રૂપિયાની નબળાઈને લીધે ભારતીય શેરબજારમાં વિદેશી રોકાણકારો વિશ્વાસ ઘટ્યો, મે મહિનામાં 33 હજાર કરોડ પાછા ખેંચ્યા
FPIs એ 2026 માં અત્યાર સુધીમાં ભારતીય શેરબજારમાંથી કુલ 2.25 લાખ કરોડ રૂપિયા પાછા ખેંચી લીધા છે
Published : May 31, 2026 at 3:15 PM IST
નવી દિલ્હી: વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) એ ભારતીય શેરબજારથી પોતાનું અંતર જાળવી રાખતા મે મહિનામાં 32,963 કરોડ રૂપિયા પાછા ખેંચી લીધા છે. કંપનીઓના અપેક્ષા કરતા નબળા ત્રિમાસિક પરિણામો, રૂપિયામાં સતત ઘટાડો અને અન્ય વૈશ્વિક બજારોમાં સારી તકોને કારણે વિદેશી રોકાણકારોએ ભારતીય બજારમાં તેમનું રોકાણ ઘટાડ્યું છે.
નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (NSDL) ના ડેટા અનુસાર, FPIs એ 2026 માં અત્યાર સુધીમાં ભારતીય શેરબજારમાંથી કુલ 2.25 લાખ કરોડ રૂપિયા પાછા ખેંચી લીધા છે. આ રકમ 2025 ના સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન 1.66 લાખ કરોડ રૂપિયા કરતાં ઘણી વધુ છે.
વિદેશી રોકાણકારો ફેબ્રુઆરી સિવાય આ વર્ષના તમામ મહિનામાં ચોખ્ખા વેચાણકર્તા રહ્યા છે. જાન્યુઆરીમાં, તેમણે 35,962 કરોડ પાછા ખેંચી લીધા હતા, જ્યારે ફેબ્રુઆરીમાં, તેઓએ 22,615 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું, જે છેલ્લા 17 મહિનામાં સૌથી મોટું માસિક રોકાણ છે.
માર્ચમાં ફરી વલણ બદલાયું, વિદેશી રોકાણકારોએ રેકોર્ડ 1.17 લાખ કરોડ પાછા ખેંચી લીધા. એપ્રિલમાં 60,847 કરોડ રૂપિયા અને મે મહિનામાં લગભગ 33,000 કરોડ રૂપિયા ઉપાડાયા હતા.
બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતીય કંપનીઓના અપેક્ષા કરતાં નબળા ત્રિમાસિક પરિણામો, રૂપિયામાં સતત ઘટાડો અને યુએસ, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને તાઇવાન જેવા બજારોમાં સારા વળતરને કારણે વિદેશી રોકાણકારો તેમના ભંડોળ ત્યાં ખસેડવા લાગ્યા છે.
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના મુખ્ય ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ વી.કે. વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે, યુએસ, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને તાઇવાનની કંપનીઓએ ભારત કરતાં વધુ મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે. વધુમાં, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) દ્વારા સંચાલિત તેજીને કારણે દક્ષિણ કોરિયન અને તાઇવાનના બજારો વિદેશી રોકાણકારોને આકર્ષી રહ્યા છે.
સેન્ટ્રિસિટી વેલ્થટેકના સ્થાપક ભાગીદાર અને ઇક્વિટીના વડા સચિન જસુજાએ જણાવ્યું હતું કે, રૂપિયાની સતત નબળાઈ પણ FPI ના આઉટફ્લોનું એક મુખ્ય કારણ છે. તેમના મતે, 2026 માં અત્યાર સુધીમાં રૂપિયો લગભગ છ ટકા અને પાછલા વર્ષમાં લગભગ 10 ટકા નબળો પડ્યો છે.
તેમણે કહ્યું કે ભારતની ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પરની ઊંચી નિર્ભરતા પણ ચિંતાનો વિષય છે. દેશ તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોના 80 ટકાથી વધુ આયાત કરે છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસના વિક્ષેપોને કારણે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $70 થી વધીને $95-$105 પ્રતિ બેરલ થયા છે. આનાથી આયાત બિલ અને ચાલુ ખાતાની ખાધમાં વધારો થવાની ધારણા છે.
જોકે, મે મહિનામાં વેચાણની ગતિ પાછલા મહિનાઓ કરતાં થોડી ધીમી રહી છે.
મોર્નિંગસ્ટાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસર્ચ ઇન્ડિયાના મેનેજર રિસર્ચના વડા હિમાંશુ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે આ સૂચવે છે કે વિદેશી રોકાણકારો ભારતમાં તેમના હિસ્સાને ઘટાડવામાં ઓછા આક્રમક બન્યા છે.
ભવિષ્યની સંભાવનાઓ અંગે, સચિન જસુજા કહે છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં FPI રોકાણમાં મોટા વળતરની શક્યતા ઓછી દેખાય છે, જ્યાં સુધી મેક્રોઇકોનોમિક સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો ન થાય.
