Explainer: નવા MDR ચાર્જનું સંપૂર્ણ ગણિત એક ક્લિકમાં જાણી લો, કોઈ મૂંઝવણ નહીં રહે
સરકાર દ્વારા જાહેર નોટિફિકેશન અનુસાર, 2 હજાર રૂપિયા કરતા વધુની ચુકવણી કરવા પર 0.40 ચાર્જ (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ) MDR આપવો પડશે
Published : September 16, 2026 at 12:42 PM IST
હૈદરાબાદ: કેન્દ્રની મોદી સરકારે UPI પેમેન્ટ પર ચાર્જ વસૂલવાની જાહેરાત કરી છે. સરકાર દ્વારા જાહેર નોટિફિકેશન અનુસાર, 2 હજાર રૂપિયા કરતા વધુની ચુકવણી કરવા પર 0.40 ચાર્જ (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ) MDR આપવો પડશે. અહીં આ વાત જાણવી જરૂરી છે કે આ નિયમ તમામ લોકો પર લાગુ નહીં થાય, માત્ર કેટલાક વેપારીઓ પર આ નિયમ એપ્લાય થશે.
સરકારનો આ નિયમ 15 ઓક્ટોબરથી સમગ્ર દેશમાં લાગુ થશે. MDR ચાર્જને લઇને સરકારે તમામ જાણકારી શેર કરી છે. રૂપિયા 2000નો પેમેન્ટ કરતા જ કસ્ટમર્સથી કોઇ ચાર્જ નહીં વસૂલવામાં આવે. આ પર્સન-ટૂ-પર્સન ટ્રાન્જેક્શન મફત રહેશે. આવો જાણીયે, 2000ની લિમિટનો શું અર્થ છે અને તેની અસર ક્યા લોકો પર પડશે?
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ₹2,000 સુધીની ચુકવણી માટે કોઈ ફી વસૂલવામાં આવશે નહીં. બેંકો અને ચુકવણી સિસ્ટમ પ્રદાતાઓ આ ચુકવણીઓ પર કોઈ પ્રત્યક્ષ કે છુપાયેલા શુલ્ક લાદી શકશે નહીં. આનો અર્થ એ નથી કે ₹2,001 ની ચુકવણી કરનાર વ્યક્તિ પાસેથી શુલ્ક લેવામાં આવશે.
જાણો રૂપિયા 2000થી વધુ પેમેન્ટ પર શું થશે?
ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રીએ સોમવાર 14 સપ્ટેમ્બર 2026ના એક નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું હતું, તેના અનુસાર રૂપિયા 2000 સુધી UPI પેમેન્ટ પર Payment and Settlement Actની કલમ 10A હેઠળ સુરક્ષા પ્રદાન કરવામાં આવી છે, તેનો અર્થ રૂપિયા 2000થી વધુનું UPI પેમેન્ટ કરવા પર ગ્રાહકથી કોઇ ચાર્જ લેવામાં નહીં આવે.
પર્સન-ટુ-પર્સન પેમેન્ટ કરવા પર શું થશે?
એવું પણ જાણવું જરૂરી છે કે જો કોઇ વ્યક્તિ પોતાના મિત્રને UPI પેમેન્ટ કરે છે તો શું તેને પણ ચાર્જ આપવો પડશે? કોઇ મિત્ર અથવા રિલેટિવ રૂપિયા 2000 અથવા 25000નું UPI Payment કરે છે તો આ ફ્રી રહેશે, તેના પર ચાર્જ નહીં આપવો પડે. 2000ની લિમિટનો અર્થ એવો નથી કે કોઇને 2,001 રૂપિયા પેમેન્ટ કરે તો તેનો પણ ચાર્જ આપવો પડશે. સરકારે એકદમ સ્પષ્ટ કરી દીધુ કે ગ્રાહકોને MDRનું પેમેન્ટ કરવું નહીં પડે, તેની ચુકવણી મર્ચન્ટ અથવા દુકાનદાર જ કરશે. આ પેમેન્ટ બેન્કને મળશે, માટે ગ્રાહકોને MDRનો કાપ તેમના ખાતામાંથી નહીં કપાય.
