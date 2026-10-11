EPF New Rules: PF ઉપાડ પર TDS બચાવવા માટે હવે ફોર્મ 121 ભરવું ફરજિયાત, જાણો ઓનલાઇન પ્રક્રિયા
EPFOએ સ્પષ્ટ કર્યું કે PF TDS છૂટ માટે હવે જૂના ફોર્મ 15G અને ફોર્મ 15H સ્વીકાર કરવામાં નહીં આવે.
Published : October 11, 2026 at 2:14 PM IST
નવી દિલ્હી: જો તમે સતત પાંચ વર્ષની સેવા પૂર્ણ કર્યા પહેલાં તમારા પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF)ના નાણાં ઉપાડવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્ત્વના છે. એમ્પ્લોઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન (EPFO) અનુસાર, 'ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ' (TDS)માંથી મુક્તિનો દાવો કરવા માટે હવે તમારે એક સંપૂર્ણપણે નવી પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું પડશે.
EPFOએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2026-27થી,PF TDS મુક્તિ માટે જૂના ફોર્મ-15G અને ફોર્મ 15H સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. તેના બદલે, અરજદારો માટે આવકવેરા અધિનિયમ, 2025 હેઠળ ફોર્મ 121 સબમિટ કરવું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે.
5 વર્ષથી ઓછી સર્વિસ પર કેમ કપાય છે TDS?
ઇન્કમટેક્સ એક્ટ, 2025ના સેક્શન 192A હેઠળ જો કોઇ EPFO મેમ્બર 5 વર્ષની સતત સર્વિસ પૂર્ણ કર્યા પહેલા પોતાના PFના પૈસા કાઢે છે તો તેના પર TDS કપાઇ શકે છે. આ TDS કાપ 5 વર્ષની સેવાની શરત પર આધારિત છે. ઇન્કમટેક્સ એક્ટ 2025 અનુસાર, જો કર્મચારીએ 5 વર્ષની સેવા પૂર્ણ નથી કરી તો EPFOમાંથી પૈસા કાઢવા પર સેક્શન 192A હેઠળ સોર્સ પર ટેક્સ એટલે કે TDS કાપવામાં આવે છે.
શું છે ફોર્મ 121?
ફોર્મ નંબર 121 ઇન્કમટેક્સ રૂલ્સ, 2026 હેઠળ નક્કી એક વૈધાનિક ઘોષણાપત્ર છે. આ ફોર્મ દ્વારા, ટેક્સપેયર એવી ઘોષણા કરે છે કે સંબંધિત ટેક્સ વર્ષ માટેની અંદાજિત કૂલ આવક પર તેના ટેક્સની જવાબદારી શૂન્ય છે. આ ઘોષણાના આધારે, ચૂકવણી કરનાર નિર્દિષ્ઠ ચૂકવણીઓ પર સ્ત્રોત પર TDS ન કાપવા માટે અધિકૃત બને છે.
સમય પર જમા કરવું જરૂરી
- ઘોષણા કરનારા અરજદારે સમયસર ડિડક્ટરને આ ફોર્મ આપવું પડશે જેથી શરૂઆતમાં ટેક્સ ના કપાય. તેને જમા કરાવવાનો સૌથી યોગ્ય સમય આ છે..
- આવક જમા થાય અથવા ચુકવણી કરવામાં આવે તે પહેલાં.
- ટેક્સ વર્ષની શરૂઆતમાં જ તેને સબમિટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ફોર્મ 121 કેવી રીતે ફાઇલ કરવું
- સૌ પ્રથમ, ઇન્કમટેક્સની ઇ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર જાઓ.
- તમારા યૂઝર આઇડી (TAN) અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને ઇ-ફાઇલિંગ પોર્ટલમાં લોગ ઇન કરો.
- ત્યારબાદ, ‘e-File’ > ‘Income Tax Forms’ > ‘File Income Tax Forms’ પર જાઓ.
- ત્યાં, ‘Forms as Per Income Tax Act 2025’ કેટેગરી હેઠળ, ‘Deduction and Collection at Source (Form 121)’ પસંદ કરો અને ‘File Now’ પર ક્લિક કરો.
- ફોર્મ પેજ પર, લાગુ પડતો ફાઇલિંગનો પ્રકાર, ટેક્સ વર્ષ અને ત્રિમાસિક ગાળો (quarter) પસંદ કરો. પછી, ‘Continue’ પર ક્લિક કરો.
- હવે, ‘Let’s get Started’ પર ક્લિક કરો.
ધ્યાન રાખો કે ફોર્મ 121માં કૂલ ત્રણ સેક્શન હોય છે:
- આવકની ચુકવણી માટે જવાબદાર વ્યક્તિની વિગતો
- ઘોષણા કરનાર (declarant) અને પ્રાપ્ત થયેલ ઘોષણાની વિગતો
- ઘોષણા
ફોર્મ પૂર્ણ કરવા માટે, તમારે તેના દરેક સેક્શનની પુષ્ટિ કરવી પડશે. સૌથી પ્રથમ, ‘Details of the person responsible for paying income’ પર ક્લિક કરો. અહીં, ચુકવણી કરનારની મૂળભૂત વિગતો—જેમ કે નામ, એડ્રેસ, ઈમેલ આઈડી વગેરે—પ્રોફાઇલ વિભાગમાંથી આપમેળે ભરાઈ જશે. જો કોઈ ફેરફારની જરૂર હોય, તો તમારે ‘My Profile’ વિભાગમાં માહિતી અપડેટ કરવી પડશે. વધુમાં, અહીં તમારો PAN દાખલ કરો અને ‘Save’ પર ક્લિક કરો.
પ્રથમ સેક્શન પૂર્ણ કર્યા પછી, હવે ‘Details of declarant and declaration received’ સેક્શન પર ક્લિક કરો. આ સેક્શન અંતર્ગત તમારે ઘોષણા કરનારની સંપૂર્ણ વિગતો અને પ્રાપ્ત થયેલ ઘોષણા અંગેની માહિતી દાખલ કરવાની રહેશે.
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