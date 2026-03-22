કૉમર્શિયલ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા LPG પર કાપ મૂકવો અયોગ્ય: પૂર્વ RBI ગવર્નર

RBIના પૂર્વ ગવર્નર ડી સુબ્બારાવે ખાસ વાતચીતમાં પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષના ભારત પર પડનારા પ્રભાવ અંગે પોતાનો મત રજૂ કર્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 7:07 PM IST

હૈદરાબાદ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) ના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર ડી. સુબ્બારાવ જણાવે છે કે ઇરાન સામે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ દ્વારા શરૂ કરાયેલા સંઘર્ષની અસર રશિયાના યુક્રેન પરના આક્રમણ અને કોવિડ-19 રોગચાળાને કારણે થયેલા પ્રારંભિક વિક્ષેપો જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે નોંધ્યું કે આ પરિસ્થિતિએ ભારતને એવી સ્થિતિમાં મૂક્યું છે જ્યાં તેને ચાલુ ખાતાની ખાધ સાથે ફુગાવા અને વૃદ્ધિ પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

ઇનાડુ/ઇટીવી ભારતના એમ.એલ. નરસિંહા રેડ્ડી સાથેની એક મુલાકાતમાં, તેમણે જણાવ્યું કે, "આ સતત ત્રીજો સપ્લાઈ શૉક (માલ અથવા સેવાઓની ઉપલબ્ધતામાં અણધાર્યો વિક્ષેપ) છે. જો આ સંઘર્ષ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો નાના પાયાના ઉદ્યોગો અને કૃષિ સહિત અનેક ક્ષેત્રોએ ગંભીર પ્રતિકૂળ અસરો ભોગવવી પડશે."

ડી. સુબ્બારાવ સાથેની વાતચીતના મુખ્ય અંશો માટે આગળ વાંચો...

પ્રશ્ન: વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં નિકાસ અને આયાતની સ્થિતિ અંગે તમારી શું અપેક્ષાઓ છે?

જવાબ: યુદ્ધ શરૂ થયાને માત્ર ચાર અઠવાડિયા થયા હોવાથી, સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરવું હજુ શક્ય નથી. આયાત વધી છે... નિકાસ અન્ય દેશોની પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખે છે. ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના ભાવ વધ્યા છે... વૃદ્ધિ ધીમી પડી રહી છે, જેનો અર્થ એ થાય છે કે નિકાસમાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે આયાતમાં વધારો થયો છે. પરિણામે, ચાલુ ખાતાની ખાધ વધી રહી છે.

પ્રશ્ન: ચાલુ ખાતાની ખાધને કાબુમાં લેવા માટે કયા પ્રકારના પગલાં લેવાની જરૂર છે?

જવાબ: પાછલા બજેટમાં, કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે ₹1 લાખ કરોડ નાણાંકીય અનામત ભંડોળમાં ફાળવવામાં આવશે. આપણે વિચારવાની જરૂર છે કે આ રકમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવશે. શું તેનો ઉપયોગ જનતાને સબસિડી આપવા માટે કરવામાં આવશે? આ નાણાં સ્થાનિક ઉત્પાદન વધારવા માટે ખર્ચ કરવા વધુ સમજદારીભર્યું રહેશે. આ પહેલું પગલું હોવું જોઈએ. જો તેલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $10 વધે છે, તો GDP વૃદ્ધિ દર વાર્ષિક 0.5 ટકા ઘટશે. ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ, જે પહેલા પ્રતિ બેરલ $73-74 હતો, તે હવે $110-112 પ્રતિ બેરલ થઈ ગયો છે. આ મહિને જ GDP વૃદ્ધિ પર તેની નોંધપાત્ર અસર પડશે.

પ્રશ્ન: યુદ્ધ અવિરત ચાલુ છે... આ સંજોગોમાં આર્થિક ક્ષેત્રથી તમારી અપેક્ષાઓ શું છે?

જવાબ: આની આર્થિક ક્ષેત્ર પર ગંભીર અસર પડશે. યુદ્ધ હવે તેના ચોથા અઠવાડિયામાં છે. તે કેટલો સમય ચાલશે? તેલના ભાવ કેટલા ઊંચા જશે? આખરે સંઘર્ષ કેવી રીતે સમાપ્ત થશે? કોઈ જાણતું નથી. મૂંઝવણ અને અનિશ્ચિતતાની સ્પષ્ટ લાગણી છે. યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, તેલના ભાવમાં 50 ટકાનો અને ગેસના ભાવમાં 70 ટકાનો વધારો થયો છે. આ "સપ્લાઈ શૉક" છે. સામાન્ય રીતે, ફુગાવો વધતી માંગને કારણે થાય છે; જો કે, આ કિસ્સામાં, તે સપ્લાઈ શૉકને કારણે થયો છે.

