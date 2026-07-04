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EPFO પોર્ટલમાંથી હટી આ 2 સેવાઓ: હવે નવો UAN ન જનરેટ થશે, ન જૂનો એક્ટિવેટ થશે, આ રીતે નિપટાવો કામ

આ ફેરફાર પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઓનલાઈન સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાનો અને પીએફ ખાતાઓમાં છેતરપિંડી અટકાવવાનો છે

આ ફેરફાર પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઓનલાઈન સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાનો અને પીએફ ખાતાઓમાં છેતરપિંડી અટકાવવાનો છે
આ ફેરફાર પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઓનલાઈન સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાનો અને પીએફ ખાતાઓમાં છેતરપિંડી અટકાવવાનો છે (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 3:41 PM IST

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હૈદરાબાદ: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ તેના કરોડો ખાતાધારકો માટે તેની ઑનલાઈન નિયમોમાં એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે. લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી ચાલેલા સોફ્ટવેર અને ડેટાબેઝ અપગ્રેડેશન પછી આ પોર્ટલ ફરીથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. જો કે, આ રી:લૉન્ચ સાથે, EPFO ​​એ વેબસાઇટ પરથી તેની બે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ સેવાઓ કાયમી ધોરણે દૂર કરી દીધી છે.

હવે યૂઝર્સે મુખ્ય EPFOની મુખ્ય ​​વેબસાઇટ પર જઈને ન તો નવો યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) જનરેટ કરી શકશે ન તો હાલના UAN ને સક્રિય કરી શકશે. વિભાગે આ બે મુખ્ય સુવિધાઓને કેન્દ્ર સરકારની 'UMANG' મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર સંપૂર્ણપણે ટ્રાન્સફર કરી દીધી છે.

સુરક્ષા માટે 'ફેસ સ્કેન' ફરજિયાત

આ ફેરફાર પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઑનલાઈન સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા અને PF ખાતાઓ સંબંધિત છેતરપિંડી અટકાવવાનો છે. નવા નિયમો હેઠળ, ફક્ત મોબાઇલ OTP દ્વારા UAN એક્ટિવેટ અથવા એલૉટ હવે થશે નહીં. EPFO ​​એ હવે આધાર-આધારિત ફેસ ઓથેન્ટિકેશન (FAT) એટલે કે ચહેરાની ઓળખ ફરજિયાત બનાવી દીધી છે. યૂઝર્સે હવે તેમના મોબાઇલ કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને તેમના ચહેરાને સ્કેન કરીને બાયોમેટ્રિક ચકાસણી પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે.

UMANG એપથી કેવી રીતે થશે કામ

  • એપ્સ ડાઉનલોડ કરો: સૌપ્રથમ, Google Play Store પરથી UMANG એપ અને UIDAI ની Aadhaar FaceRD એપ તમારા સ્માર્ટફોન પર ડાઉનલોડ કરો.
  • EPFO સેવાઓ: UMANG એપ ખોલો અને PF (EPFO) સંબંધિત સેવાઓ પસંદ કરો.
  • ફેસ ઑથેન્ટિકેશન: 'UAN એલોટમેન્ટ' અથવા 'એક્ટિવેશન' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો, તમારો આધાર નંબર દાખલ કરો અને કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને તમારા ચહેરાને સ્કેન કરો.
  • પ્રક્રિયા પૂર્ણ: એકવાર ચકાસણી સફળ થઈ જાય, પછી તમારો UAN સક્રિય થઈ જશે અથવા નવો નંબર જનરેટ થશે.

ક્લેઈમ સેટલમેન્ટમાં થઈ શકે છે વિલંબ

EPFO અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પોર્ટલ અપગ્રેડ કાર્યને કારણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં નોંધપાત્ર બેકલોગ એકઠો થયો છે. પરિણામે, PF ઉપાડ, એડવાન્સિસ અને ટ્રાન્સફર જેવા દાવાઓના સમાધાનમાં થોડા વધારાના દિવસો લાગી શકે છે. જો કે, યૂઝર્સે હજુ પણ પહેલાની જેમ જ પોર્ટલમાં લોગ ઇન કરીને અન્ય કાર્યો જેમ કે તેમની ઈ-પાસબુક જોવા અને ક્લેઈમની સ્થિતિ ટ્રેક કરવા - ઓનલાઈન કરી શકે છે. વધુમાં, ભૂલી ગયેલા UAN ને મેળવવાની પ્રક્રિયા ઘણી સરળ બનાવવામાં આવી છે.

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EPFO PORTAL UPDATES
UAN ACTIVATION PROCESS
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