વિવાહીત કર્મચારીઓ માટે EPFOની ગાઈડલાઈન, નૉમિની બદલવાનો નવો નિયમ રજૂ
લગ્ન પછી હાલના પીએફ નૉમિનેશન અમાન્ય થઈ જાય છે. નવા EPFO નિયમો હેઠળ, પરિણીત કર્મચારીઓ માટે નવું ઈ-નૉમિનેશન ફાઇલ કરવું ફરજિયાત છે
Published : July 30, 2026 at 8:05 PM IST
હૈદરાબાદ: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF) ખાતાધારકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. નવા નિયમો હેઠળ, જો કોઈ PF સભ્યના લગ્ન થઈ જાય છે, તો લગ્ન પહેલાં દાખલ કરાયેલ કોઈપણ નૉમિનેશન તાત્કાલિક અસરથી કાયદેસર રીતે અમાન્ય થઈ જશે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ યોજનાના ફકરા 44 માં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે વૈવાહિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થવા પર સભ્ય માટે તેમના PF ખાતા માટે નવું ઈ-નૉમિનેશન રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત છે.
આશ્રિતોના નાણાંકીય ભવિષ્ય પર પડશે અસર
EPFO અનુસાર, જો કોઈ સભ્ય લગ્ન પછી તેમના નૉમિનેશન અપડેટ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેમના પરિવારને કોઈ અનિચ્છનીય ઘટનામાં સંચિત ભંડોળ મેળવવામાં નોંધપાત્ર વહીવટી અને કાનૂની અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ નિયમ ફક્ત PF (EPF) ફંડને જ નહીં પરંતુ કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) અને કર્મચારી ડિપોઝિટ લિંક્ડ ઇન્શ્યોરન્સ યોજના (EDLI) ને પણ લાગુ પડે છે. નોંધનીય છે કે, EDLI યોજના ખાતાધારકના પરિવારને ₹7 લાખ સુધીનું મફત જીવન વીમા કવર પૂરું પાડે છે; નૉમિનેશન અપડેટ કરવામાં નિષ્ફળતા આ વીમા રકમ માટે ક્લેમ પ્રક્રિયાને અટકાવી શકે છે.
નૉમિની પસંદ કરવામાં સુગમતા
સુધારેલા નિયમો સ્પષ્ટ કરે છે કે લગ્ન પછી નવું નૉમિનેશન ફાઇલ કરતી વખતે, ફક્ત જીવનસાથી (પતિ અથવા પત્ની) ને નૉમિનેટ કરવું ફરજિયાત નથી. સભ્યો પાસે તેમની પસંદગી અનુસાર પરિવારના અન્ય પાત્ર સભ્યો - જેમ કે માતાપિતા, જીવનસાથી અથવા બાળકોને નૉમિનેટ કરવાની સુગમતા છે. વધુમાં, સભ્યો એક કરતા વધુ વ્યક્તિઓને નૉમિનેટ કરી શકે છે અને દરેક નૉમિનીને ફાળવવામાં આવેલ ટકાવારી (%) શેર પૂર્વ-નિર્ધારિત કરી શકે છે.
નોકરીદાતાની મંજૂરીની જરૂર નથી: ઘરેથી બદલો વિવરણ
ડિજિટલ ઇન્ડિયા તરફ એક પગલું ભરતા, EPFO એ આ પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે પેપરલેસ અને ઝડપી બનાવી છે. આ હેતુ માટે સભ્યોને કોઈપણ ઑફિસની મુલાકાત લેવાની કે તેમના નોકરીદાતા પાસેથી ડિજિટલ મંજૂરી મેળવવાની જરૂર નથી.
સભ્યો તેમના UAN અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને EPFO ના 'યુનિફાઇડ મેમ્બર પોર્ટલ' પર સીધા લોગ ઇન કરી શકે છે. ત્યારબાદ, તેમણે 'મેનેજ' વિભાગમાં નેવિગેટ કરવાની, 'ઈ-નોમિનેશન' વિકલ્પ પસંદ કરવાની અને નવા નોમિનીનો આધાર, ફોટોગ્રાફ અને બેંક વિગતો દાખલ કરવાની જરૂર છે. અંતે, પ્રક્રિયા તેમના આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરેલા મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત OTP નો ઉપયોગ કરીને ઇ-સાઇનિંગ દ્વારા પૂર્ણ થાય છે. સંસ્થાએ તમામ ખાતાધારકોને ભવિષ્યમાં કોઈપણ વિવાદ ટાળવા માટે તેમની પ્રોફાઇલ વિગતો અપડેટ રાખવાની સલાહ આપી છે.
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