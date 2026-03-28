રશિયાનો મોટો નિર્ણય: 1 એપ્રિલથી દુનિયાને પેટ્રોલ આપવાનું કરશે બંધ, જાણો ભારત અને વૈશ્વિક બજાર પર શું અસર થશે

રશિયન સરકારે સ્થાનિક ઇંધણના ભાવને સ્થિર કરવા અને દેશમાં પૂરતો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા 1 એપ્રિલથી ગેસોલિનની નિકાસ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે

રશિયન સરકારે સ્થાનિક ઇંધણના ભાવને સ્થિર કરવા અને દેશમાં પૂરતો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા 1 એપ્રિલથી ગેસોલિનની નિકાસ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે
File Photo
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
મોસ્કો: વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં ફરી એકવાર ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. રશિયન સરકારે સ્થાનિક ઇંધણના ભાવને સ્થિર કરવા અને દેશમાં પૂરતો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસરૂપે 1 એપ્રિલ, 2026 થી પેટ્રોલ (ગેસોલિન) ની નિકાસ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ પ્રતિબંધ મુખ્યત્વે 31 જુલાઈ, 2026 સુધી અમલમાં રહેવાની અપેક્ષા છે.

આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો?

રશિયાના નાયબ વડા પ્રધાન એલેક્ઝાન્ડર નોવાકના જણાવ્યા મુજબ, આ નિર્ણય સ્થાનિક ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. રશિયામાં, કૃષિ મોસમ દરમિયાન અને તેલ રિફાઇનરીઓની સુનિશ્ચિત જાળવણી સમયગાળા દરમિયાન પેટ્રોલની માંગમાં વધારો થાય છે. વધુમાં, મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવમાં અસ્થિરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, પુતિન વહીવટીતંત્રે તેના વ્યૂહાત્મક 'બફર સ્ટોક્સ' સુરક્ષિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. રશિયાનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે તેના નાગરિકો અને ઉદ્યોગોને પોષાય તેવા પેટ્રોલનો લાભ મેળવી શકે અને દેશમાં ફુગાવાો નિયંત્રણ રહે.

વૈશ્વિક બજારમાં કટોકટીના વાદળો

રશિયા વિશ્વના સૌથી મોટા તેલ ઉત્પાદકોમાંનો એક છે. આ નિર્ણયની સીધી અસર એવા દેશો પર થવાની ધારણા છે જે રશિયન રિફાઇન્ડ પેટ્રોલ પર આધાર રાખે છે. આમાં ચીન, તુર્કી, બ્રાઝિલ અને ઘણા આફ્રિકન દેશોનો સમાવેશ થાય છે. જોકે આ પ્રતિબંધ 'યુરેશિયન ઇકોનોમિક યુનિયન' ના સભ્ય દેશો અથવા રશિયા સાથે ખાસ આંતર-સરકારી કરાર ધરાવતા દેશો પર લાગુ થશે નહીં, પરંતુ એવી પ્રબળ સંભાવના છે કે બાકીના વિશ્વ માટે વૈશ્વિક પેટ્રોલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.

ભારત પર શું અસર થશે?

ભારતીય નિષ્ણાતો માને છે કે ભારત પર આ પ્રતિબંધની 'સીધી' અસર મર્યાદિત રહેશે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ભારત રશિયાથી રિફાઇન્ડ પેટ્રોલ (ગેસોલિન) ને બદલે 'ક્રૂડ ઓઇલ' આયાત કરે છે. તેની વિશાળ રિફાઇનિંગ ક્ષમતાને કારણે, ભારત પેટ્રોલ અને ડીઝલનું ઉત્પાદન કરવા માટે આ ક્રૂડ ઓઇલને સ્થાનિક સ્તરે પ્રોસેસ કરે છે. જો કે, જો પેટ્રોલની વૈશ્વિક અછતને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થાય છે, તો ભારતનું આયાત બિલ વધી શકે છે. તેમ છતાં, હાલમાં, આ પરિસ્થિતિ ભારતની ઇંધણ સુરક્ષા માટે કોઈ મોટો ખતરો ઉભો કરતી હોય તેવું લાગતું નથી.

રશિયાનું આ પગલું 'ઊર્જા રાષ્ટ્રવાદ' તરફ એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત તરીકે કામ કરે છે, જ્યાં રાષ્ટ્રો વૈશ્વિક નફા કરતાં સ્થાનિક સ્થિરતા માટે તેમના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવાનું પ્રાથમિકતા આપે છે. આગામી અઠવાડિયામાં, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે OPEC અને અન્ય તેલ ઉત્પાદક દેશો રશિયા દ્વારા સર્જાયેલા પુરવઠા અંતરને દૂર કરવા માટે કયા પગલાં લે છે.

