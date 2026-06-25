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EPFO Good News: PFનું વ્યાજ આવ્યું કે નથી આવ્યું? ઘરે બેઠા 1 મિનિટમાં આ રીતે ચેક કરો તમારૂ બેલેન્સ

સરકાર દ્વારા EPFO ​​વ્યાજ દરોની જાહેરાત બાદ, સબ્સ્ક્રાઇબર્સ હવે તેમના ખાતામાં રકમ જમા થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 4:34 PM IST

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હૈદરાબાદ: નોકરી કરનારા દરેક વ્યક્તિ માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPF) ભવિષ્યની સુરક્ષાને સૌથી મોટો સહારો છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ વર્ષ 2025-26 માટે વ્યાજ દર 8.25% નક્કી કર્યો છે.

તમારા નિવૃત્તિ સમય માટે આ માળખાને સુરક્ષિત રાખવા માટે, સમયાંતરે તમારા બેલેન્સની તપાસ કરવી ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. હવે તમે તમારા ઘરે બેઠા સરળતાથી શોધી શકો છો કે તમારા ખાતામાં વ્યાજ જમા થયું છે કે નહીં અને કંપની સમયસર પૈસા જમા કરી રહી છે કે નહીં.

EPFO પાસબુક પોર્ટલ પરથી ઓનલાઇન ચેક કરો

EPFO પાસબુક પોર્ટલ તમારા ખાતાની સંપૂર્ણ વિગતો જોવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે. નીચે આપેલા સ્ટેપ્સને ફોલો કરો:

  • સૌથી પહેલા EPFO Passbook Portal વેબસાઇટ પર જાઓ.
  • પોતાનો 12 અંકનો UAN નંબર, પાસવર્ડ અને સ્ક્રીન પર દેખાતો કેપ્ચા કોડ નાખીને લોગ ઇન કરો.
  • તમને આધાર સાથે જોડાયેલા મોબાઇલ નંબર પર એક OPT આવશે, તેને નાખીને વેરિફિકેશન પૂર્ણ કરો.
  • લોગ ઇન થયા બાદ પોતાની Member ID પસંદ કરો.
  • તે બાદ તમારી પાસબુક સ્ક્રીન પર આવી જશે, જેને તમે ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો.

પાસબુકમાં શું છે અને કેવી રીતે જોઇ શકાય?

તમારો અને કંપનીનો હિસ્સો: પાસબુકમાં 'EE Amount' કોલમ તમારા પગારમાંથી કાપવામાં આવેલી 12% રકમ બતાવશે. 'ER Amount' કોલમ કંપની દ્વારા જમા કરાયેલ 3.67% હિસ્સો બતાવશે.

  • પેન્શન ફંડ: 'EPS' કોલમ કંપની દ્વારા તમારા પેન્શનમાં જમા કરાયેલ 8.33% રકમ બતાવશે.
  • વ્યાજ એન્ટ્રી: પાસબુકના સૌથી નીચે તમને વ્યાજની રકમ દેખાશે. જો વ્યાજ જમા થયું હોય, તો તે "Int. Updated up to 31/03/2026" લખેલુ બતાવશે.

UMANG એપ અને સરળ ઓફલાઇન પદ્ધતિઓ

જો તમે કોઈ એપનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તો તમારા ફોન પર UMANG એપ ડાઉનલોડ કરો. એપ ખોલો, EPFO ​​>View Passbook પર નેવિગેટ કરો અને તમારું બેલેન્સ ચેક કરવા માટે તમારો UAN અને OTP દાખલ કરો.

જો તમારી પાસે સ્માર્ટફોન કે ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ ન હોય, તો પણ તમે ફક્ત એક સેકન્ડમાં તમારું બેલેન્સ ચેક કરી શકો છો:

  • મિસ્ડ કોલ દ્વારા: તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી 9966044425 પર મિસ્ડ કોલ આપો. રિંગ વાગ્યા પછી કોલ આપમેળે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે, અને તમને તમારા બેલેન્સની વિગતો સાથેનો SMS પ્રાપ્ત થશે.
  • SMS દ્વારા: તમારા ફોનના મેસેજ બોક્સમાં 'EPFOHO UAN HIN' લખો અને તેને 7738299899 પર મોકલો. તમને તરત જ હિન્દીમાં સંપૂર્ણ વિગતો પ્રાપ્ત થશે.

જો કંપની PF રકમ જમા ન કરાવે તો શું કરવું?

નિયમો અનુસાર, કંપનીએ પગાર કાપ્યાના 15 દિવસની અંદર PF રકમ સરકારી ખાતામાં જમા કરાવવી જરૂરી છે. જો તમારા પગારમાંથી PF કાપવામાં આવી રહ્યો હોય પરંતુ પાસબુકમાં દેખાતો ન હોય, તો તાત્કાલિક તમારી કંપનીના HR વિભાગ સાથે વાત કરો. જો કંપની સંતોષકારક જવાબ ન આપે, તો તમે EPFO ​​ફરિયાદ પોર્ટલ, EPFiGMS દ્વારા ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. વધુમાં, તમે ટોલ-ફ્રી નંબર 14470 પર કૉલ કરીને મદદ મેળવી શકો છો.

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