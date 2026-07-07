ETV Bharat / business

8 કરોડ લોકો માટે મોટી ખુશખબર: ટૂંક સમયમાં PF એકાઉન્ટમાં જમા થશે વ્યાજના પૈસા, આવી રીતે ચેક કરો

EPFO સૉફ્ટવેર અપગ્રેડને કારણે હવે કરોડો સભ્યોના પીએફ ખાતામાં વ્યાજના પૈસા પહેલા કરતા ઘણી ઝડપથી જમા થશે

EPFO સૉફ્ટવેર અપગ્રેડને કારણે હવે કરોડો સભ્યોના પીએફ ખાતામાં વ્યાજના પૈસા પહેલા કરતા ઘણી ઝડપથી જમા થશે
EPFO સૉફ્ટવેર અપગ્રેડને કારણે હવે કરોડો સભ્યોના પીએફ ખાતામાં વ્યાજના પૈસા પહેલા કરતા ઘણી ઝડપથી જમા થશે (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ના લગભગ 8 કરોડ સભ્યો માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકારે નાણાંકીય વર્ષ 2025-26 માટે ભવિષ્ય નિધિ (PF) થાપણો પર 8.25% ના વ્યાજ દરને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપી છે. EPFO ​​એ તેની તમામ પ્રાદેશિક કચેરીઓને સૂચનાઓ જારી કરી છે કે શક્ય તેટલી વહેલી તકે ખાતાધારકોના ખાતામાં વ્યાજના નાણાં ટ્રાન્સફર (ક્રેડિટ) કરવાનું શરૂ કરે.

નવી સિસ્ટમ સાથે ઝડપી ટ્રાન્સફર શક્ય બનશે

આ વખતે, PF ખાતાધારકોને વ્યાજના નાણાં માટે વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં. EPFO ​​એ તાજેતરમાં એક મુખ્ય ડેટાબેઝ મજબૂતી કરવા અને સોફ્ટવેર અપગ્રેડને કારણે, વ્યાજના નાણાં ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા પહેલા કરતા ઘણી ઝડપી બનશે. પહેલાં, બધા સભ્યોના ખાતા સુધી પૈસા પહોંચવામાં એક થી બે મહિના લાગતા હતા, પરંતુ હવે આ પ્રક્રિયા ખૂબ ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે.

આ સતત ત્રીજા વર્ષે સરકારે EPFO ​​સભ્યો માટે 8.25% વ્યાજ દર જાળવી રાખ્યો છે. આ વર્ષે માર્ચમાં EPFO ​​ના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ (CBT) દ્વારા આ દરની ભલામણ કરવામાં આવી હતી, અને નાણા મંત્રાલયે જૂનમાં તેની અંતિમ મંજૂરી આપી હતી.

ઘરે બેઠા તમારા PF બેલેન્સને આ રીતે તપાસો

વ્યાજની રકમ તમારા ખાતામાં જમા થતાંની સાથે જ, તમે નીચે આપેલા ચાર સરળ સ્ટેપ્સનો ઉપયોગ કરીને તમારા વધેલા બેલેન્સને ચકાસી શકો છો:

1. પોર્ટલ દ્વારા: તમારા મોબાઇલ અથવા કમ્પ્યુટર પર EPFO ​​ની સત્તાવાર પાસબુક વેબસાઇટ (epfindia.gov.in) ખોલો. તમારો UAN નંબર, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરીને લોગ ઇન કરો. પછી તમે તમારી પાસબુક જોવા માટે તમારા PF મેમ્બર ID પસંદ કરી શકો છો.

2. મિસ્ડ કૉલથી: તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી 9966044425 પર મિસ્ડ કોલ આપો. બે વાર રિંગ વાગ્યા પછી, કોલ આપમેળે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે અને તમને તમારા મોબાઇલ પર બેલેન્સ મેસેજ મળશે.

3. SMS મોકલીને: તમારા રજિસ્ટર્ડ નંબર પરથી, "EPFOHO UAN ENG" (અંગ્રેજી માટે) મેસેજ 7738299899 પર મોકલો. તમે અંગ્રેજીને તમારા મનપસંદ ભાષાનો કોડ પણ લખી શકો છો.

4. ઉમંગ એપ: ઉમંગ એપ ડાઉનલોડ કરો અને લોગ ઇન કરો. 'All Services' પર જાઓ અને EPFO સર્ચ કરો. પછી, 'view Passbook' પર ક્લિક કરો અને તમારા રજિસ્ટર્ડ નંબર પર પ્રાપ્ત OTP નો ઉપયોગ કરીને તમારું બેલેન્સ ચેક કરો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

UMANG APP PF BALANCE
EPFO NEWS
EPFO INTEREST RATE
PF BALANCE CHECK
UMANG APP PF BALANCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.