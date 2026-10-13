બજેટ 2027માં LTCG ટેક્સમાં થશે ફેરફાર? નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આપ્યા મહત્વપૂર્ણ સંકેત
નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંકેત આપ્યો છે કે, સરકાર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (LTCG) ટેક્સ અંગે રોકાણકારોના સૂચનો પર ગંભીરતાથી વિચારણા કરશે.
Published : October 13, 2026 at 10:34 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીથી શેરબજારના રોકાણકારો માટે મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર આગામી બજેટમાં લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (LTCG) ટેક્સ અને સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ(STT)ના માળખાની સમીક્ષા કરવા માટે તૈયાર છે. નવી દિલ્હીમાં આયોજિત 'બ્લૂમબર્ગ ન્યૂ ઈકોનોમી ફોરમ'માં બોલતા કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, સરકાર આ બાબતે સ્થાનિક અને વિદેશી બંને રોકાણકારોના સૂચનોને આવકારશે.
નાણાં મંત્રીના આ સકારાત્મક વલણની સ્થાનિક શેરબજાર પર તાત્કાલિક અસર જોવા મળી હતી, જેમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેમાં 1.5%થી વધુનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. દિવસભર સંઘર્ષ કરી રહેલા નિફ્ટીએ પણ આ નિવેદન બાદ પોતાની 22600ની સપાટી પાર કરીને 22650ની ઉપર પહોંચી ગયો હતો.
આ ટેક્સ અંગે સરકારનું શું વલણ છે?
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, બજેટ બનાવવાની પ્રક્રિયા હાલમાં તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, તેથી ચોક્કસ ફેરફારો અંગે ટિપ્પણી કરવી વહેલું ગણાશે. જોકે તેમણે બજારમાં ચાલી રહેલી તે ચર્ચાનો સ્વીકાર કર્યો હતો કે, શા માટે રોકાણકારો LTCG અને STT બંનેના બેવડા બોજનો સામનો કરી રહ્યા છે.
તેમણે એમ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, છેલ્લા બે વર્ષમાં વિવિધ એસેટ ક્લાસ વચ્ચે ટેક્સના દરોમાં સમાનતા લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર કરચોરી રોકવાનો કે ટેક્સ વધારવાનો ન હતો, પરંતુ એક એવું પારદર્શક વાતાવરણ ઊભું કરવાનો હતો, જ્યાં રોકાણના નિર્ણયો માત્ર ટેક્સમાં મળતી છૂટને બદલે સંપત્તિની મજબૂતીના આધારે લેવામાં આવે.
માર્કેટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત શેરોમાં જબરદસ્ત ઉછાળો
ટેક્સના દરોમાં સંભવિત ઘટાડા અથવા સમીક્ષાની અપેક્ષાને કારણે કેપિટલ માર્કેટ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓના શેરોમાં ભારે ખરીદી જોવા મળી હતી. BSE, CDSL અને NSDL જેવી કંપનીઓના શેરોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો, કારણ કે આ સંસ્થાઓને બજારમાં વધતી જતી ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિનો સીધો લાભ મળે છે.
રૂપિયાની સ્થિતિ અને નાણાકીય શિસ્ત
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન નાણાં મંત્રીએ વૈશ્વિક પરિબળોને કારણે રૂપિયાના મૂલ્યમાં થયેલા ઘટાડા અંગે પણ વાત કરી હતી. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે અને જરૂરી પગલાં લઈ રહી છે. તેમણે વૈશ્વિક રોકાણકારોને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે, ભારતીય અર્થતંત્રના પાયા મજબૂત છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સરકાર નાણાકીય શિસ્ત જાળવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે, તેથી રોકાણકારોએ ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
ભવિષ્યની ટેક્નોલોજી અને ચિપ ઉત્પાદન પર મોટો દાવ
કરવેરાના માળખા ઉપરાંત, નાણાં મંત્રીએ ભારતના વિકસતા ઔદ્યોગિક પરિદ્રશ્ય વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, દેશમાં ખાનગી મૂડી પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા (renewable energy) અને સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન જેવા અત્યાધુનિક ક્ષેત્રો તરફ વધુને વધુ આકર્ષાઈ રહી છે. સીતારમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, "અમે માત્ર આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા નથી; અમે સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સની અદ્યતન ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને પેકેજિંગ પર પણ કામ કરી રહ્યા છીએ. ભારત એવા પાયાના ક્ષેત્રોમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, જે ભવિષ્યમાં AIને સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ બનાવશે."
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રે વિક્રમી વૃદ્ધિ
ભારતની આર્થિક પ્રાથમિકતાઓ પર પ્રકાશ પાડતા નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશે ડેટા સેન્ટર્સ, હાઈ-વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઈન્સ, ગ્રીન હાઈડ્રોજન અને ગ્રીન એમોનિયા જેવા ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર વૈશ્વિક રોકાણને આકર્ષ્યું છે. સમગ્ર અર્થતંત્રના સંતુલન માટે મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે અદ્યતન નેનોમીટર-સ્કેલ ચિપ્સ અને સામાન્ય ચિપ્સ બંનેના ઉત્પાદનને સમાન પ્રાથમિકતા આપી છે.
વધુમાં તેમણે દેશના નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રની પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું હતું કે, તે હાલમાં વાર્ષિક આશરે 16 ટકાના દરે વૃદ્ધિ કરી રહ્યું છે. સ્થાનિક મૂડી હવે માત્ર પરંપરાગત ઉદ્યોગો પૂરતી મર્યાદિત નથી, તેના બદલે તે બાયોસિમિલર્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને મેન્ટેનન્સ, રિપેર અને ઓવરહોલ કેન્દ્રો જેવા ઉચ્ચ વૃદ્ધિ ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં ઝડપથી રોકાણ કરવામાં આવી રહી છે. નાણામંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, છેલ્લા દાયકામાં વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં ભારતે જે પ્રભાવશાળી આર્થિક ગતિ પ્રાપ્ત કરી છે, તે ભવિષ્યમાં પણ સંપૂર્ણ રીતે જળવાઈ રહેશે.
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