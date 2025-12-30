₹30,000 નો પગાર ધરાવતા લોકો પણ કરોડપતિ બની શકે છે! જાણો સંપૂર્ણ ગણતરી
₹30,000 ના પગાર સાથે પણ, SIP માં નિયમિતપણે 20-30% રોકાણ કરીને 25 વર્ષમાં કરોડપતિ બનવું શક્ય છે. ચક્રવૃદ્ધિ નોંધપાત્ર લાભ આપે છે.
Published : December 30, 2025 at 8:47 PM IST
હૈદરાબાદ: મોટાભાગના લોકો તેમના જીવનમાં એક વાર કરોડપતિ બનવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. જ્યારે કેટલાક લોકો સખત મહેનત અને યોગ્ય રોકાણ દ્વારા આ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે મોટાભાગના લોકો માટે આ સ્વપ્ન અધૂરું રહે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે: શું નાના રોકાણો સાથે પણ કરોડપતિ બનવું શક્ય છે? નાણાકીય નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સ્વપ્ન SIP (સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન) દ્વારા સાકાર થઈ શકે છે.
SIP દ્વારા નાના રોકાણોથી મોટા ફાયદા
જો તમારો માસિક પગાર ₹30,000 હોય, તો પણ તમે SIP દ્વારા કરોડપતિ બની શકો છો. તમારે ફક્ત દર મહિને તમારા પગારના 20-30 ટકા રોકાણ કરવાની અને ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં દર મહિને ₹6,000નું રોકાણ કરો છો અને સરેરાશ વાર્ષિક 12% વળતર મેળવો છો, તો તમારું ભંડોળ આશરે 25 વર્ષમાં ₹1 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારું કુલ રોકાણ આશરે ₹18 લાખ હશે. બાકીની રકમ ચક્રવૃદ્ધિ દ્વારા બનાવવામાં આવશે.
SIP ના ફાયદા
- નિયમિત બચતની આદત: SIP નિયમિત રોકાણની આદત બનાવે છે.
- ચક્રવૃદ્ધિના ફાયદા: નાની રકમ પણ સમય જતાં મોટી રકમમાં પરિણમી શકે છે.
- બજાર સમય વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી: SIP રોકાણ સરેરાશ ખર્ચે કરવામાં આવે છે, તેથી બજારમાં વધઘટ ઓછી અસર કરે છે.
- નાની શરૂઆત કરો: માત્ર ₹500–₹1,000 થી રોકાણ શક્ય છે.
- પ્રવાહિતા: જો જરૂરી હોય તો રોકાણ કરેલી રકમ ઉપાડી શકાય છે.
- જોખમ વ્યવસ્થાપન: લાંબા ગાળે ઇક્વિટી SIP માં રોકાણ કરવાથી જોખમ ઘટે છે.
SIP ના ગેરફાયદા
- દર મહિને રોકાણ જરૂરી છે, તેથી સુગમતા ઓછી થાય છે.
- વહેલા ઉપાડથી ચક્રવૃદ્ધિના ફાયદા ઓછા થાય છે.
- જો બજાર લાંબા સમય સુધી ઘટે તો વળતર પર અસર થઈ શકે છે.
- નાની રકમથી શરૂઆત કરવાથી કરોડપતિ બનવામાં ઘણો સમય લાગી શકે છે.
- ઇક્વિટી SIP ટૂંકા ગાળામાં અસ્થિર હોઈ શકે છે.
SIP એ એક સરળ અને અસરકારક પદ્ધતિ છે જે સખત મહેનત અને નિયમિત રોકાણો સાથે કરોડપતિ બનવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી શકે છે. આની ચાવી સમય, ધીરજ અને શિસ્ત છે. નિષ્ણાતો માને છે કે લાંબા સમય સુધી યોગ્ય દિશામાં કરવામાં આવેલા નાના રોકાણો મોટા પરિણામો આપે છે, અને તે સામાન્ય લોકો માટે સૌથી વિશ્વસનીય નાણાકીય સાધન બની ગયું છે.
