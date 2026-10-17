હવે રેલવે કાઉન્ટર પરથી પણ માત્ર 45 પૈસામાં મળશે 10 લાખનો વીમો, થવા જઈ રહ્યો છે મોટો ફેરફાર
27 ઓક્ટોબરથી, જેઓ ઓફલાઇન અથવા કાઉન્ટર પર ટિકિટ બુક કરાવે છે તેમને પણ વીમાનો લાભ આપવામાં આવશે
Published : October 17, 2026 at 5:17 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલવેમાં મુસાફરી કરતા લાખો સામાન્ય મુસાફરો માટે એક આનંદદાયક સમાચાર છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલા કડક નિર્દેશ બાદ, હવે રેલવે સ્ટેશનના રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પરથી ટિકિટ ખરીદનારા મુસાફરો પણ માત્ર 45 પૈસાના પ્રીમિયમ પર 10 લાખ રૂપિયા સુધીના મુસાફરી અકસ્માત વીમા કવચનો લાભ મેળવી શકશે. સર્વોચ્ચ અદાલતે 27 ઓક્ટોબર, 2026 સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં આ વ્યવસ્થા લાગુ કરવાનો અંતિમ આદેશ આપ્યો છે.
ડિજિટલ અને ઓફલાઇન મુસાફરો વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવું
અત્યાર સુધી, 45 પૈસાની આ વૈકલ્પિક વીમા યોજના માત્ર એવા મુસાફરો માટે જ ઉપલબ્ધ હતી જેઓ IRCTC વેબસાઇટ કે મોબાઈલ એપ દ્વારા ઓનલાઇન ટિકિટ બુક કરાવતા હતા. જે લોકો ટેક્નોલોજીથી બહુ પરિચિત નહોતા અથવા જેઓ રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર લાઈનમાં ઊભા રહીને ટિકિટ ખરીદવાનું પસંદ કરતા હતા, તેઓ આ સુરક્ષા કવચથી વંચિત રહી જતા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે આ ભેદભાવ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કોર્ટનું માનવું છે કે ટિકિટ બુક કરાવવાની પદ્ધતિના આધારે મુસાફરોની સુરક્ષા કે તેમના અધિકારોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ ન હોવો જોઈએ.
સર્વોચ્ચ અદાલત તરફથી કડક ચેતવણી
આ મહત્વપૂર્ણ આદેશ સર્વોચ્ચ અદાલતની એક ખંડપીઠ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ન્યાયમૂર્તિ અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ અને ન્યાયમૂર્તિ આર. મહાદેવનનો સમાવેશ થાય છે. જૂન 2023માં ઓડિશાના બાલાસોરમાં થયેલા ભયાનક ટ્રેન અકસ્માત બાદ, રેલવે સુરક્ષા અને મુસાફરોના અધિકારોને લગતી એક અરજીની સુનાવણી દરમિયાન આ બાબત સામે આવી હતી. અદાલતે નારાજગી વ્યક્ત કરતા નોંધ્યું હતું કે, રેલવે અધિકારીઓની અગાઉની ખાતરીઓ છતાં, કાઉન્ટર ટિકિટ ધરાવતા મુસાફરોને વીમા કવચ પૂરું પાડવામાં વિલંબ થયો છે. ખંડપીઠે રેલવે બોર્ડને કડક ચેતવણી આપી છે કે, જો 27 ઓક્ટોબરની નિર્ધારિત સમયમર્યાદા સુધીમાં આ જોગવાઈનો અમલ કરવામાં નહીં આવે, તો તે માટે રેલવે બોર્ડને સીધું જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે.
ટ્રેન અકસ્માતની સ્થિતિમાં કેટલું વળતર આપવામાં આવશે?
IRCTCની હાલની ઓનલાઇન ટિકિટ મુસાફરી વીમા યોજના હેઠળ, વિવિધ પ્રકારના દાવાઓ માટે મળવાપાત્ર મહત્તમ વીમા લાભો નીચે મુજબ છે:
|ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમના પ્રકાર
|વીમાની મહત્તમ રકમ
|દુર્ઘટનામાં મુસાફરનું મોત
|10 લાખ રૂપિયા
|સ્થાયી પૂર્ણ દિવ્યાંગતા
|10 લાખ રૂપિયા
|સ્થાયી આંશિક દિવ્યાંગતા
|7.5 લાખ રૂપિયા સુધી
|દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થનારા હોસ્પિટલનો ખર્ચ
|2 લાખ રૂપિયા સુધી
|મૃતકના પાર્થિવ શરીરને લઈ જવાનો ખર્ચ
|10 હજાર રૂપિયા સુધી
કૃપા કરીને નોંધ લો કે આ મહત્તમ વીમા કવરેજ રકમ છે, દરેક કિસ્સામાં ચૂકવવાપાત્ર નિશ્ચિત રકમ નહીં.
રેલવે બોર્ડ ટૂંક સમયમાં વિગતવાર માર્ગદર્શિકા જારી કરશે
જ્યારે ઓનલાઈન વીમા માટે પ્રીમિયમ હાલમાં 45 પૈસા છે, ત્યારે રેલવે કાઉન્ટર પર ખરીદેલી ટિકિટ માટે પ્રીમિયમ વસૂલવાની પ્રક્રિયા હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ નથી. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ પ્રીમિયમ ટિકિટના ભાવમાં જ સમાવિષ્ટ કરવામાં આવશે. રેલવે બોર્ડ ટૂંક સમયમાં કાઉન્ટર-બુક કરાયેલ ટિકિટ ધરાવતા મુસાફરો માટે દાવાની પ્રક્રિયા, જરૂરી દસ્તાવેજો અને નોમિની નોંધણી માટેની સરળ પ્રક્રિયાઓ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત અને અંતિમ માર્ગદર્શિકા જારી કરશે.
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