પ્રશ્ન: હાલની મુશ્કેલીઓ અંગે તમારું વિશ્લેષણ શું છે?

જવાબ: હાલમાં, તેલના ભંડાર ખતમ થઈ ગયા છે અને પરિવહન ખોરવાઈ ગયું છે. માંગ પૂરી કરવી પડકારજનક બની ગઈ છે. આનાથી આર્થિક વિકાસ, ફુગાવો અને ચાલુ ખાતાની ખાધ પર નોંધપાત્ર અસર પડશે. જોકે કોવિડ-19 મહામારી અને રશિયાના યુક્રેન પરના યુદ્ધ દરમિયાન સપ્લાઈ શૉક અનુભવાયા હતા, પરંતુ હાલમાં આપણે જે પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તે ઘણી મુશ્કેલ છે. ભારત તેની LPG આયાતનો 50 ટકા - તેમજ તેનું ક્રૂડ ઓઈલ - હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી મેળવે છે. જો આ માર્ગ અવરોધિત કરવામાં આવે તો, તે નિઃશંકપણે ગંભીર મુશ્કેલીઓ તરફ દોરી જશે. તેનું તાત્કાલિક પરિણામ તેલના ભાવમાં વધારો થશે. જો તેલના ભાવ વધે છે, તો તે આર્થિક વિકાસ અને બળતણ ફુગાવા પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે. બીજું, જો આવો સંઘર્ષ કાલે સમાપ્ત થાય તો પણ, પરિસ્થિતિ તાત્કાલિક સામાન્ય નહીં થાય. જો કાલે પુરવઠો ફરી શરૂ થાય તો પણ, પરિસ્થિતિ સ્થિર થવામાં સમય લાગશે. બંધ પડેલા ઉદ્યોગો અને રેસ્ટોરન્ટને ફરીથી ખોલવામાં સમય લાગશે.

પ્રશ્ન: આ સમસ્યાથી બચવા માટે કયા પગલાં લેવા જોઈએ?

જવાબ: ઉકેલ સપ્લાઈ વધારવામાં રહેલો છે. આપણે LNG (લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ) અને PNG (પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ) ગમે તે ભાવે ઉપલબ્ધ હોય તે ખરીદવું જોઈએ, કારણ કે પુરવઠામાં અછતને કારણે થતું નુકસાન ઊંચા ભાવથી થતા નુકસાન કરતાં વધારે છે. આપણે ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસ જ્યાંથી મેળવી શકાય ત્યાંથી ખરીદવું જોઈએ. બીજું, આપણે આપણા સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં વધારો કરવો જોઈએ. ત્રીજું, આપણે વિતરણ માટે રેશનિંગ સિસ્ટમ લાગુ કરવી જોઈએ. આપણે કોઈપણ વિક્ષેપ વિના સ્થાનિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવાને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. એવું સૂચન કરવું ખોટું હશે કે આપણે વ્યાપારી જરૂરિયાતો માટે પુરવઠો ઘટાડવો જોઈએ; આમ કરવાથી સમસ્યા વધુ વકરી શકે છે. વ્યાપારી જરૂરિયાતોને સ્થાનિક જરૂરિયાતો જેટલી જ પ્રાથમિકતા સાથે પૂર્ણ કરવી જોઈએ. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા રોજગારની તકોને જોખમમાં મૂકશે અને ઘણી બધી ગૂંચવણો તરફ દોરી જશે.

પ્રશ્ન: કયા ક્ષેત્રોમાં સૌથી વધુ ઉથલ-પુથલ થઈ રહી છે?

જવાબ: જ્યારે આપણે શહેરો અને નગરોમાં ગેસ સ્ટેશનો પર લાંબી કતારો જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે ધારીએ છીએ કે આ તે વિસ્તારો છે જે કટોકટીનો ભોગ બની રહ્યા છે. જોકે, નાના ઉદ્યોગો અને કૃષિ ક્ષેત્ર પર તેની અસર ખરેખર ઘણી વધુ ગંભીર છે. અસંગઠિત ક્ષેત્ર પણ ભારે અસ્થિરતાનો સામનો કરી રહ્યું છે. COVID-19 રોગચાળા પછી પરિસ્થિતિને સામાન્ય થવામાં આખું વર્ષ લાગ્યું; આ પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રક્રિયામાં વધુ સમય લાગવાની શક્યતા છે, કારણ કે સપ્લાય ચેઇન ગંભીર રીતે ખોરવાઈ ગઈ છે. COVID-19 સમયગાળા દરમિયાન, ઓછામાં ઓછી કેટલીક સપ્લાય ચેઇન કાર્યરત રહી. હવે એવું નથી. જ્યારે તે સમયે મુદ્દો એ હતો કે - ભલે પુરવઠો ઉપલબ્ધ હોય - ગ્રાહકો બહાર જઈને તે ખરીદી શકતા ન હતા, પરંતુ વર્તમાન સમસ્યા એ છે કે પુરવઠો પોતે જ ઉપલબ્ધ નથી.

