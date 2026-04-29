FSSAI Draft : પ્લાસ્ટિકને બદલે હવે 'કાગળ'માં આવશે પાન મસાલા, જાણો શું છે સરકારનો નવો પ્લાન
FSSAI એ પાન મસાલા માટે પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગને દૂર કરવાનો અને તેના સ્થાને કાગળ અથવા સેલ્યુલોઝ જેવા પર્યાવરણને અનુકૂળ વિકલ્પો અપનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે
Published : April 29, 2026 at 4:35 PM IST
હૈદરાબાદ: પર્યાવરણ સંરક્ષણ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતા, ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) એ પાન મસાલા, ગુટખા અને તમાકુ ઉત્પાદનોના પેકેજિંગ માટે પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. મંગળવારે રજૂ કરાયેલ ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન સૂચવે છે કે હવેથી આ ઉત્પાદનોના પેકેજિંગ માટે ફક્ત કાગળ, સેલ્યુલોઝ અને અન્ય પર્યાવરણને અનુકૂળ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
પ્રસ્તાવનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ
FSSAI દ્વારા આ પ્રસ્તાવ - ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (પેકેજિંગ) રેગ્યુલેશન્સ, 2018 માં સુધારો કરવા માટે - ટકાઉ અને સલામત પેકેજિંગ પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. ઓથોરિટી માને છે કે, આ ફેરફારથી ન માત્ર કચરાના વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો થશે પરંતુ દેશના 'પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ નિયમો, 2016' સાથે પણ સુસંગત રહેશે.
નવો ફેરફાર શું હશે?
નવા પ્રસ્તાવ મુજબ, 'ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (પેકેજિંગ) એમેન્ડમેન્ટ રેગ્યુલેશન્સ, 2026' હેઠળ:
પ્લાસ્ટિક પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ
ગુટખા, તમાકુ અને પાન મસાલાના પેકેજિંગ માટે વિનાઇલ એસિટેટ, મેલિક એસિડ અને વિનાઇલ ક્લોરાઇડ કોપોલિમર સહિત કોઈપણ પ્રકારની પ્લાસ્ટિક સામગ્રીનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત રહેશે.
વૈકલ્પિક સામગ્રી: ઉત્પાદકોએ હવે કાગળ, પેપરબોર્ડ અને સેલ્યુલોઝ જેવા કુદરતી રીતે મેળવેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
પાઉચ પર અસર: હાલમાં, બજારમાં વેચાતા મોટાભાગના નાના પાઉચ પ્લાસ્ટિક અને એલ્યુમિનિયમની પરતોથી બનેલા છે. નવા નિયમોને અનુસરીને, આ સંપૂર્ણ પરિવર્તનમાંથી પસાર થશે.
ઉત્પાદકો માટે વિકલ્પો
આરોગ્ય મંત્રાલયના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ દરખાસ્ત ઉત્પાદકો પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદતી નથી; તેના બદલે, તે તેમને સુરક્ષિત વિકલ્પો તરફ દોરી જાય છે. ટીન અને કાચના કન્ટેનર જેવા સ્થાપિત પેકેજિંગ ફોર્મેટનો ઉપયોગ ચાલુ રહેશે. આ પ્રીમિયમ પેકેજિંગનો ઉપયોગ કરતી બ્રાન્ડ્સને સુગમતા પ્રદાન કરશે.
પડકારો અને પ્રતિસાદ
નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે પ્લાસ્ટિકથી કાગળ તરફ સ્થળાંતર ઉદ્યોગ માટે નોંધપાત્ર નાણાકીય પડકાર ઊભો કરી શકે છે. કાગળ આધારિત પેકેજિંગમાં ભેજનું રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવું તકનીકી રીતે મુશ્કેલ અને ખર્ચાળ છે, જેના કારણે નાના પાઉચના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
FSSAI એ આગામી 30 દિવસમાં આ ડ્રાફ્ટ અંગે તમામ હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો અને વાંધાઓ મંગાવ્યા છે. આ સૂચનો પર યોગ્ય રીતે વિચારણા થયા પછી જ દરખાસ્તને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે અને તેનો અમલ કરવામાં આવશે.
