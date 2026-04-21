ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાં અશ્વગંધાના પાનનો ઉપયોગ પર રોક, FSSAI રજૂ કર્યો નિર્દેશ

સલામતીના કારણોસર FSSAI એ ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાં અશ્વગંધાનાં પાન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે; ફક્ત મૂળ અને તેના અર્કને જ મંજૂરી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 4:14 PM IST

નવી દિલ્હી: ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) એ દેશના ખાદ્ય ઉત્પાદકો (FBOs) ને એક મહત્વપૂર્ણ પરામર્શ જારી કર્યો છે. આ નવા નિર્દેશ હેઠળ, હવે સ્વાસ્થ્ય પૂરક, ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ્સ અને ખાસ ઔષધીય ખોરાક બનાવતી કંપનીઓને હવે તેમના ઉત્પાદનોમાં ફક્ત અશ્વગંધા મૂળ અને અર્કનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. નિયમનકારે કોઈપણ સ્વરૂપમાં અશ્વગંધા પાનના ઉપયોગ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

નિયમોનું ઉલ્લંઘન અને ચિંતાઓ

FSSAI એ નોંધ્યું છે કે, ઘણી કંપનીઓ ખર્ચ ઘટાડવા અથવા અન્ય કારણોસર તેમના ઉત્પાદનોમાં અશ્વગંધા પાંદડા અને અર્કનો મોટાપાયે ઉપયોગ કરી રહી છે. નિયમનકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે વર્તમાન ખાદ્ય સુરક્ષા નિયમો હેઠળ, અશ્વગંધા પાંદડાનો કાચા સ્વરૂપમાં, પાઉડર અથવા અર્ક સ્વરૂપમાં ઉપયોગ કરવાની ક્યારેય મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. આ પરામર્શ એવા ઉત્પાદકો માટે કડક ચેતવણી છે જેઓ નિયમોની અવગણના કરી રહ્યા હતા.

આયુષ મંત્રાલયનું વલણ

આ પગલું ફક્ત FSSAI ની જવાબદારી નથી; આયુષ મંત્રાલયે પણ તેમાં સંમતિ આપી છે. મંત્રાલયે અગાઉ દવા ઉત્પાદકોને ઔષધીય ઉપયોગ માટે ફક્ત અશ્વગંધા મૂળને પ્રાથમિકતા આપવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યારે પરંપરાગત આયુર્વેદ અશ્વગંધાના મૂળના ગુણધર્મોનું વ્યાપકપણે દસ્તાવેજીકરણ કરે છે, ત્યારે પાંદડાઓની સલામતી માહિતી અને લાંબા ગાળાની અસરો પર સંશોધન હજુ પણ જરૂરી છે.

પાંદડા પર પ્રતિબંધ શા માટે?

વૈજ્ઞાનિકોના મતે, અશ્વગંધાના પાંદડાઓમાં મૂળ કરતાં વિથાફેરિન-એ જેવા ચોક્કસ ફાયટોકેમિકલ્સનું પ્રમાણ ઘણું વધારે હોય છે. આ રસાયણોનો વધુ પડતો વપરાશ યકૃત માટે ઝેરી હોઈ શકે છે અને અન્ય અવયવો પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. સલામતીના ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીને આ કડક પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

કડક દેખરેખ સૂચનાઓ

FSSAI એ તમામ રાજ્યોના ફૂડ સેફ્ટી કમિશનરો અને પ્રાદેશિક અધિકારીઓને આ નિર્દેશનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. અધિકારીઓને બજારમાં ઉપલબ્ધ પૂરક અને હર્બલ ઉત્પાદનો પર નજીકથી નજર રાખવા અને દોષિત ઉત્પાદકો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ નિર્ણય બાદ, કંપનીઓએ હવે તેમના ઉત્પાદનોના ફોર્મ્યુલા અને લેબલ બદલવાની જરૂર પડશે. ગ્રાહકોને પણ સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ અશ્વગંધા ઉત્પાદનો ખરીદતી વખતે લેબલ તપાસે અને ખાતરી કરે કે ફક્ત 'મૂળ'નો ઉપયોગ થાય છે.

TAGGED:

ASHWAGANDHA LEAVES BAN FSSAI
ASHWAGANDHA LEAVES
ASHWAGANDHA HEALTH SUPPLEMENTS
FSSAI ASHWAGANDHA LEAVES
ASHWAGANDHA LEAVES BAN FSSAI