પ્રશ્ન: ગલ્ફ દેશોમાં ચાલી રહેલા સંકટના પરિણામે ભારત કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યું છે?

જવાબ: ગલ્ફ ક્ષેત્રની પરિસ્થિતિને કારણે, તે દેશોમાં વિદેશી કામદારો પાસેથી પ્રાપ્ત થતા રેમિટન્સ (વિદેશથી મોકલવામાં આવતા નાણાં) વિદેશી રોકાણ કરતાં પણ વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો વિદેશમાં કામ કરે છે અને તેમના વતનમાં તેમના પરિવારોને ટેકો આપવા માટે પૈસા પાછા મોકલે છે; આ રેમિટન્સનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ગલ્ફ દેશોમાંથી ભારતમાં વહે છે. આયાત ખર્ચનો ભારે બોજ હોવા છતાં, વિદેશમાંથી આ રેમિટન્સ ભારતના ચાલુ ખાતાના સ્વાસ્થ્ય અને સ્થિરતામાં ફાળો આપતું મુખ્ય પરિબળ રહે છે. જો ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં સંઘર્ષની અસર વધુ તીવ્ર બને છે, તો ભારતને અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડશે. લાંબા ગાળે, રાજકારણનો પણ પ્રભાવ પડશે. યુદ્ધના સંદર્ભમાં, લાંબા ગાળે ઈરાન અને ગલ્ફ રાષ્ટ્રો સાથેના આપણા સંબંધો કેવી રીતે વિકસિત થાય છે તેનું અવલોકન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો ઈરાન એક તરફ ઉભું રહે છે, તો ગલ્ફ રાષ્ટ્રો બીજી તરફ છે. જોઈએ કે આ સંઘર્ષમાં આપણે કેટલા સમય સુધી આપણી તટસ્થતા જાળવી શકીએ છીએ.

પ્રશ્ન: આની યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન પર શું અસર પડશે?

જવાબ: ચીનને એટલી મુશ્કેલીઓનથી. તે ઈરાન સાથે તેનો તાલમેલ છે, વધુમાં, રશિયા સાથેના તેના મજબૂત સંબંધોને કારણે, તેને આયાત અંગે કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો નથી. કોઈ ફુગાવો નથી. ચીનની નિકાસ તેની આયાત કરતાં વધુ છે; તેથી, જો તેની નિકાસ પર પ્રતિકૂળ અસર થાય, તો તે સમયે ચીનને અસરનો અનુભવ થશે. લાંબા ગાળે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતા છે. અમેરિકા ઇંધણનો નિકાસકાર છે અને તેની પાસે જરૂરી ભંડાર છે. હાલમાં, તેલના ભાવમાં 25 ટકાનો વધારો થયો છે. જો વૈશ્વિક ભાવમાં વધારો ચાલુ રહેશે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભાવ અનિવાર્યપણે તે મુજબ વધશે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અમેરિકામાંથી નિકાસ અટકાવવાની સ્થિતિમાં નથી. વધુમાં, કારણ કે તેમને ટૂંક સમયમાં મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓનો સામનો કરવો પડશે, તેઓ ખાતરી કરવા માટે ઉત્સુક રહેશે કે ભાવ વધુ ન વધે. આ પરિસ્થિતિ માત્ર ભારત માટે જ નહીં પરંતુ અન્ય દક્ષિણ એશિયાઈ રાષ્ટ્રો માટે પણ અસર કરશે.

પ્રશ્ન: તમારા મતે, સરકારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ: સરકાર પાસે બે વિકલ્પો છે: કાં તો તેલના ભાવ વધારવા જોઈએ અથવા સબસિડી સાથે તેલ પૂરું પાડવું જોઈએ. મારો મત એ છે કે તેલ સબસિડી સાથે પૂરું પાડવું જોઈએ નહીં. જો પેટ્રોલના ભાવ વધે છે, તો તેનો બોજ ફક્ત ખરીદદારો પર પડશે. જો સરકાર આ ખર્ચને ઉઠાવશે, તો તેની અસર દરેક વ્યક્તિ પર પડશે; તેની ફુગાવા અને આર્થિક વૃદ્ધિ પર અસર પડશે. આખરે, ચાલુ ખાતાની ખાધને ધ્યાનમાં લેવી જ જોઇએ. હાલમાં, તે GDP ના એક ટકા રહેવાનો અંદાજ છે. વધતી કિંમતો અથવા આયાતને કારણે, આ આંકડો બે ટકા સુધી વધી શકે તેવી શક્યતા છે. જો આવું થાય, તો તેની ફિસ્કલ કન્સોલિડેશન પર પ્રતિકૂળ અસર પડશે.

