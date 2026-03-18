ભારતમાં બદલાઈ ગયા નોકરીના નિયમો દર 3માંથી એક કંપનીને જોઈએ છીએ આવા કર્મચારી, શું તમે આ લિસ્ટમાં છો?

ભારતમાં, દર ત્રીજી નોકરી માટે 'તાત્કાલિક જોઇનર' ની જરૂર પડે છે. IT અને BFSI ક્ષેત્રોમાં વધતી માંગ સાથે અનુભવી વ્યાવસાયિકોની તીવ્ર અછત છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 4:03 PM IST

બેંગલુરુ: ઈન્ડિયન જૉબ માર્કેટમાં હાલમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે. 'ફાઉન્ડિટ ઇનસાઇટ્સ ટ્રેકર' ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં દર ત્રણમાંથી એક નોકરી પોસ્ટિંગમાં હવે ઉમેદવારો પાસેથી તાત્કાલિક તેમની ફરજો સંભાળવાની અપેક્ષા રાખે છે. કંપનીઓ એવા વ્યાવસાયિકોને વધુને વધુ પ્રાથમિકતા આપી રહી છે જેઓ લાંબા નોટિસ પીરિયડને બદલે 'ઈમિડિએટ જૉઈનર' તરીકે જોડાઈ શકે છે.

ટેલેન્ટ ગેપ અને એમ્પ્લોયરની જરૂરિયાતોમાં વધારો

રિપોર્ટ મુજબ, 'એમ્પ્લોયર હાયરિંગ અર્જન્સી ઇન્ડેક્સ' 2022 માં 100 થી વધીને 2026 માં 158 થયો છે. તેનાથી વિપરીત, તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ ઉમેદવારોની ઉપલબ્ધતાને માપતો ઇન્ડેક્સ ફક્ત 112 પર પહોંચ્યો છે. આ અસમાનતાએ બજારમાં એક ગહન 'સ્ટ્રક્ચરલ ટેલેન્ટ ગેપ' બનાવ્યો છે. 2022 થી, નોકરીદાતાઓ પાસેથી ઝડપી ભરતીની માંગમાં 58 ટકાનો વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે.

મધ્યમ સ્તરના વ્યાવસાયિકોની સૌથી વધુ માંગ

ફાઉન્ડિટના માર્કેટિંગના વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ અનુપમા ભીમરાજકાના મતે, ભારતનો ભરતીનો ટ્રેન્ડ હવે 'ઈમિડિએટ ઈમ્પેક્ટ' ધરાવતી પ્રતિભા તરફ વળ્યો છે. કંપનીઓ એવા કર્મચારીઓની શોધમાં છે જે મહિનાઓ કરતાં અઠવાડિયામાં ઉત્પાદકતા આપવાનું શરૂ કરી શકે. અહેવાલ દર્શાવે છે કે આ તાત્કાલિક માંગનો આશરે 40 ટકા મધ્યમ સ્તરના વ્યાવસાયિકો (3-6 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા) ​​તરફ નિર્દેશિત છે જેઓ વ્યાપક તાલીમની જરૂર વગર ઝડપથી અનુકૂલન સાધવામાં સક્ષમ છે.

IT અને BFSI ક્ષેત્રોમાં ગંભીર અછત

IT અને BFSI ક્ષેત્રોમાં ડિમાન્ડ અને સપ્લાય વચ્ચે સૌથી મોટો તફાવત જોવા મળ્યો છે. ટાઈટ પ્રોજેક્ટ ટાઈમલાઈનને કારણે, આ ક્ષેત્રોમાં કંપનીઓ હવે કોન્ટ્રાક્ટ ભરતી, ગિગ વર્કર્સ અને પ્રી-વેટેડ ટેલેન્ટ પૂલ તરફ વળ્યા છે. ડેટા અનુસાર, જ્યારે 27 ટકા માંગ એવા ઉમેદવારોની છે જે 15 દિવસની અંદર જોડાઈ શકે છે, ત્યારે ફક્ત 14 ટકા ઉમેદવારો આ સમયમર્યાદામાં ખરેખર ઉપલબ્ધ છે.

મેટ્રો શહેરોનું વર્ચસ્વ

તાત્કાલિક ભરતી માટેની કુલ માંગના લગભગ 75 ટકા ભારતના ટોચના પાંચ મેટ્રો શહેરોમાંથી આવે છે. જો કે, તાત્કાલિક જોડાઈ શકે તેવા ઉમેદવારોની ઉપલબ્ધતા ટાયર 2 અને ટાયર 3 શહેરોમાં થોડી સારી છે, જે તેમને કંપનીઓ માટે એક આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે.

