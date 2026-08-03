દારૂમાં નકલી ફ્લેવર એડ કરતી હતી આ બે જાણીતી બ્રાન્ડ્સ, FSSAI વેચાણ પર લગાવી રોક
મંત્રાલયની તપાસ અને લેબૉરેટરીઝના રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે, આ કંપનીઓ દારૂ બનાવવા માટે પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવાને બદલે શોર્ટ કટ અપનાવી રહી હતી
Published : August 3, 2026 at 3:14 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે દારૂ બનાવનારી ઘણી મોટી કંપનીઓ વિરુદ્ધ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઑથોરિટી દ્વારા કરવામાં આવેલી સખત કાર્યવાહીનું પૂર્ણ સમર્થન કર્યું છે. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય અનુસાર ઓલ્ડ મૉન્ક, મેકડૉવલ્સ, બેગપાઈપર, એન્ટિક્વિટી બ્લૂ અને રૉયલ ચેલેન્જ જેવી જાણી બ્રાન્ડ્સ વિરુદ્ધ ખાદ્ય સુરક્ષા નિયમોના ઉલ્લંઘન મુદ્દે આ પગલું ઉઠાવ્યું છે.
નકલી ફ્લેવરનો ખેલ
મંત્રાલયની તપાસ અને લેબૉરેટરીઝના રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે, આ કંપનીઓ દારૂ બનાવવા માટે પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવાને બદલે શોર્ટ કટ અપનાવી રહી હતી. આ ઉત્પાદકો ફક્ત સામાન્ય સ્પિરિટ અથવા એક્સ્ટ્રા-ન્યુટ્રલ આલ્કોહોલ (ENA) નો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા અને તેમાં કૃત્રિમ સ્વાદ ઉમેરી રહ્યા હતા. આ ભેળસેળ દ્વારા, તેઓ રમ અથવા વ્હિસ્કીના અધિકૃત સ્વાદ અને સુગંધની નકલ કરી રહ્યા હતા. FSSAI એ જણાવ્યું હતું કે, આવા ઉત્પાદનો માત્ર હલકી ગુણવત્તાના નથી પણ ગ્રાહકોને ગેરમાર્ગે પણ દોરે છે.
એજિંગના જૂઠા દાવા
સ્વાદ ઉપરાંત, કંપનીઓ પર દારૂની એજિંગ વિશે ભ્રામક દાવા કરવાનો પણ આરોપ છે. ઉદાહરણ તરીકે, 'ઓલ્ડ મોન્ક' ના એક પ્રકારને '7 વર્ષ જૂનું બ્લેન્ડેડ' તરીકે લેબલ કરવામાં આવ્યું હતું. 2018 થી FSSAI ના નિયમો અનુસાર, કોઈપણ મિશ્રિત સ્પિરિટની ઉંમર મિશ્રણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સૌથી નાના સ્પિરિટના આધારે નક્કી કરવી આવશ્યક છે.
આ બ્રાન્ડ્સ અને ફેક્ટરીઓ પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો
લેબ રિપોર્ટના આધારે, FSSAI એ ઘણા રાજ્યોમાં વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે.
- મોહન રોકી સ્પ્રિંગવોટર (ખોપોલી): ઓલ્ડ મોન્ક રમ વેરિયન્ટ્સ.
- યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ (બારામતી અને મધ્યપ્રદેશ): મેકડૉવેલની નંબર 1 રમ, એન્ટિક્વિટી બ્લુ અને રોયલ ચેલેન્જ વ્હિસ્કી.
- ઇનબ્રુ બેવરેજીસ (મધ્યપ્રદેશ): બેગપાઇપર વ્હિસ્કી અને ઓલ્ડ કાસ્ક રમ.
વધુમાં, ગોવામાં મેન્ડેક્સી ડિસ્ટિલરીઝમાં નિરીક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, અને મહારાષ્ટ્રમાં છ અન્ય ઉત્પાદકોને નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોફી અથવા વેનીલા જેવા કુદરતી સ્વાદ ઉમેરવાની મંજૂરી છે, પરંતુ રમમાં 'રમ ફ્લેવર' અથવા વ્હિસ્કીમાં 'વ્હિસ્કી ફ્લેવર'નો બાહ્ય ઉમેરો સખત પ્રતિબંધિત છે. મંત્રાલયે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે ઘણા અન્ય ઉત્પાદકો તમામ સરકારી ધોરણોનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
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