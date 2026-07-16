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બજાર અપેક્ષાથી ઓછી રહી શકે છે FCNR ડિપોઝીટ, રૂપિયામાં ઘટાડો ચાલુ રહેશે: બાર્કલેઝ

બાર્કલેઝના રિપોર્ટ અનુસાર, ફૉરેન કરન્સી નૉન રેસીડેન્ટમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે

બાર્કલેઝના રિપોર્ટ અનુસાર, ફૉરેન કરન્સી નૉન રેસીડેન્ટમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે
બાર્કલેઝના રિપોર્ટ અનુસાર, ફૉરેન કરન્સી નૉન રેસીડેન્ટમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે (IANS)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 8:56 PM IST

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નવી દિલ્હી: બાર્કલેઝ રિસર્ચે ગુરુવારે એક અહેવાલમાં જણાવ્યું કે, આગામી અઠવાડિયામાં ગતિ પકડવા છતાં, વિદેશી ચલણ બિન-નિવાસી (FCNR) થાપણોમાં પ્રવાહ બજારની અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછો રહી શકે છે.

વૈશ્વિક બ્રોકરેજ ફર્મ અનુસાર, ક્રૂડ ઑઇલના ઊંચા ભાવ અને આયાતકારો તરફથી ડોલરની મજબૂત માંગ વચ્ચે રૂપિયો ધીમે ધીમે ઘટવાની ધારણા છે.

બાર્કલેઝે જણાવ્યું હતું કે, "રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) એ તાજેતરમાં કૉમર્શિયલ બેંકો સાથે બેઠક યોજી હતી અને FCNR થાપણ યોજનાની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી. અત્યાર સુધી થાપણ પ્રવાહ અપેક્ષા કરતા ઓછો રહ્યો છે. બેંકો ભવિષ્યમાં આમાં વધારો થવાની અપેક્ષા રાખે છે, પરંતુ અમારું માનવું છે કે ઘણા પરિબળોને કારણે, કુલ પ્રવાહ બજારની અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછો રહી શકે છે."

RBI અને સરકારે જૂનની શરૂઆતમાં દેશમાં મૂડી પ્રવાહને વધારવા માટે ઘણા પગલાંની જાહેરાત કરી હતી. આમાં FCNR(B) સંબંધિત પગલાંનો સમાવેશ થાય છે, જેના હેઠળ બિન-નિવાસી ભારતીયો ભારતીય બેંકો સાથે વિદેશી ચલણમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ ખોલી શકે છે.

આ પગલાંની જાહેરાત પછી, FCNR થાપણો દ્વારા ઓછામાં ઓછા $50 બિલિયનનો પ્રવાહ આવવાની અપેક્ષા હતી. કેટલાક વિશ્લેષકોએ તો તેનો અંદાજ 70 અબજ ડોલર જેટલો ઊંચો હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. તે સમયે તીવ્ર ઘટાડાનો સામનો કરી રહેલો રૂપિયો પણ આ જાહેરાત બાદ મજબૂત બન્યો હતો.

બાર્કલેઝે જણાવ્યું હતું કે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને આયાતકારો દ્વારા ડોલરની ખરીદીમાં વધારો થવાને કારણે રૂપિયો ફરીથી દબાણ હેઠળ આવ્યો છે. તેનું માનવું છે કે રૂપિયો ધીમે ધીમે વધુ નબળો પડશે.

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