આઈપીઓ લાવનારી કંપનીઓ માટે SEBIએ કર્યો મોટો ફેરફાર
નાણાં મંત્રાલયે IPO લોન્ચ કરતી કંપનીઓ માટે પબ્લિક ઇશ્યૂ નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે.
By PTI
Published : March 15, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 5:28 PM IST
નવી દિલ્હી: નાણા મંત્રાલયે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગ ઇચ્છતી કંપનીઓ માટે લઘુત્તમ જાહેર ઓફર સંબંધિત નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે, આ જરૂરિયાતને તેમની પોસ્ટ-ઇશ્યૂ મૂડી સાથે જોડી દીધી છે.
સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (રેગ્યુલેશન) સુધારા નિયમો, 2026 અનુસાર - જે કંપનીઓની પોસ્ટ-ઇશ્યૂ મૂડી ₹1,600 કરોડથી વધુ છે પરંતુ ₹5,000 કરોડથી ઓછી છે - તેમણે લિસ્ટિંગના ત્રણ વર્ષમાં તેમના જાહેર શેરહોલ્ડિંગને ઓછામાં ઓછા 25 ટકા સુધી વધારવાની જરૂર છે. આ પ્રક્રિયા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) દ્વારા નિર્ધારિત રીતે હાથ ધરવામાં આવશે.
નિયમોમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, પોસ્ટ-ઇશ્યૂ મૂડી થ્રેશોલ્ડને ધ્યાનમાં લીધા વિના, લિસ્ટિંગ સમયે દરેક વર્ગની સિક્યોરિટીઝના ઓછામાં ઓછા 2.5 ટકા જાહેર જનતાને ઓફર કરવા આવશ્યક છે.
સુધારા મુજબ, જો કોઈ કંપનીની પોસ્ટ-ઇશ્યૂ મૂડી ₹1,600 કરોડ સુધી હોય, તો કંપની માટે દરેક વર્ગના ઇક્વિટી શેર અથવા તેના દ્વારા જારી કરાયેલ કન્વર્ટિબલ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના ઓછામાં ઓછા 25 ટકા જાહેર જનતાને ઓફર કરવા ફરજિયાત છે.
જો આ મૂડી ₹1,600 કરોડથી વધુ હોય પરંતુ ₹4,000 કરોડથી ઓછી હોય, તો કંપનીએ ₹4,000 કરોડની સમકક્ષ શેર ઓફર કરવા પડશે. જે કંપનીઓની પોસ્ટ-ઇશ્યૂ મૂડી ₹4,000 કરોડથી વધુ હોય પરંતુ ₹5,000 કરોડ જેટલી અથવા તેનાથી ઓછી હોય, તો જાહેર ઓફરમાં કંપની દ્વારા જારી કરાયેલા દરેક વર્ગના ઇક્વિટી શેર અથવા કન્વર્ટિબલ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાંથી ઓછામાં ઓછા ₹10 કરોડના શેર હોવા જોઈએ.
દરમિયાન, ₹5,000 કરોડથી વધુ પરંતુ ₹100,000 કરોડ જેટલી અથવા તેનાથી ઓછી મૂડી ધરાવતી કંપનીઓએ ₹1,000 કરોડની સમકક્ષ શેર - દરેક વર્ગના શેરના ઓછામાં ઓછા 8 ટકા - જાહેર જનતાને ઓફર કરવા પડશે. આ કંપનીઓએ લિસ્ટિંગના પાંચ વર્ષની અંદર તેમનું જાહેર શેરહોલ્ડિંગ ઓછામાં ઓછું 25 ટકા સુધી વધારવું પડશે.
તેવી જ રીતે, ₹500,000 કરોડથી વધુની પોસ્ટ-ઇશ્યુ મૂડી ધરાવતી કંપનીએ ઓછામાં ઓછા ₹1,500 કરોડના સમકક્ષ શેર તેમજ તેમના દ્વારા જારી કરાયેલા દરેક વર્ગના ઇક્વિટી શેર અથવા કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચરના ઓછામાં ઓછા 1 ટકા જેટલા શેર જારી કરવા આવશ્યક છે. આ નિયમો રજિસ્ટર્ડ સ્ટોક એક્સચેન્જોને આ સુધારેલા નિયમોના અમલીકરણ પહેલાં અસ્તિત્વમાં રહેલા જાહેર શેરહોલ્ડિંગ ધોરણોનું પાલન ન કરવા બદલ દંડ લાદવાની સત્તા આપે છે.
