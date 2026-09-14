EPFO ખાતાધારકો માટે GOOD NEWS: હવે WhatsApp પર જ મળશે PFની A to Z વિગતો, જાણો આખી પ્રોસેસ
EPFOએ WhatsApp સેવા શરૂ કરી છે. હવે, તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી ફક્ત 'Hello' ટાઈપ કરીને વિગતો જાણી શકશો.
Published : September 14, 2026 at 1:09 PM IST
નવી દિલ્હી: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ પોતાના કરોડો શેરધારકોને મોટી રાહત આપતા એક નવી અને ખૂબ જ સુગમ ડિજિટલ સેવાની શરુઆત કરી છે. EPFOએ સત્તાવાર રીતે પોતાની 'વ્હોટ્સએપ ચેનલ' લૉન્ચ કરી દીધી છે. જેના મારફતે પીએફ ખાતાધારક હવે ફક્ત એક 'Hello' મેસેજ મોકલીને પોતાના ખાતા સાથે જોડાયેલી તમામ જાણકારીઓ સીધી પોતાના મોબાઈલ સ્ક્રીન પર મેળવી શકશે. સંગઠને પોતાના સત્તાવાર સોશીયલ મીડિયા હેન્ડલ 'એક્સ' પર આ ક્રાંતિકારી પગલાની જાણકારી આપી છે.
આ નવી વ્યવસ્થા અંતર્ગત, પીએફ સભ્યોને હવે પોતાનું બેલેન્સ જાણવા કે ક્લેમ સ્ટેટસ ટ્રેક કરવા માટે ઈપીએફઓ પોર્ટલ કે ઉમંગ (UMANG) એપ પર વારંવાર લૉગિન કરવાની જરૂર નહીં પડે. ઈપીએફઓનું આ નવું પ્લેટફૉર્મ એક ઉન્નત એઆઈ ચેટબૉટ અને સુરક્ષિત ડેટાબેસ સર્ચ ટેકનિક પર કામ કરે છે.
જાણો કેવી રીતે કામ કરશે આ સેવાઃ વ્હોટ્સએપ પર આ સેવાનો લાભ ઉઠાવવા માટે સભ્યોએ ઈપીએફઓની રજિસ્ટર્ડ વ્હોટ્સએપ ચેનલમાં જોડાવું પડશે. ત્યાર બાદ, તેમણે પોતાના રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબરથી ફક્ત 'Hello' લખીને મોકલવું પડશે. મેસેજ મળતા જ, સિસ્ટમ સૌથી પહેલા સુરક્ષા તપાસ અંતર્ગત એ ચેક કરશે કે મેસેજ યૂનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) સાથે લિંક મોબાઈલ નંબર પરથી જ આવ્યો છે કે નહીં. વેરિફિકેશન સફળ થયા બાદ, સભ્યોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં એક સરળ મેનૂ દેખાશે, જેમાંથી તેઓ પોતાની જરૂરિયાત અનુસાર વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે.
EPFO now on WhatsApp too!— EPFO (@officialepfo) September 13, 2026
📢Join EPFO's official WhatsApp Channel to get important updates and useful information. Click on the link to join. https://t.co/k2KmISipxw #EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #EPFOWhatsAppChannel pic.twitter.com/mgLueBG1GD
વ્હોટ્સએપ પર મળશે પ્રમુખ સુવિધાઓ
પીએફ બેલેન્સની તરત જાણકારીઃ ખાતાધારક વગર કોઈ ટેકનિકલ સમસ્યાએ પોતાના પીએફ ખાતાનું કુલ બેલેન્સ જોઈ શકશે.
પાછલા 5 ટ્રાન્જેક્શનની હિસ્ટ્રીઃ તમારા ખાતામાં કંપની દ્વારા જમા કરવામા આવેલા છેલ્લા પાંચ યોગદાનની સંપૂર્ણ વિગતો મળશે.
લાઈવ ક્લેમ સ્ટેટસઃ PF ઉપાડ અથવા ટ્રાન્સફરની અરજીઓની સ્થિતિ સીધી રીતે જાણી શકાય છે.
ચેનલ સાથે જોડાવાની પ્રક્રિયાઃ ઈપીએફઓએ સભ્યોની સુવિધા માટે એક સત્તાવાર ક્યૂઆર કોડ જારી કર્યો છે, જેને સ્કેન કરીને સીધા એ ચેનલ સાથે જોડાઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત, સભ્યો સત્તાવાર લિંક પર ક્લિક કરીને પણ સીધા ચેનલનો ભાગ બની શકે છે અને ભવિષ્યના તમામ મહત્ત્વપૂર્ણ અપડેટ્સ અને નોટિફિકેશન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
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