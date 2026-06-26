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FSSAIએ ફૂડ બિઝનેસ કરનારાઓને આપી મોટી રાહત! હવે વેપારીઓએ નહીં રાખવા પડે આ કાગળ

ખાણી-પીણીના ધંધા સાથે જોડાયેલા લોકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે, FSSAIએ તેના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર કર્યા છે

ખાણી-પીણીના ધંધા સાથે જોડાયેલા લોકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે, FSSAIએ તેના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર કર્યા છે
ખાણી-પીણીના ધંધા સાથે જોડાયેલા લોકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે, FSSAIએ તેના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર કર્યા છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 10:36 PM IST

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નવી દિલ્હી: દેશમાં ખાણી-પીણીનો વેપાર કરનારા નાના-મોટા દુકાનદારો માટે એક સારા સમાચાર છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ સાથે જોડાયેલા નિયમો (FSSAI નિયમાવાલી)માં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. આ નવા ફેરફારનો હેતુ વ્યવસાય કરવાની સરળતામાં સુધારો કરવાનો અને નાના વેન્ડર્સ પર સરકારી કાગળકામનો બોજ ઘટાડવાનો છે.

દુકાનદારોને કઈ છૂટ મળી છે?

નવા નિયમો અનુસાર, એ બધા ફૂડ વેન્ડર્સને, જે જાતે ફૂડ તૈયાર કરતા નથી તેમને હવે દૈનિક રેકોર્ડ જાળવવાથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે કરિયાણાની દુકાનના માલિકો, રિટેલ વેન્ડર્સ, જથ્થાબંધ વેપારીઓ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સને હવે તેમના સ્ટોરમાં માલના દૈનિક લેખિત હિસાબ રાખવા પડશે નહીં.

અગાઉના નિયમો અનુસાર, બધા લાઇસન્સધારી દુકાનદારોને "ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ" (FIFO) અથવા "ફર્સ્ટ એક્સપાયરી ફર્સ્ટ આઉટ" (FEFO) ના સિદ્ધાંતનું પાલન કરવું પડતું હતું. આનો અર્થ એ છે કે જે માલ પહેલા પહોંચ્યો હતો અથવા સમાપ્ત થવાના આરે હતો તેને પહેલા વેચવો જરૂરી હતો, અને તેનો સંપૂર્ણ લેખિત રેકોર્ડ ડાયરી અથવા કમ્પ્યુટરમાં જરૂરી હતો. હવે, દુકાનદારો આ ઝંઝટમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત કરાયા છે.

ફેક્ટરી માલિકો માટે કડક નિયમો યથાવત રહેશે

સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ રાહત ફક્ત વેચાણકર્તાઓ માટે છે, ઉત્પાદકો માટે નહીં. ખાદ્ય ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ અથવા ફેક્ટરીઓએ પહેલાની જેમ દરેક ઉત્પાદનનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ જાળવવાનો રહેશે. બજારમાં વેચાતા ખોરાકની શુદ્ધતા, સલામતી અને ગુણવત્તા સાથે કોઈ સમાધાન ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે આ કરવામાં આવ્યું છે.

અન્ય મહત્વપૂર્ણ સરકારી ફેરફારો

સરકારે નીતિ આયોગની ભલામણોના આધારે અમલમાં મુકાયેલા આ સુધારા હેઠળ અન્ય ઘણા મહત્વપૂર્ણ પગલાં પણ લીધા છે:

  • લાઇસન્સની ઝંઝટનો અંત: વેપારીઓને હવે તેમના ફૂડ લાઇસન્સ રિન્યુ કરવા માટે દર એક કે પાંચ વર્ષે ઑફિસોમાં દોડવાની જરૂર નથી. લાઇસન્સ હવે કાયમ માટે માન્ય રહેશે.
  • ટર્નઓવર મર્યાદા વધી: નાના વ્યવસાયોને રાહત આપવા માટે, રજિસ્ટ્રેશનની વાર્ષિક આવક મર્યાદા વધારવામાં આવી છે, જેનાથી કાગળકામમાં વધુ ઘટાડો થયો છે.
  • લારીવાળાઓને માટે રાહત: રસ્તાની બાજુમાં લારી લગાવતા વેપારીઓ માટે બિનજરૂરી નિયમો દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

આ સુધારાથી નાના વ્યવસાયોનો સમય અને નાણાં બંને બચશે, જેનાથી તેઓ તેમના વ્યવસાયોને વધારવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.

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TAGGED:

FSSAI AMENDMENTS
NON MANUFACTURING FOOD BUSINESSES
FSSAI RULE CHANGES 2026
FOOD BUSINESS COMPLIANCE
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