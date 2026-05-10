સાબુ, શેમ્પૂ, બિસ્કિટ સહિત રોજિંદા વપરાશની વસ્તુ મોંઘી થઈ શકે, FMCG કંપનીઓ કિંમત વધારવાની તૈયારીમાં
કાચા માલની વધતી કિંમતોના કારણે FMCG કંપનીઓ પ્રોડક્ટ્સના ભાવ વધારવા પર વિચાર કરી રહી છે.
By PTI
Published : May 10, 2026 at 6:24 PM IST
નવી દિલ્હી: ક્રૂડ ઓઇલ સાથે સંકળાયેલી મોંઘવારી, પેકેજિંગ મટિરિયલ્સ અને ઇંધણના વધતા ખર્ચ વચ્ચે, સાબુ, ડિટર્જન્ટ, બિસ્કિટ, પેકેજ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ અને પીણાના ભાવમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. દેશની અગ્રણી ફાસ્ટ-મુવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ (FMCG) કંપનીઓ તેમના નફાના માર્જિન પર વધતા ખર્ચના દબાણને ઘટાડવા માટે તબક્કાવાર ભાવમાં વધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
FMCG કંપનીઓના અધિકારીઓએ તાજેતરના ત્રિમાસિક ગાળામાં કમાણીના પરિણામો દરમિયાન આ સંકેતો આપ્યા છે કે, પહેલાથી જ ભાવમાં 3 થી 5 ટકાનો વધારો થયો છે, અને જો ખર્ચનું દબાણ ચાલુ રહે તો આગળ પણ ભાવ વધારો લાગુ કરવામાં આવી શકે છે. કંપનીઓ જણાવે છે કે, મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવે વૈશ્વિક પુરવઠા સપ્લાયને વિક્ષેપિત કરી છે, જેના કારણે કાચા માલ, લોજિસ્ટિક્સ અને પેકેજિંગના ખર્ચમાં વધારો થયો છે. રૂપિયો નબળો થતા પણ આ દબાણમાં વધારો થયો છે.
તેની અસર ખાદ્ય ઉત્પાદનો, વ્યક્તિગત સંભાળની વસ્તુઓ, પીણાં અને ઘરેલુ ઉપયોગના સામાન સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં દેખાઈ રહી છે. કંપનીઓ નફો જાળવી રાખવા માટે કિંમત વધારવા સાથે પેકેજ્ડ પ્રોડક્ટ્સમાં માત્રા ઘટાડવાની રણનીતિ પણ અપનાવી રહી છે. જોકે પાંચ, 10 અને 15 રૂપિયાના નાના પેકેટ્સ માર્કેટમાં ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે જેથી વેચાણ પર અસર ઓછી પડે.
ખર્ચ ઘટાડવા માટે, કંપનીઓ ડિસ્કાઉન્ટ અને પ્રમોશનલ ખર્ચમાં ઘટાડો, ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટને મજબૂત બનાવવા અને તેમની સપ્લાય ચેઇનની આપૂર્તિ જેવા પગલાં અમલમાં મૂકી રહી છે. આ પ્રયાસો છતાં, ગ્રાહકોએ હજુ પણ આ વધતા ખર્ચના પરિણામે બોજનો અમુક ભાગ સહન કરવો પડશે તેવી શક્યતા છે.
ડાબર ઇન્ડિયાના ગ્લોબલ સીઇઓ મોહિત મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, કંપની ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન આશરે 10 ટકાના ફુગાવાના દરનો સામનો કરી રહી છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, આ ફુગાવાની અસરને ઘટાડવાના પ્રયાસમાં, કંપનીએ પહેલાથી જ તેના વિવિધ વ્યવસાયિક ક્ષેત્રોમાં સરેરાશ 4 ટકા સુધી ભાવમાં વધારો કર્યો છે અને ખર્ચ-નિયંત્રણ પગલાં અમલમાં મૂકી રહી છે.
બ્રિટાનિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝે પણ સંકેત આપ્યો છે કે ઇંધણ અને પેકેજિંગ ખર્ચમાં લગભગ 20 ટકાનો વધારો થવાના કારણે તે ટૂંક સમયમાં ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ રક્ષિત હરગેવએ જણાવ્યું હતું કે, કંપની હાલમાં બંને વિકલ્પો પર વિચાર કરી રહી છે.
બ્રિટાનિયા પાસે ગુડ ડે, મેરી ગોલ્ડ, મિલ્ક બિકીઝ અને ટાઈદર જેવી બ્રાન્ડ છે. તેમણે કહ્યું, મોટા પેકવાળા ઉત્પાદનોની કિંમતમાં વધારો કરવામાં આવશે. વધુમાં, LPG, PNG અને પેકેજિંગમાં વપરાતા લેમિનેટના વધતા ખર્ચને કારણે ઓપરેશનલ ખર્ચ પર અસર પડી રહી છે.
હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ (HUL) એ પણ સંકેત આપ્યો છે કે જો કોમોડિટીના ભાવ પર ફુગાવાનું દબાણ ચાલુ રહેશે, તો કંપની ભવિષ્યમાં વધુ ભાવ વધારો લાગુ કરી શકે છે. HUL ની મુખ્ય બ્રાન્ડ્સમાં સર્ફ એક્સેલ, બ્રુક બોન્ડ, લાઇફબોય, ડવ, ક્લિનિક પ્લસ, સનસિલ્ક અને લેક્મેનો સમાવેશ થાય છે.
HUL ખાતે ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) નિરંજન ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યાર સુધી, અમે 8 થી 10 ટકાનો ફુગાવાનો બોજ ઉઠાવ્યો છે. અમે પોર્ટફોલિયોના આધારે ભાવમાં 2 થી 5 ટકાનો વધારો કર્યો છે."
