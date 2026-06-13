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EPFO: EPF ધારકોના ખાતામાં ક્યારે આવશે વ્યાજની રકમ, જાણો સમગ્ર પ્રક્રિયા

EPFOના કેન્દ્ર ન્યાસી બોર્ડે માર્ચમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે EPF જમા રકમ પર વાર્ષિક 8.25 ટકા વ્યાજ દરની ભલામણ કરી હતી.

EPFOને મોટી ખબર
EPFOને મોટી ખબર (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 5:28 PM IST

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નવી દિલ્હી: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ના કરોડો ધારકો નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે વ્યાજ ચૂકવણીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. માર્ચમાં, EPFO ​​ના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ (CBT) એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે EPF થાપણો પર 8.25% વાર્ષિક વ્યાજ દરની ભલામણ કરી હતી. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયના એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, CBT એ ભલામણ કરી હતી કે વ્યાજ સભ્યોના EPF ખાતામાં જમા કરવામાં આવે. જો કે, આ ભલામણના બે મહિના પછી પણ, સભ્યો હજુ પણ વાર્ષિક વ્યાજ ક્રેડિટની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

પ્રક્રિયા મુજબ, CBT નો પ્રસ્તાવ મંજૂરી માટે નાણા મંત્રાલયને મોકલવામાં આવે છે. મંત્રાલયની મંજૂરી મળ્યા પછી, ભલામણને સત્તાવાર રીતે સૂચિત કરવામાં આવે છે. તે પછી જ ખાતામાં વ્યાજ જમા કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં બહુવિધ પગલાં શામેલ હોવાથી, ડિપોઝિટ માટે કોઈ નિશ્ચિત તારીખ નથી. વ્યાજ સામાન્ય રીતે જૂન-જુલાઈમાં EPF ખાતામાં જમા થાય છે.

અગાઉની સમયરેખાના આધારે, એવો અંદાજ લગાવી શકાય છે કે EPF ખાતાધારકોને ટૂંક સમયમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે તેમના ખાતામાં વ્યાજ જમા થતું જોવા મળશે. ગયા વર્ષે, જૂન અને જુલાઈમાં EPFO ​​સભ્યોના ખાતામાં વ્યાજ જમા કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, સામાન્ય રીતે સરકાર દ્વારા CBT દ્વારા ભલામણ કરાયેલ વ્યાજ દરને ઔપચારિક રીતે મંજૂરી અને સૂચિત કર્યા પછી જ વ્યાજ જમા થાય છે.

EPF યોજના, 1952 ના ફકરા 60 હેઠળ, વ્યાજની ગણતરી માસિક ચાલી રહેલ બેલેન્સ પર કરવામાં આવે છે અને વાર્ષિક ધોરણે ચક્રવૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે.

ETF(એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ) અને અન્ય રોકાણોમાંથી મજબૂત વળતરને કારણે, EPFO ​​ઘણા વર્ષોથી 8% થી વધુ વ્યાજ દર ઓફર કરી રહ્યું છે, જે EPFOના રોકાણ પોર્ટફોલિયોની મજબૂત ક્રેડિટ પ્રોફાઇલ અને તેના સભ્યોને સારું વળતર આપવાની તેની સતત ક્ષમતા દર્શાવે છે.

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