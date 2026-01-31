એક જ ઝાટકે ચાંદી 1.28 લાખ અને સોનું 33 હજાર સસ્તા થયા, રોકાણકારોમાં ચિંતા

ETV Bharat / business

હૈદરાબાદ: કિંમતી ધાતુઓના બજારમાં શુક્રવારે ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી. રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી, સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં એક જ દિવસમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલો 100,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યા, જ્યારે સોનાનો ભાવ પણ પ્રતિ 10 ગ્રામ રૂપિયા 33,000 થી વધુ ઘટ્યો.

ચાંદીનો ફુગ્ગો ફૂટ્યો, એક જ દિવસમાં 1 લાખથી વધુનો કડાકો

ગુરુવારે મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીનો ભાવ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર 4 લાખ પ્રતિ કિલોના સ્તરને વટાવી ગયો. ગુરુવારે, ચાંદી પ્રતિ કિલો 420,048 ની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચી હતી, પરંતુ શુક્રવારે ફ્યુચર ટ્રેડિંગમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો.

5 માર્ચની એક્સપાયરી વાળી ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 291,922 રૂપિયે આવી ગયો, આમ એક જ દિવસમાં તેમાં 107,971 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો ઘટાડો નોંધાયો.

ચાંદીના ભાવ તેના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 1.28 લાખ સરક્યા

ચાંદીના ભાવ માત્ર એક જ દિવસમાં તેના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી 1,28,126 પ્રતિ કિલોગ્રામ ઘટ્યા. તીવ્ર વધારા બાદ આ ઘટાડાએ રોકાણકારોને ચોંકાવ્યા છે.

સોનામાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો, 33,000થી વધુ સસ્તું

ચાંદીની સાથે, સોનાના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. MCX પર 2 એપ્રિલની એક્સપાયરી વાળું 24 કેરેટ સોનું ગુરુવારે 1,83,962 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતુ જે શુક્રવારે ટ્રેડિંગના અંત સુધીમાં ઘટીને રૂપિયા 1,50,849 પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગયું. આનો અર્થ એ થયો કે એક જ દિવસમાં સોનામાં 33,113 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામનો ઘટાડો થયો.

લાઈફટાઈમ હાઈથી 42 હજાર ઘટ્યું સોનું

ગુરુવારે, સોનું 1,93,096 પ્રતિ 10 ગ્રામના ઑલટાઈમ હાઈ લેવલે પહોંચી ગયું હતું. ત્યારબાદ તીવ્ર ઘટાડો થયો, જેના કારણે સોનાના ભાવ તેના ઑલટાઈમ હાઈથી 42,247 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટી ગયા.

સોના અને ચાંદીના ભાવ અચાનક કેમ ઘટ્યા?

નિષ્ણાતોના મતે, આ નોંધપાત્ર ઘટાડા પાછળ ઘણા મુખ્ય કારણો છે:

રેકોર્ડ તેજી પછી પ્રૉફિટ-બુકિંગ

30 જાન્યુઆરીએ ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચ્યા પછી, રોકાણકારોએ ભારે પ્રૉફિટ બુકિંગ કર્યું. આનાથી બજારનું દબાણ વધ્યું અને ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો.

ફેડ ફેક્ટર અને ડોલરની મજબૂતાઈ

યુએસમાં ફેડરલ રિઝર્વના નવા ચેરમેન તરીકે કેવિન વોર્શના નામાંકનથી કડક નાણાંકીય નીતિની અપેક્ષાઓ વધી. આનાથી ડોલર મજબૂત થયો, સોનું અને ચાંદી નબળા પડ્યા.

ચાંદીમાં વધુ અસ્થિરતા

નિષ્ણાતો કહે છે કે, ચાંદી સોના કરતાં વધુ અસ્થિર છે. રેકોર્ડ તેજી પછી ચાંદીમાં પણ વધુ પ્રૉફિટ-બુકિંગ જોવા મળ્યું.

સામાન્ય બજાર કરેક્શન

તીવ્ર ઉછાળ પછી આટલો ઘટાડો સામાન્ય બજાર કરેક્શન માનવામાં આવે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ અસામાન્ય નથી.

સોના-ચાંદીના રેશિયોએ વધારી ચિંતા

વ્હાઇટઑક કેપિટલના અહેવાલ મુજબ, ગોલ્ડ-સિલ્વર રેશિયો ઘટીને 46:1 થઈ ગયો છે, જ્યારે 10 વર્ષની સરેરાશ 80:1 છે. ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે, જ્યારે આ રેશિો 50થી નીચે આવે છે, ત્યારે ચાંદીમાં સોના કરતાં વધુ તીવ્ર ઘટાડો આવે છે.

આગળ શું?

નિષ્ણાતો માને છે કે, નજીકના ભવિષ્યમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ અસ્થિર રહી શકે છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઉતાવળિયા નિર્ણયો ટાળે અને બજારની દિશા સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી સાવધ રહે.

