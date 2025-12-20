ETV Bharat / business

EPFOનો મોટો નિર્ણય: બે નોકરીઓ વચ્ચે 60 દિવસ સુધીના અંતરને હવે 'સર્વિસ બ્રેક' ગણવામાં આવશે નહીં

EPFOએ EDLI નિયમોમાં સુધારો કર્યો જેથી 60 દિવસ સુધીના નોકરીના અંતરને સેવા વિરામ તરીકે ન ગણવામાં આવે, અને લઘુત્તમ વીમા રકમ વધારીને ₹50,000 કરવામાં આવી.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: EPFO એ EDLI નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે, જેમાં ડિસેમ્બર 2025 માં એક મહત્વપૂર્ણ અને આશ્વાસન આપતો નિર્ણય લઈને કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોના હિતમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય ખાસ કરીને એવા પરિવારોને લાભ આપશે જેમના મૃત્યુ દાવાઓ અગાઉ નાની ટેકનિકલ સમસ્યાઓ અથવા નોકરી બદલાવ દરમિયાન ટૂંકા અંતર (સર્વિસ બ્રેક) ને કારણે વિલંબિત અથવા નકારવામાં આવ્યા હતા.

EPFO એ કર્મચારી ડિપોઝિટ લિંક્ડ ઇન્શ્યોરન્સ (EDLI) યોજનાના નિયમોને વધુ વ્યવહારુ અને કર્મચારી-મૈત્રીપૂર્ણ બનાવ્યા છે. નવા પરિપત્ર મુજબ, શનિવાર, રવિવાર અથવા બે નોકરીઓ વચ્ચે જાહેર કરાયેલ સરકારી રજાઓને હવે સેવા વિરામ ગણવામાં આવશે નહીં. અગાઉ, એવું જોવામાં આવ્યું હતું કે જો કોઈ કર્મચારી શુક્રવારે નોકરી છોડી દે અને સોમવારે નવી નોકરીમાં જોડાય, તો વચ્ચેના સપ્તાહાંતને વિરામ ગણવામાં આવતો હતો. આના પરિણામે કર્મચારીની સતત સેવામાં વિરામ થતો હતો, જેના કારણે તેમના પરિવારો EDLI વીમા લાભોથી વંચિત રહેતા હતા.

EPFO એ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે રાષ્ટ્રીય રજાઓ, ગેઝેટેડ રજાઓ, રાજ્ય રજાઓ અને પ્રતિબંધિત રજાઓને સેવા વિરામ ગણવામાં આવશે નહીં, જો કર્મચારીએ અગાઉની કંપની છોડી દીધી હોય અને આ રજાઓ પછી નવી કંપનીમાં જોડાયો હોય.

સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર એ છે કે જો કોઈ કર્મચારી EPF-કવરેડ નોકરીઓ વચ્ચે મહત્તમ 60 દિવસના અંતર સાથે નોકરી બદલે છે, તો પણ તેમની સેવા સતત ગણવામાં આવશે. આનાથી નોકરી બદલાવ દરમિયાન ટૂંકા વિરામ લેવાની ફરજ પાડવામાં આવતા કર્મચારીઓને રાહત મળશે.

વધુમાં, EPFO ​​એ EDLI યોજના હેઠળ લઘુત્તમ વીમા ચુકવણી રકમ વધારીને ₹50,000 કરી છે. જો કર્મચારીએ 12 મહિનાની સતત સેવા પૂર્ણ ન કરી હોય અથવા તેમનું સરેરાશ PF બેલેન્સ ₹50,000 કરતા ઓછું હોય તો પણ આ રકમ નોમિનીને ચૂકવવામાં આવશે. આ નિર્ણય ઓછા પગારવાળા અને નવા કર્મચારીઓના પરિવારો માટે અત્યંત ફાયદાકારક છે.

વધુમાં, જો કોઈ કર્મચારીનું મૃત્યુ છેલ્લી PF યોગદાન તારીખના છ મહિનાની અંદર થાય છે અને તે હજુ પણ નોકરીદાતાના રોલ પર છે, તો પણ લઘુત્તમ EDLI લાભ ચૂકવવામાં આવશે. અગાઉ, આવા કિસ્સાઓમાં દાવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ગૂંચવણભરી અને વિલંબિત હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

EMPLOYEES PF ORGANISATION
EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE
EPFO EASES EDLI RULES
EDLI RULES
EPFO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.