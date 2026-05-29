વર્ષ 2026માં નાણાકિય સંસ્થાઓ સાથે 48,000 કરોડની છેતરપિંડીની ઘટના બની: RBI ડેટા
વિદેશી બેંકોએ 2025-26 દરમિયાન 290 કરોડ રૂપિયાના 210 છેતરપિંડીના કેસ નોંધાવ્યા હતા, જ્યારે પાછલા વર્ષમાં 181 કરોડ રૂપિયાના 1,447 કેસ નોંધાયા હતા.
Published : May 29, 2026 at 3:35 PM IST
મુંબઈ: શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા રિઝર્વ બેંકના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓએ 2025-26 માં 48,021 કરોડ રૂપિયાના 10,114 છેતરપિંડીના કેસ નોંધાવ્યા હતા, જ્યારે 2024-25 માં 32,803 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીના 23,722 કેસ નોંધાયા હતા.
RBIના 2025-26 ના વાર્ષિક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં બેંકમાં ગ્રુપ મુજબ છેતરપિંડીના કેસોનું મૂલ્યાંકન દર્શાવે છે કે જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં છેતરપિંડીની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, તેમાં છેતરપિંડીની રકમમાં વધારો થયો છે,
જ્યારે 2023-24 અને 2024-25 દરમિયાન કાર્ડ/ઇન્ટરનેટ/ડિજિટલ પેમેન્ટ કેટેગરીમાં છેતરપિંડીની સંખ્યા સૌથી વધુ હતી, ત્યારે 2025-26 માં એડવાન્સ કેટેગરીનો હિસ્સો સૌથી મોટો હતો.
મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ, ત્રણ વર્ષમાં એડવાન્સ કેટેગરીમાં છેતરપિંડી વધુ થઈ હતી. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો (PSBs)માં વર્ષ-દર-વર્ષે 2025-26 માં છેતરપિંડીના કેસોમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો, જોકે તેમાં સંકળાયેલી રકમ ઝડપથી વધીને રૂ. 35,709 કરોડ થઈ હતી.
રાજ્ય માલિકીની બેંકોએ 2025-26 દરમિયાન 5,418 છેતરપિંડીના કેસ નોંધાવ્યા હતા, જે 2024-25 માં 6,916 અને 2023-24 માં 7,446 કેસ કરતા ઓછા છે. PSBs માં આવી છેતરપિંડીવાળા કેસની રકમ 2024-25 માં રૂ. 23,617 કરોડ અને 2023-24 માં રૂ. 8,092 કરોડ હતી.
છેતરપિંડીના કેસોના ડેટા અનુસાર, ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં પણ છેતરપિંડીના કેસોમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. વર્ષ 2025-26 માં ખાનગી બેંકોમાં 3956 ફ્રોડના કેસ નોંધાયા હતા, જે અગાઉના નાણાકીય વર્ષમાં 14,024 અને 2023-24 માં 23,965 હતા.
ખાનગી બેંકોમાં છેતરપિંડીની ઘટનાની રકમ 2025-26માં રૂ. 11,399 કરોડ હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 25માં રૂ. 8,929 કરોડ અને નાણાકીય વર્ષ 24માં રૂ. 2,667 કરોડ હતી. વિદેશી બેંકોએ 2025-26 દરમિયાન રૂ. 290 કરોડના 210 છેતરપિંડીના કેસ નોંધાવ્યા હતા, જે અગાઉના વર્ષમાં રૂ. 181 કરોડના 1447 કેસ હતા.
2025-26માં સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકોએ રૂ. 114 કરોડના 467 છેતરપિંડીના કેસ નોંધાવ્યા હતા, જ્યારે પેમેન્ટ બેંકોએ રૂ. 11 કરોડના 47 છેતરપિંડીના કેસ નોંધાવ્યા હતા. ગયા નાણાકીય વર્ષમાં એડવાન્સ કેટેગરીમાં રૂ.40,774 કરોડના કુલ 8,640 છેતરપિંડીના કેસ નોંધાયા હતા, જે 2024-25 દરમિયાન રૂ. 30,367ના 7,924 અને 2023-24 દરમિયાન રૂ. 8,917 કરોડના 4,105 કેસ હતા.
ડેટા દર્શાવે છે કે કાર્ડ/ઇન્ટરનેટ/ડિજિટલ પેમેન્ટના છેતરપિંડીના કેસ 293 હતા જેમાં રૂ. 29 કરોડનું ફ્રોડ થયું હતું. જે 2024-25 દરમિયાન 13,332 (રૂ. 517 કરોડ) અને 2023-24માં 28,836 (રૂ. 1452 કરોડ) માં દર્શાવેલા ડેટાથી ઓછું હતું.
RBI એ જણાવ્યું હતું કે 2025-26 ના ડેટામાં પાછલા નાણાકીય વર્ષોથી સંબંધિત રૂ. 30,199 કરોડના 314 કેસોમાં છેતરપિંડી વર્ગીકરણનો સમાવેશ થાય છે, જે સુપ્રીમ કોર્ટના માર્ચ 2023 ના ચુકાદા બાદ ફરીથી તપાસ કર્યા પછી નવેસરથી નોંધાયા હતા.
સુપરવાઇઝ્ડ એન્ટિટીઝ (SEs) માં સાયબર સ્થિતિસ્થાપકતા વધારવા માટે, રિઝર્વ બેંકે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન બેંકિંગ ટેકનોલોજી (IDRBT) ખાતે આયોજિત 'અત્યાધુનિક' પ્લેટફોર્મ દ્વારા 'સાયબર રેન્જ' પહેલ શરૂ કરી છે.
