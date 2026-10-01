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શું હવે દર શનિવારે બંધ રહેશે સરકારી બેંકો? PIBએ જણાવી દાવા પાછળની હકીકત

સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ ફેલાઈ રહી હતી કે સરકારે સરકારી બેંકો માટે દરેક શનિવારે રજા જાહેર કરી છે

સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ ફેલાઈ રહી હતી કે સરકારે સરકારી બેંકો માટે દરેક શનિવારે રજા જાહેર કરી છે
સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ ફેલાઈ રહી હતી કે સરકારે સરકારી બેંકો માટે દરેક શનિવારે રજા જાહેર કરી છે (સાંકેતિક ફોટો/ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 5:43 PM IST

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નવી દિલ્હી: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી થઈ રહેલી કથિત ગેઝેટ સૂચના અંગે સરકારે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો (PIB) ના ફેક્ટ-ચેક યુનિટે આ દાવાને સંપૂર્ણપણે ખોટો અને ગેરમાર્ગે દોરનારો ગણાવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર એવા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા હતા કે કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલયે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) સહિત દેશની તમામ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો માટે દરેક શનિવારને જાહેર રજા તરીકે જાહેર કર્યો છે.

'X' પર સત્તાવાર રીતે આ બાબતની પુષ્ટિ કરતા PIBએ જણાવ્યું હતું કે, "સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવી રહેલો આ દસ્તાવેજ સંપૂર્ણપણે નકલી છે. નાણાં મંત્રાલય દ્વારા જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો માટે દરેક શનિવારને રજા જાહેર કરતી આવી કોઈ સૂચના બહાર પાડવામાં આવી નથી." PIBએ જનતાને અપીલ કરી છે કે કેન્દ્ર સરકાર સંબંધિત કોઈપણ શંકાસ્પદ સમાચાર શેર કરતા પહેલા તેની સત્યતાની ચકાસણી કરી લેવી જોઈએ.

બેંકો માટે હાલના કાર્યકારી નિયમો શું છે?

દેશની તમામ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો 2015માં નિર્ધારિત કરવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકા મુજબ કાર્ય કરે છે. આ વ્યવસ્થા હેઠળ:

  • મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બેંકો બંધ રહે છે.
  • પ્રથમ, ત્રીજા અને પાંચમા શનિવારે બેંકો સંપૂર્ણપણે કાર્યરત રહે છે અને સામાન્ય કામકાજના દિવસોની જેમ જ કામ કરે છે.
  • અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ કામકાજ (ફાઈવ-ડે વર્ક વીક)ની માંગની સ્થિતિ શું છે?

બેંક કર્મચારી સંગઠનોની સર્વોચ્ચ સંસ્થા 'યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ' (UFBU) લાંબા સમયથી અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ કામકાજની પદ્ધતિ (જેમાં શનિવાર અને રવિવાર બંને દિવસે સંપૂર્ણ રજા હોય) લાગુ કરવાની માંગ કરી રહી છે. બેંક યુનિયનોએ આ માંગને લઈને દેશવ્યાપી હડતાળનું એલાન પણ આપ્યું હતું, પરંતુ 'ઈન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન' (IBA) સાથે સકારાત્મક ચર્ચા બાદ હડતાળ મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.

IBAએ બેંક યુનિયનોને ખાતરી આપી છે કે તેમની માંગણીઓ પર વિચારણા કરવા માટે એક ઉચ્ચ-સ્તરીય સમિતિની રચના કરવામાં આવી રહી છે. આ સમિતિ તમામ હિતધારકો, ખાસ કરીને બેંક ગ્રાહકોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ પક્ષોને સ્વીકાર્ય હોય તેવા વિકલ્પોની તપાસ કરશે.

બેંક કર્મચારીઓ માટે અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ કામકાજની માંગ અંગે હાલમાં ચર્ચાઓ અને સમીક્ષા ચાલી રહી છે. સરકાર કે નાણાં મંત્રાલય દ્વારા આને મંજૂરી આપવા અંગે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. તેથી, દર શનિવારે રજા હોવા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અહેવાલો પર વિશ્વાસ ન કરો અને અફવાઓથી સાવધ રહો.

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ALL SATURDAY HOLIDAY IN BANK
PIB FACT CHECK
બેંકોમાં દર શનિવારે રજા
બેંક કર્મચારીઓની હડતાળ
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