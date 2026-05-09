ETV Bharat / business

ભારત-EU ભાગીદારી અત્યંત મજબૂત; મોદીનો 'આ યુદ્ધનો યુગ નથી' સંદેશ યુરોપિયન મૂલ્યો સાથે સુસંગત છે: રાજદૂત

EU રાજદૂત હર્વે ડેલ્ફિને જણાવ્યું હતું કે યુરોપિયન યુનિયન અને ભારત વચ્ચેની ભાગીદારીએ તેમના સંબંધોને એક નવા સ્તરે પહોંચાડ્યા છે

EU રાજદૂત હર્વે ડેલ્ફિને જણાવ્યું હતું કે યુરોપિયન યુનિયન અને ભારત વચ્ચેની ભાગીદારીએ તેમના સંબંધોને એક નવા સ્તરે પહોંચાડ્યા છે
EU રાજદૂત હર્વે ડેલ્ફિને જણાવ્યું હતું કે યુરોપિયન યુનિયન અને ભારત વચ્ચેની ભાગીદારીએ તેમના સંબંધોને એક નવા સ્તરે પહોંચાડ્યા છે (X/@EUAmbIndia)
author img

By PTI

Published : May 9, 2026 at 9:46 PM IST

|

Updated : May 9, 2026 at 9:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: યુરોપિયન યુનિયન (EU) ના રાજદૂત હર્વે ડેલ્ફિને જણાવ્યું હતું કે ભારત અને EU વચ્ચેની ભાગીદારી અમર્યાદિત, મહત્વાકાંક્ષી અને પ્રગતિશીલ છે, અને બંને પક્ષોએ તેમના સંબંધોને ગુણાત્મક અને વ્યૂહાત્મક બંને રીતે સંપૂર્ણપણે નવા સ્તરે પહોંચાડ્યા છે.

એક કાર્યક્રમને સંબોધતા, ડેલ્ફિને ટિપ્પણી કરી કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો સંદેશ - કે "આ યુદ્ધનો યુગ નથી" - યુરોપના મૂલ્યો અને ઓળખ સાથે ઊંડે સુધી મેળ ખાય છે.

લગભગ સાડા ત્રણ મહિના પહેલા યોજાયેલી ભારત-EU સમિટને એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવતા, તેમણે જણાવ્યું કે પ્રતીકવાદ, સાર અને વ્યૂહાત્મક મહત્વના સંકલનથી ઐતિહાસિક પરિણામો મળ્યા છે.

ડેલ્ફિને કહ્યું કે, "અમે અમારા સંબંધોને ગુણાત્મક અને વ્યૂહાત્મક બંને રીતે સંપૂર્ણપણે નવા સ્તરે પહોંચાડ્યા છે ભારત-EU ભાગીદારી અમર્યાદિત, મહત્વાકાંક્ષી અને પ્રગતિશીલ છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે, બંને પક્ષોના નેતાઓ વચ્ચે વહેંચાયેલ રાજકીય વિશ્વાસ અને પ્રતિબદ્ધતા વિના આ સિદ્ધિઓ શક્ય ન બન્યા હોત.

યુરોપ દિવસ સમારોહ દરમિયાન બોલતા, ડેલ્ફિને આગામી પાંચ વર્ષ માટે સંયુક્ત વ્યૂહાત્મક કાર્યસૂચિ, મહત્વાકાંક્ષી મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) માટે વાટાઘાટોના નિષ્કર્ષ, સુરક્ષા અને સંરક્ષણ ભાગીદારી કરાર પર હસ્તાક્ષર અને ગતિશીલતા પર એક વ્યાપક માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાને શિખર સંમેલનની મુખ્ય સિદ્ધિઓ તરીકે પ્રકાશિત કર્યા.

તેમણે કહ્યું, "ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વૈશ્વિક સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ તરફ કામ કરતા વિશ્વસનીય ભાગીદારો છે." બંને પક્ષો વચ્ચેના મુક્ત વેપાર કરારને તમામ ટ્રેડ ડીલની જનની તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

રાજદૂતે ટિપ્પણી કરી, "અમે પહેલેથી જ ભારતના અગ્રણી વેપારી ભાગીદાર છીએ. FTAના લાગુ થયા બાદ અમને અપેક્ષા છે કે આગામી વર્ષોમાં અમારો દ્વિપક્ષીય વેપાર બમણો થશે."

આર્થિક ડેટા ટાંકીને, તેમણે જણાવ્યું કે આશરે 6,000 યુરોપિયન કંપનીઓ ભારતમાં લગભગ 60 લાખ નોકરીઓનું સર્જન કરી રહી છે. યુરોપિયન યુનિયન, એક બ્લોક તરીકે, માલના સંદર્ભમાં ભારતનો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર છે. નાણાંકીય વર્ષ 2024-25 માટે, EU સાથે ભારતનો માલનો કુલ વેપાર આશરે $136 બિલિયન હતો.

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે, યુદ્ધો ભારે માનવ દુઃખ અને આર્થિક નુકસાનનું કારણ બને છે. ડેલ્ફીને કહ્યું, "વડાપ્રધાન મોદીનો સંદેશ - કે 'આ યુદ્ધનો યુગ નથી' - યુરોપના મૂલ્યો અને ઓળખ સાથે ઊંડે સુધી જોડાયેલો છે."

આ પણ વાંચો:

Last Updated : May 9, 2026 at 9:53 PM IST

TAGGED:

EUROPEAN UNION INDIA PARTNERSHIP
THE EUROPEAN UNION INDIA
PM NARENDRA MODI
EU AMBASSADOR HERVE DELPHIN
EUROPEAN UNION INDIA PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.