ચાર દિવસ કામ, ત્રણ દિવસ આરામ! ભારતમાં લાગુ થશે 4-Day Working Week?

21 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, સરકારે જૂના 29 શ્રમ કાયદાઓના સ્થાને ચાર નવા કોડ લાગુ કર્યા. તેનો ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીઓના અધિકારોને મજબૂત બનાવવાનો છે.

નવી દિલ્હી: દેશમાં હાલમાં ચાર દિવસ કામ કરવા અને ત્રણ દિવસની રજા લેવા અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. શ્રમ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે નવા શ્રમ સંહિતા હેઠળ આ શક્ય છે, પરંતુ ચોક્કસ શરતો સાથે. કુલ કામના કલાકો ઘટાડવામાં આવ્યા નથી; ફક્ત તેમને અલગ અલગ રીતે વહેંચવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે.

ફોર ડે વર્ક વીક કેવી રીતે થશે?
શ્રમ મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા સમજાવ્યું કે, નવા શ્રમ સંહિતા અનુસાર, અઠવાડિયામાં કુલ 48 કલાક વિવિધ રીતે પૂર્ણ કરી શકાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ચાર દિવસ કામ કરવું અને ત્રણ દિવસની રજા લેવી શક્ય છે, પરંતુ દરેક કાર્યકારી દિવસ 12 કલાકનો હોવો જોઈએ. મંત્રાલય અનુસાર, "ચાર દિવસ માટે 12 કલાકનો વિકલ્પ છે, બાકીના ત્રણ દિવસ રજાના પગાર સાથે. જો કોઈ કર્મચારી દરરોજ 12 કલાકથી વધુ કામ કરે છે, તો તેને ઓવરટાઇમ ગણવામાં આવશે અને તેને બમણો પગાર મળશે. કોઈને પણ અઠવાડિયામાં 48 કલાકથી વધુ કામ કરાવી શકાતું નથી."

સતત 12 કલાક કામ કરવાની કોઈ ફરજ નથી. કામના કલાકોમાં લંચ બ્રેક, આરામનો સમયગાળો અથવા શિફ્ટ વચ્ચેના અંતરનો પણ સમાવેશ કરી શકાય છે, જેથી કર્મચારીઓને પૂરતો આરામ મળે.

નવા શ્રમ સંહિતામાં વધુ ફેરફારો
21 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, સરકારે હાલના 29 શ્રમ કાયદાઓને બદલીને ચાર નવા કોડ લાગુ કર્યા. આ છે: વેતન સંહિતા 2019, ઔદ્યોગિક સંબંધો સંહિતા 2020, સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા 2020 અને વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ સંહિતા 2020.

આ કોડનો હેતુ દેશભરમાં નિયમોને સરળ બનાવવા અને કામના કલાકો, સલામતી અને સામાજિક સુરક્ષામાં સુધારો કરવાનો છે. પહેલીવાર, ગિગ વર્કર્સ, પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ અને એગ્રીગેટર વર્કર્સને નવા કોડમાં સમાવવામાં આવ્યા છે. તેમના કલ્યાણ ભંડોળને આધાર સાથે જોડાયેલા યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર દ્વારા પોર્ટેબલ બનાવવામાં આવ્યા છે.

ફિક્સ-ટર્મના કર્મચારીઓને હવે કાયમી સ્ટાફ જેવા જ લાભો મળશે, જેમાં રજા, આરોગ્ય કવરેજ અને સામાજિક સુરક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રેચ્યુઇટી નિયમમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, અને હવે ફક્ત એક વર્ષ સતત નોકરી પછી પણ લાગુ થશે.

નવો વિકલ્પ કોણ અને ક્યારે અપનાવશે?
નિષ્ણાતોના મતે, 'ફોર ડે વર્ક વીક' દરેક ક્ષેત્રમાં લાગુ કરવામાં આવશે નહીં. કેટલાક ક્ષેત્રો તેને ઝડપથી અપનાવશે, જ્યારે અન્ય જૂની સિસ્ટમ સાથે ચાલુ રહેશે. આ કર્મચારીઓ અને કંપનીઓ વચ્ચેના કરાર પર આધાર રાખશે. એકંદરે, નવા શ્રમ સંહિતા કલાકો ઘટાડતા નથી, પરંતુ લવચીક કામના કલાકોનો વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે.

