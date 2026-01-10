ETV Bharat / business

વેનેઝુએલા સંકટને કારણે દક્ષિણ અમેરિકાના વેપાર ઠપ્પ, નિકાસકારોને ₹200 કરોડનું નુકસાન

ભારતની આ પ્રદેશમાં નિકાસ, જેમાં દવાઓ, રક્ષણાત્મક ઉપકરણો અને ખાદ્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે, તાજેતરના દિવસોમાં સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ છે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (IANS)
કાનપુર: ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોના મતે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને વેનેઝુએલા વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ભારતના નિકાસ વ્યવસાય પર ગંભીર અસર પડી છે.

હાલમાં, ભારત આ પ્રદેશમાં દવાઓ, રક્ષણાત્મક ઉપકરણો અને ખાદ્ય ઉત્પાદનોની નિકાસ કરે છે, પરંતુ તાજેતરના દિવસોમાં આ વેપાર સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઈ ગયો છે. આનાથી ઉત્તર પ્રદેશના નિકાસકારો માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે.

ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FIEO) ના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર આલોક શ્રીવાસ્તવે સમજાવ્યું કે જ્યારે ભારત વેનેઝુએલામાં સીધી મોટી માત્રામાં ઉત્પાદનોની નિકાસ ન કરી રહ્યું હોય, ત્યારે ટોગો અને બ્રાઝિલ જેવા પડોશી દેશોને સપ્લાય ચેઇન ખોરવાઈ ગઈ છે. આ દેશોમાં ઉત્પાદનોનું પરિવહન કરવામાં અસમર્થતા ભારતીય નિકાસકારો, ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશના નિકાસકારો માટે એક મોટો પડકાર બની ગઈ છે.

તેમના મતે, ભારત હાલમાં આ પ્રદેશમાં દવાઓ, રક્ષણાત્મક ઉપકરણો, તૈયાર વસ્ત્રો અને કેટલાક ખાદ્ય ઉત્પાદનોની નિકાસ કરે છે. "ભારતની વેનેઝુએલામાં નિકાસ પ્રમાણમાં ઓછી હોવા છતાં, બ્રાઝિલ એક મોટું બજાર છે. હાલમાં અંદાજે ₹200 થી ₹500 કરોડના ઓર્ડર અટકેલા છે. વાર્ષિક ₹1,000 કરોડના માલની નિકાસ થાય છે. લગભગ એક મહિનાથી ઓર્ડર પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે અંદાજે ₹200 કરોડનું નુકસાન થાય છે," તેમણે ઉમેર્યું.

શ્રીવાસ્તવે વધુમાં જણાવ્યું કે બ્રાઝિલ એક મોટું બજાર છે, અને કાનપુરથી ઘણા ઉત્પાદનો સીધા બ્રાઝિલમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે, જેમાં ચામડાના ઉત્પાદનો, બેગ અને જૂતાનો સમાવેશ થાય છે. વેનેઝુએલામાં બદલાતી પરિસ્થિતિને જોતાં, નિકાસકારોએ હાલ રાહ જોવી પડશે. ચામડાના વેપારી પ્રેરણા વર્માએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના નિકાસકારો ઘણા મહિનાઓથી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. વેનેઝુએલાના સંકટથી તેમની સમસ્યાઓ વધી ગઈ છે, અને તેમને આશા છે કે સરકાર સહાય પૂરી પાડશે.

ચામડાની નિકાસ પરિષદના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ મુખ્તારુલ અમીને સૂચન કર્યું કે વેનેઝુએલાની પરિસ્થિતિને જોતાં, ભારતીય નિકાસકારોએ ટોગો અને બ્રાઝિલ જેવા અન્ય દેશો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.

