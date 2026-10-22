શિશુ આહારના ગેરકાયદેસર પ્રચાર સામે FSSAIની કડક કાર્યવાહી; નેસ્લે, એબોટ અને કોમ્પ્લાનના દાવાઓ મામલે ફટકારી નોટિસ
સોશિયલ મીડિયા પર શિશુ આહારનો ભ્રામક પ્રચાર કરવા અને પ્રોડક્ટ્સને લઈને મોટા દાવા કરનારી કંપનીઓ વિરુદ્ધ FSSAIએ ખૂબ જ મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
Published : October 22, 2026 at 2:47 PM IST
નવી દિલ્હીઃ સોશિયલ મીડિયા પર શિશુ આહારનો ભ્રામક પ્રચાર કરવા અને પ્રોડક્ટ્સને લઈને મોટા-મોટા દાવા કરનારી કંપનીઓ વિરુદ્ધ ફૂડ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (FSSAI)એ ખૂબ જ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. FSSAIએ કડક વલણ અપનાવતા દિગ્ગજ કંપનીઓ નેસ્લે ઈન્ડિયા, એબૉટ હેલ્થકેર, ન્યૂટ્રિશિયા ઈન્ટરનેશનલ, મીડ જૉનસન ન્યૂટ્રિશન અને હેલ્થ ડ્રિંક 'કૉમ્પલેન' બનાવનારી જાયડસ વેલનેસને કારણ દર્શાવો નોટિસ જારી કરી છે. આ સાથે જ ઈન્સ્ટાગ્રામ ઈન્ફ્લ્યૂએન્સર ઈરા ફાતિમાને પણ આ મામલે લપેટામાં લેવામા આવ્યા છે.
એક સોશિયલ મીડિયા રીલથી શરુ થયો સમગ્ર વિવાદ
આ સમગ્ર વિવાદ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરવામા આવેલા એક વીડિયો રીલ સાથે જોડાયેલો છે. ઈન્ફ્લ્યૂએન્સર ઈરા ફાતિમાએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક રીલ શેર કરી હતી, જેમાં નવજાત શિશુઓ માટે ઉપયોગ થતા પાંચ પ્રમુખ ફૉર્મૂલા મિલ્ક ઉત્પાદનો (નૈન-પ્રો 1, એપ્ટામિલ પ્રીમિયમ 1, સિમિલેક એડવાન્સ 1, એનફામિલ એ પ્લસ સ્ટેજ 1 અને ડેક્સોલૈક 1)ની ખુલીને ભલામણ કરવામા આવી હતી. વીડિયોમાં દાવો કરવામા આવ્યો હતો કે આ ડબ્બાબંધ દૂધના ઉપયોગથી નવજાત બાળકોને સંતુલિત પોષણ, મજબૂત ઈમ્યૂનિટી અને મગજનો સારો વિકાસ મળે છે.
FSSAI has issued notices to Food Business Operators (FBOs) regarding misleading claims and non-compliant promotions involving products like Complan, Lactogen Pro 1 Powder, Nan Excella Pro Stage 1 and infant milk substitutes. #FSSAINotice #FSSAIAction https://t.co/gALgapW5xn— FSSAI (@fssaiindia) October 21, 2026
FSSAIએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ પ્રચાર શિશુ દૂધ વિકલ્પ (IMS) અધિનિયમ, 1992નું સીધું ઉલ્લંઘન છે. ભારતમાં નવજાત બાળકો માટે માતાના દૂધના વિકલ્પો કે શિશુ આહારનો કોઈ પણ રીતે જાહેરાત કે બ્રાન્ડિગ કરવા પર સખત પ્રતિબંધ છે.
નેસ્લેના ઉત્પાદનો અને ઝાયડસના 'કોમ્પ્લાન'ને પણ ફટકો
શિશુ આહારના ગેરકાયદેસર પ્રચાર ઉપરાંત, FSSAIએ નેસ્લે ઈન્ડિયાના બે ઉત્પાદનો 'લેક્ટોજેન પ્રો 1 પાવડર' (Lactogen Pro 1 Powder) અને 'નેન એક્સેલા પ્રો સ્ટેજ 1' (Nan Excella Pro Stage 1)ની જાહેરાતો અંગે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. કંપનીનો દાવો છે કે, આ ઉત્પાદનોમાં રહેલું 'વ્હે પ્રોટીન' (whey protein) સરળતાથી પચી જાય તેવું છે અને તેમાં રહેલા '5 HMOs' બાળકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. આ દાવાઓને ગેરમાર્ગે દોરનારા ગણાવીને, નિયમનકારી સંસ્થાએ નેસ્લે પાસે વૈજ્ઞાનિક પુરાવા માંગ્યા છે.
દરમિયાન, ઝાયડસ વેલનેસ (Zydus Wellness)ના લોકપ્રિય પીણા 'કોમ્પ્લાન' (Complan) પર પણ સકંજો કસવામા આવ્યો છે. FSSAIએ કોમ્પ્લાનના પેકેજિંગ પર છપાયેલા દાવાઓ, જેમ કે "2X ફાસ્ટર ગ્રોથ" અને "એકાગ્રતા તથા યાદશક્તિમાં મદદરૂપ"ને જાહેરાત સંબંધિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યા છે. FSSAIએ કંપનીને વૈજ્ઞાનિક પુરાવા રજૂ કરવા કહ્યું છે, જે દર્શાવે કે તેમનું ઉત્પાદન બાળકોના વિકાસની ગતિને કેવી રીતે બમણી કરે છે.
કડક કાર્યવાહી થશે
નિયામકે તમામ પક્ષોને નોટિસ જારી કરીને નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં જવાબ આપવા જણાવ્યું છે. તેમને પૂછવામાં આવ્યું છે કે 'ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ, 2006' (ખાદ્ય સુરક્ષા અને માનક અધિનિયમ, 2006) હેઠળ નિર્ધારિત કડક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેમની સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી શા માટે ન કરવી જોઈએ? આરોગ્ય નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આવા ગેરમાર્ગે દોરનારા દાવા અત્યંત જોખમી સાબિત થઈ શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે શિશુઓ અને વિકસતા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સંબંધિત હોય.
(PTI ઈનપુટ સાથે)
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