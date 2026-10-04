એવરેસ્ટ પ્રી-પેક્ડ જીરા પાવડરના સેમ્પલ ટેસ્ટિંગમાં ફેલ, FSSAI એ બજારમાંથી માલ પાછો ખેંચવાનો નિર્દેશ આપ્યો
નમૂના અસુરક્ષિત હોવાનું પરીક્ષણમાં જાહેર થયા બાદ, નિયમનકારે એવરેસ્ટ ફૂડને તેના પ્રી-પેક્ડ જીરા પાવડરને તાત્કાલિક પાછો ખેંચવાનો નિર્દેશ આપ્યો
Published : October 4, 2026 at 9:56 PM IST
નવી દિલ્હી: ફૂડ રેગ્યુલેટર ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) એ રવિવારે એવરેસ્ટ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સને તેના પ્રી-પેક્ડ જીરું પાવડરને બજારમાંથી પાછું ખેંચવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે કારણ કે સેમ્પલ ટેસ્ટિંગમાં તે વપરાશ માટે અસુરક્ષિત જણાયું છે.
FSSAI એ ક્રિએટિવ બેકર્સ અને કન્ફેક્શનર્સનું લાઇસન્સ પણ સસ્પેન્ડ કર્યું છે. X પરની એક પોસ્ટમાં, FSSAI એ જણાવ્યું હતું કે તે દેશભરમાં ગ્રાહક સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટે કડક નિયમનકારી પાલન લાગુ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે, "ગંભીર સ્વચ્છતા ખામીઓને કારણે ક્રિએટિવ બેકર્સ અને કન્ફેક્શનર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું FSSAI લાઇસન્સ તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે,"
વધુમાં, FSSAI એ એવરેસ્ટ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે ઉત્પાદન રિકોલ ઓર્ડર જારી કર્યો છે. પરીક્ષણોમાં નમૂનાને અસુરક્ષિત જાહેર કર્યા પછી નિયમનકારે એવરેસ્ટ ફૂડને તેના પ્રી-પેક્ડ જીરું પાવડરને તાત્કાલિક પાછું ખેંચવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
રિવરસાઇડ રિસોર્ટ્સ અને હોલિડે હોમ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ગોવાના પરિસરમાંથી પ્રી-પેક્ડ જીરું પાવડરનું રેગ્યુલેટરી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યું હતું. FSSAIએ જણાવ્યું હતું કે, "ફૂડ એનાલિસ્ટના રિપોર્ટમાં એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન અને થિયામેથોક્સમના જંતુનાશક અવશેષો નિર્ધારિત મહત્તમ મર્યાદા કરતાં વધુ સ્તરે મળી આવ્યા હતા,". ફૂડ એનાલિસ્ટે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ, 2006 હેઠળ નમૂનાને "અસુરક્ષિત" જાહેર કર્યો.
કંપનીને રિપોર્ટ સામે અપીલ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી, જેના પગલે નમૂનાને રેફરલ ફૂડ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. રેફરલ લેબે પુષ્ટિ આપી હતી કે નમૂના "અસુરક્ષિત" હતો કારણ કે એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન અને થિયામેથોક્સમ નિર્ધારિત મહત્તમ મર્યાદાથી વધુ મળી આવ્યા હતા.
પહેલાથી પેક કરેલા જીરું પાવડરના સંપૂર્ણ સંડોવાયેલા બેચને બજારમાંથી તાત્કાલિક પાછા ખેંચવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. એવરેસ્ટ ફૂડને રિકોલ કરાયેલ ઉત્પાદનના સંપૂર્ણ રેકોર્ડ જાળવવા અને રિપોર્ટ્સ સબમિટ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
રેગ્યુલેટરે જણાવ્યું હતું. "એફબીઓને ઘટનાનું પુનરાવર્તન અટકાવવા માટે સુધારાત્મક પગલાં લેવા અને રિકોલ પૂર્ણ થયા પછી રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો."
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