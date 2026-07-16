EPFOએ ખાતામાં મોકલ્યું PFનું વ્યાજ, આ રીતે કરો ચેક
EPFOએ 2025-26ના નાણાકીય વર્ષનું વ્યાજ લગભગ 34 કરોડ ખાતામાં મોકલવામાં આવ્યું છે.
Published : July 16, 2026 at 7:08 PM IST
હૈદરાબાદ: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠને વ્યાજના પૈસા PF ખાતામાં જમા કરાવ્યા છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે નિર્ધારિત 8.25 ટકાના દરે વ્યાજ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું છે, અને 15 જુલાઈની અંતિમ તારીખ સુધીમાં લાખો ખાતાઓમાં વ્યાજ જમા થઈ ગયું છે.
34 કરોડ ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયા વ્યાજના પૈસા
EPFOએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે વ્યાજના પૈસા એક જ દિવસમાં આશરે 34 કરોડ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે. કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી બાદ, EPFOએ આ નાણાકીય વર્ષ માટે 8.25 ટકા વ્યાજ દર લાગુ કર્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે લોકોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયેલા તમામ વ્યાજના પૈસા આ વ્યાજ દર અનુસાર ગણવામાં આવ્યા છે. અગાઉ, કર્મચારીઓને તેમના EPF વ્યાજ મેળવવા માટે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર સુધી રાહ જોવી પડતી હતી, પરંતુ આ વખતે વ્યાજના પૈસા ખૂબ વહેલા આવ્યા છે.
EPF ખાતામાં આ રીતે પૈસા ચેક કરો?
ખાતાધારકોએ કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલાંઓનું પાલન કરવાની જરૂર પડશે:
- સૌપ્રથમ, EPFO Member Passbook Portal પર જાઓ.
- તમારો UAN નંબર દાખલ કરો.
- તમારો પાસવર્ડ અને કેપ્ચા દાખલ કરો.
- Sign In કરો.
- ત્યારબાદ તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે. તેને દાખલ કરો.
- ત્યારબાદ તમે પાસબુક સેક્શનને સરળતાથી ઍક્સેસ કરી શકો છો.
- ત્યાં તમારું Member ID પસંદ કરો.
- ત્યારબાદ તમારી PF પાસબુક સ્ક્રીન પર ખુલશે.
- તમે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે વ્યાજ જોઇ શકશો.
UMANG એપથી EPFનું વ્યાજ તપાસો
- આ કરવા માટે, તમારા મોબાઇલ પર UMANG App ડાઉનલોડ કરો.
- લોગ ઇન કર્યા પછી, એપમાં EPFO શોધો અને તેને પસંદ કરો.
- તે બાદ, Employee Centric Service પર જાઓ.
- ત્યારબાદ View Passbook ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
- તમારો UAN નંબર દાખલ કરો અને Get OTP પર ક્લિક કરો.
- ત્યારબાદ OTP દાખલ કરો અને તમારું Member ID પસંદ કરો.
- આ પછી, તમારી પાસબુક ખુલશે.
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