રમ સંહિતામાં સૌથી ક્રાંતિકારી ફેરફાર ગ્રેચ્યુઇટીનો છે. અત્યાર સુધી, કર્મચારી 5 વર્ષની સતત સેવા પછી જ ગ્રેચ્યુઇટી માટે હકદાર હતો. જો કે, આ મર્યાદા હવે ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ માટે ઘટાડીને માત્ર 1 વર્ષ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે કંપનીમાં એક વર્ષ પણ કામ કર્યું હોય, તો તમે ગ્રેચ્યુઇટી માટે હકદાર હશો. કંપનીએ આ રકમ 30 દિવસની અંદર ચૂકવવી આવશ્યક છે.

કર્મચારીઓ માટે લાભો અને કંપનીઓ માટે પડકારો

આ ફેરફારનો સૌથી વધુ ફાયદો એવા યુવાનોને થશે જેઓ તેમની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં વારંવાર નોકરી બદલતા હોય છે. સમાધાનમાં વિલંબને કારણે લોકો ઘણીવાર તેમના ઘરનું ભાડું અથવા લોનના EMI ચૂકવી શકતા નથી. બે દિવસની સમયમર્યાદા હવે કંપનીઓમાં શિસ્ત સ્થાપિત કરશે. જોકે, HR નિષ્ણાતો માને છે કે કંપનીઓને ગણતરીઓ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે તેમના પગારપત્રક અને IT સિસ્ટમ્સને નોંધપાત્ર રીતે અપગ્રેડ કરવાની જરૂર પડશે.

