PF Alert: તાત્કાલિક પતાવી દેજો આ કામ, નહીંતર ફસાઈ જશે PFના પૈસા; EPFOએ રજૂ કર્યો નવો આદેશ
EPFO ના નવા નિયમો હેઠળ, જો UAN પોર્ટલ પર પ્રોફાઇલ ફોટો અપડેટ ન કરવામાં આવે તો ખાતાધારકોના ઈ-નોમિનેશન અને PF ક્લેઈમ અટકી શકે છે
Published : July 14, 2026 at 4:17 PM IST
હૈદરાબાદ: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ તેના કરોડો સભ્યો માટે એક મહત્વપૂર્ણ એલર્ટ રજૂ કર્યું છે. નવા EPFOના નવા નિયમો હેઠળ, જો કોઈ PF ખાતાધારકે યુનિફાઇડ મેમ્બર પોર્ટલ પર પોતાનો પ્રોફાઇલ ફોટો અપડેટ ન કર્યો હોય, તો તેમના PF ક્લેઈમ્સ અને ઈ-નૉમિનેશનની પ્રક્રિયા અટકી શકે છે. ડિજિટલ સિક્ટોરિટીને મજબૂત બનાવવા અને ઓનલાઈન છેતરપિંડીને રોકવા માટે સંસ્થાએ આ નિયમનો કડક અમલ કર્યો છે.
ઓળખ અને સુરક્ષા માટે ફોટો ફરજિયાત
EPFO અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રોફાઇલ ફોટો સભ્યની ડિજિટલ ઓળખ સ્થાપિત કરવાના પ્રાથમિક માધ્યમ તરીકે કામ કરે છે. જો પોર્ટલ પર ફોટો અપલોડ કરવામાં ન આવે, તો સભ્યનું 'ઈ-નૉમિનેશન' પૂર્ણ થઈ શકતું નથી. ઈ-નૉમિનેશન વિના ઑનલાઈન એડવાન્સ અથવા અંતિમ PF ક્લેઈમનું સેટલમેન્ટ થતું ન હોવાથી, આ નાની દેખરેખ ખાતાધારકો માટે ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે. પ્રોફાઇલને સંપૂર્ણ રીતે અપડેટ રાખવાથી ખાતરી થાય છે કે દાવાની પતાવટ ઝડપથી અને પારદર્શક રીતે પ્રક્રિયા થાય છે.
ઘરેથી તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો કેવી રીતે અપડેટ કરવો: PF ખાતાધારકો નીચે દર્શાવેલ સરળ ઓનલાઈન પ્રક્રિયાને અનુસરીને મિનિટોમાં તેમના ફોટા અપલોડ કરી શકે છે:
પોર્ટલની વિઝિટ કરો: સૌપ્રથમ, સત્તાવાર EPFO સભ્ય પોર્ટલની મુલાકાત લો અને તમારા 12-અંકના UAN અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો.
પ્રોફાઇલ વિકલ્પ પસંદ કરો: હોમ પેજ ખુલ્યા પછી, મેનૂ બારમાં 'વ્યૂ' ટેબ પર ક્લિક કરો અને ડ્રોપ-ડાઉન મેનૂમાંથી 'પ્રોફાઇલ' વિકલ્પ પસંદ કરો.
ફોટો બદલો: અહીં, તમને ડાબી બાજુએ તમારા પ્રોફાઇલ છબીની નીચે 'ફોટો બદલો' વિકલ્પ દેખાશે; તેના પર ક્લિક કરો.
અપલોડ કરો અને સેવ કરો: તમારા કમ્પ્યુટર અથવા મોબાઇલમાંથી ડિજિટલ પાસપોર્ટ-સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ પસંદ કરવા માટે 'બ્રાઉઝ' બટન દબાવો. તે પછી, 'પ્રીવ્યૂ' જુઓ, 'ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરો' પર ક્લિક કરો અને તેને સેવ કરવા માટે 'ઓકે' દબાવો.
અનુસરવા માટેની મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા
ફોટો અપલોડ કરતી વખતે EPFO ની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવું આવશ્યક છે; અન્યથા, ફોટો નકારવામાં આવી શકે છે:
- ફોટો તાજેતરનો, રંગીન, પાસપોર્ટ-સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ હોવો જોઈએ.
- ફોટોની પૃષ્ઠભૂમિ સાદી સફેદ અથવા આછા રંગની હોવી જોઈએ.
- ચહેરો ટોપી, સ્કાર્ફ અથવા કાળા ચશ્માથી મુક્ત હોવો જોઈએ, અને બંને કાન સ્પષ્ટ રીતે દેખાતા હોવા જોઈએ.
ઓટો-સેટલમેન્ટ માટે KYC પણ ફરજિયાત
EPFO એ તાજેતરમાં તેની ઓટો-સેટલમેન્ટ સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરી છે, જેનાથી માન્ય ઓળખપત્રો સાથેના દાવાઓ ફક્ત 3 થી 4 દિવસમાં સીધા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. આ માટે, તમારું આધાર કાર્ડ (ફોટોગ્રાફ સાથે) તમારા UAN સાથે લિંક હોવું આવશ્યક છે, તમારું PAN કાર્ડ ચકાસાયેલ હોવું આવશ્યક છે (TDS કપાત ટાળવા માટે), અને તમારા બેંક ખાતાની વિગતો (IFSC કોડ સહિત) સચોટ અને સક્રિય હોવી આવશ્યક છે.
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