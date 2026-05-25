પેટ્રોલ ₹100 ને પાર, ડીઝલના ભાવમાં પણ ₹2.71 નો વધારો, 10 દિવસમાં ચોથી વખત ભાવ વધારો
છેલ્લાં 10 દિવસમાં ચોથી વખત સરકારી તેલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે.
Published : May 25, 2026 at 6:46 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 6:52 AM IST
હૈદરાબાદ: સરકારી તેલ કંપનીઓએ ફરી એક વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. છેલ્લાં 10 દિવસમાં ચોથી વખત ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટરે 2.61 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટરે 2.71 પૈસા વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
MS (પેટ્રોલ)નો ભાવ
દિલ્હી રૂ. 102.12 (+2.61)
કોલકાત્તા રૂ. 113.51 (+2.87)
મુંબઈ રૂ. 111.21 (+2.72)
ચેન્નાઈ રૂ. 107.77 (+2.46)
Diesel prices increased by Rs. 2.71 per litre and petrol by Rs. 2.61 per litre. Diesel in Delhi hiked to Rs 95.20 per litre, and Petrol hiked to Rs 102.12.— ANI (@ANI) May 25, 2026
હાઈ સ્પીડ ડીઝલનો ભાવ
દિલ્હી રૂ. 95.20 (+2.71)
કોલકાત્તા રૂ. 99.82 (+2.80)
મુંબઈ રૂ. 97.83 (+2.81)
ચેન્નાઈ રૂ.. 99.55 (+2.57)
RSP (Retail Selling Price) of four Metro cities for 25.05.26 are as follows:— ANI (@ANI) May 25, 2026
MS (petrol) prices
Delhi Rs 102.12 (+2.61)
Kolkata Rs 113.51 (+2.87)
Mumbai Rs 111.21 (+2.72)
Chennai Rs 107.77 (+2.46)
High Speed Diesel prices
Delhi Rs 95.20 (+2.71)…
અગાઉ, 15 મેના રોજ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ₹3 નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 19 મેના રોજ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફરીથી અનુક્રમે ₹87 અને ₹91 નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લે 23મે પેટ્રોલના ભાવમાં આશરે 87 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસા પ્રતિ લિટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. આમ, 10 દિવસમાં, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આશરે ₹5 નો વધારો થયો છે.