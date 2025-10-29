EPFO PF માટે પગાર મર્યાદા વધારીને 25,000 રૂપિયા કરી શકે છે, કર્મચારીઓને ફાયદો થશે
હાલમાં, કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ માટે ફરજિયાત પગાર મર્યાદા રુ.15,000 પ્રતિ માસ છે. EPFO તેને વધારીને રુ.25,000 કરી શકે છે.
Published : October 29, 2025 at 6:52 PM IST
નવી દિલ્હી : નાણાકીય બોજનો સામનો કરી રહેલા ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓને આગામી દિવસોમાં નોંધપાત્ર રાહત મળી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) અને કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) હેઠળ ફરજિયાત યોગદાન માટે પગાર મર્યાદા વર્તમાન રુ.15,000 પ્રતિ માસથી વધારીને રુ.25,000 પ્રતિ માસ કરી શકે છે. આ પગલાથી લાખો કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.
સરકારી અધિકારીઓને ટાંકીને મીડિયા રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે EPFOનું સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ તેની આગામી બેઠકમાં આ અંગે વિચાર કરી શકે છે, જે ડિસેમ્બર અથવા જાન્યુઆરીમાં યોજાઈ શકે છે.
હાલમાં, EPF અને EPS યોગદાન માટે પગાર મર્યાદા રુ.15,000 પ્રતિ માસ છે. પગાર મર્યાદામાં પ્રસ્તાવિત વધારાનો હેતુ પ્રવર્તમાન વેતન સ્તરો સાથે પાત્રતા મર્યાદાને સંરેખિત કરવાનો છે, ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં જ્યાં વેતનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. જો અમલમાં મૂકવામાં આવે તો, 2014 પછી પગાર મર્યાદામાં આ પ્રથમ સુધારો હશે.
મનીકંટ્રોલના અહેવાલ મુજબ, શ્રમ મંત્રાલયના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે વેતન મર્યાદામાં રૂ. 10,000નો વધારો થવાથી 1 કરોડથી વધુ વધારાના કર્મચારીઓ માટે EPF અને EPS યોગદાન ફરજિયાત બની શકે છે. અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "વેતન મર્યાદા વધારવાની માંગ વધી રહી છે, ખાસ કરીને ટ્રેડ યુનિયનો તરફથી, કારણ કે વર્તમાન મર્યાદા હવે મહાનગરો અને મોટા ઔદ્યોગિક કેન્દ્રોમાં વાસ્તવિક વેતન પરિસ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરતી નથી."
પગાર મર્યાદા વધારે હોવાથી શું ફાયદો થશે?
વર્તમાન EPFO નિયમો હેઠળ, નોકરીદાતા અને કર્મચારીઓ બંને દર મહિને તેમના મૂળ પગારના 12 ટકા EPF અને EPS માં ફાળો આપે છે. કર્મચારીનો સંપૂર્ણ 12 ટકા EPF ખાતામાં જાય છે, જ્યારે નોકરીદાતાનું યોગદાન EPFમાં 3.67 ટકા અને EPS માં 8.33 ટકા છે. પગાર મર્યાદા વધારે હોવાથી કર્મચારીઓના સામાજિક સુરક્ષા કવરેજમાં વધારો થશે જ, પરંતુ EPF અને EPS બંનેમાં મોટો ભંડોળ પણ બનશે, જેના પરિણામે લાંબા ગાળાની પેન્શન અને વ્યાજની આવકમાં વધારો થશે.
જો EPF માટે આગામી પગાર મર્યાદા રુ.25,000 નક્કી કરવામાં આવે, તો 12% દર નોકરીદાતાઓ અને કર્મચારીઓ બંનેના માસિક યોગદાનને રુ.1,800 થી વધારીને રુ.3,000 કરશે. આનો અર્થ એ થયો કે કર્મચારીઓને તેમના PF અને પેન્શન યોગદાનમાં રુ.2,400 વધુ મળશે.
EPFO પાસે હાલમાં આશરે 76 મિલિયન સક્રિય સભ્યો છે અને તે આશરે રુ.26 લાખ કરોડના કુલ ભંડોળનું સંચાલન કરે છે. મૂળ પગારમાં પ્રસ્તાવિત સુધારાથી કર્મચારીઓ માટે સામાજિક સુરક્ષા વધશે અને વધતી જતી આર્થિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે નાણાકીય સ્થિરતા સુનિશ્ચિત થશે તેવી અપેક્ષા છે.