ક્યા પેમેન્ટ પર કેટલું આપવું પડશે MDR
|વેપારીને આપવામાં આવેલી રકમ
|કેટલી ફી MDR
|MDRની રકમ
|રૂપિયા 2,000
|કોઇ ફી નહીં
|ઝીરો
|રૂપિયા 3,000
|0.40 ટકા
|રૂપિયા 12
|રૂપિયા 50,000
|0.40 ટકા
|રૂપિયા 200
|રૂપિયા75,000થી વધુ
|વધુમાં વધુ રૂપિયા 300
|રૂપિયા 300
કેન્દ્ર સરકારે ચુકવણી પર એક નિશ્ચિત લિમિટ નક્કી કરી દીધી છે. નોટિફિકેશનમાં કહેવામાં આવ્યું કે MDR ફી રૂપિયા 300થી વધુ નહીં થાય. જો રૂપિયા 1 લાખનું પણ પેમેન્ટ કરે છે તો MDR ફી રૂપિયા 300 જ આપવા પડશે.
આ સવાલોના જવાબ દ્વારા તમારી શંકાઓ દૂર કરો
શું ગ્રાહકો પાસેથી MDR વસૂલવામાં આવશે?
ના, સરકારી સૂચનામાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે આ વ્યક્તિ-થી-વ્યક્તિ વ્યવહાર મફત છે. કોઈ શુલ્ક લેવાની જરૂર નથી.
શું વેપારીઓને મુક્તિ આપવામાં આવશે?
સરકારે નાના વેપારીઓને બાકાત રાખ્યા છે. તેમની પાસેથી પણ ₹2,000થી ઓછી કે વધુ ચુકવણી માટે ચાર્જ લેવામાં આવશે નહીં.
તમે નાના કે મોટા વેપારીને કેવી રીતે ઓળખશો?
સરકારી સૂચના અનુસાર, QR કોડ દ્વારા દર મહિને ₹1 લાખની ચુકવણી સ્વીકારતા વ્યક્તિ-થી-વ્યક્તિ વેપારીઓ (P2PM)ને MDR ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. સરકારે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે મોટા વેપારીઓની કુલ સંખ્યા ફક્ત 5% છે, જ્યારે બાકીના 95% નાના વેપારીઓ છે.
શું વેપારીઓ ગ્રાહકો પાસેથી MDR વસૂલ કરી શકે છે?
સરકારે જણાવ્યું હતું કે ગ્રાહકો પાસેથી MDR વસૂલવું સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે. આનો અર્થ એ છે કે વેપારીઓ આ ફી વસૂલ કરી શકતા નથી. વધુમાં, Google Pay, PhonePe અને Paytm જેવી એપ્લિકેશનો પણ વપરાશકર્તાઓ પાસેથી કોઈપણ પ્લેટફોર્મ ફી વસૂલશે નહીં.
આ પગલું શા માટે આવી રહ્યું છે?
સરકારે જણાવ્યું હતું કે બેંકો અને ફિનટેક કંપનીઓ UPI નેટવર્કને મજબૂત બનાવવા અને સાયબર છેતરપિંડી અટકાવવાનો બોજ ઉઠાવે છે. આનાથી નાણાકીય મજબૂતી મળશે, અને MDRના 5% એક ખાસ ભંડોળમાં જમા કરવામાં આવશે, જેનો ઉપયોગ ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા માટે કરવામાં આવશે.
શું PhonePe અને Google Payને ફાયદો થશે?
PhonePe, Google Pay અને Paytm એપ્સ UPI નેટવર્ક સાથે સીધી રીતે જોડાયેલા નથી. તેઓ બેંકો સાથે ભાગીદારી કરે છે. આ ભાગીદાર બેંકોને PSP બેંકો (પેમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ) કહેવામાં આવે છે. તેઓ UPI નેટવર્કના સંચાલનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. પરિણામે, તેઓ MDR નો મોટો હિસ્સો મેળવી શકે છે.
PSP બેંકો કઈ છે?
ઘણી બેંકો UPI માં ચુકવણી સેવા પ્રદાતાઓ તરીકે કાર્ય કરે છે. યસ બેંક, ICICI બેંક, HDFC બેંક અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા જેવા મુખ્ય ચુકવણી સેવા પ્રદાતાઓ યાદીમાં શામેલ છે.
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